Шредер подает в суд на газету Bild, в которой Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина"
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что "вынужден подать в суд" на немецкую газету Bild за публикацию интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в котором тот назвал Шредера "мальчиком на побегушках" у Владимира Путина, а также заявил, что Шредер получает от Путина тайные платежи.
Свое заявление Шредер сделал в Linkedin, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
"Я понимаю непростую ситуацию, в которой оказался Навальный. Его заявления в интервью Bild о якобы скрытых платежах неверны. Сам он говорит, что у него нет доказательств своих утверждений. Тем не менее, BILD-Zeitung и bild.de распространили эти заявления", - написал Шредер, добавив, что Bild нарушил его права.
По его словам, таблоид перед публикацией интервью должен был получить его комментарий.
Кроме этого, Шредер грозит судом и другим изданиям, которые будут распространять интервью.
