В Черновцах из-за гриппа и COVID-19 могут начать отопительный сезон раньше, - горсовет

В Черновцах в связи с гриппом и коронавирусом могут раньше начать отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Отопительный сезон обычно начинается тогда, когда среднесуточная температура ниже чем +8 градусов три дня подряд. Однако в этом году подать тепло в квартиры могут раньше, учитывая ситуацию с гриппом и коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время большинство из существующих в городе 90 котельных уже готовы к началу отопительного сезона.

По словам и.о. городского головы Василия Продана, система заполнена водой, проведены гидроиспытания.

"Система держит давление, что указывает на то, что порывов нет. Но эта система заполнена до внутридомовых сетей. После этого, начиная с сегодняшнего дня, мы проводим работы по испытанию внутри зданий. Эти работы проводятся вместе с ЖСК, ЖБТ, ОСМД и с управленческими компаниями", - подчеркнул он.