5 976 47

Шредер подает в суд на газету Bild, в которой Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина"

Шредер подает в суд на газету Bild, в которой Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что "вынужден подать в суд" на немецкую газету Bild за публикацию интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, в котором тот назвал Шредера "мальчиком на побегушках" у Владимира Путина, а также заявил, что Шредер получает от Путина тайные платежи.

Свое заявление Шредер сделал в Linkedin, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Я понимаю непростую ситуацию, в которой оказался Навальный. Его заявления в интервью Bild о якобы скрытых платежах неверны. Сам он говорит, что у него нет доказательств своих утверждений. Тем не менее, BILD-Zeitung и bild.de распространили эти заявления", - написал Шредер, добавив, что Bild нарушил его права.

По его словам, таблоид перед публикацией интервью должен был получить его комментарий.

Кроме этого, Шредер грозит судом и другим изданиям, которые будут распространять интервью.

Читайте также: Навальный: Санкции против всей России не работают, нужны точечные меры против Путина и его окружения

путин владимир (32214) суд (25238) Шредер Герхард (71) Навальный Алексей (856)
Топ комментарии
+33
Какой-там "мальчик на побегушках".
Шлюха пуйловская!
Можешь и на меня подавать в суд.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:42 Ответить
+14
А ведь шлюха права !
Какой он мальчик ?
Он - "дедушка на побегушках Путина" 😂
показать весь комментарий
08.10.2020 09:50 Ответить
+10
А что нет, не пуйлов "мальчик на побегушках" ? Bild должен выиграть суд.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иди борись с рептилоидами, методичка кремлядская!
Уже методички на украинском выдают)
показать весь комментарий
08.10.2020 09:44 Ответить
А пусть этот любитель путина, докажет, что ему кремль не платит тайно!
показать весь комментарий
08.10.2020 09:43 Ответить
Он ему явно платит, зачем еще тайно.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:02 Ответить
Шредер тампакс вовки конченого.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:43 Ответить
А чего лайк поставил, методички кремлядской или у вас задачи общие на Цензоре?)
показать весь комментарий
08.10.2020 09:46 Ответить
А кто? Неужели девочка?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:44 Ответить
Да, причем легкого поведения.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:59 Ответить
Повія образилась на те, що її обізвали повією.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:44 Ответить
Шредер хочет сказать, что он не "мальчик на побегушках у Путина", а просто запутинский полезный идиот?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:44 Ответить
Когда наш главнокомандующий получил звание каратиста и чорный пояс по карате он стал Зелупелло, 5й черепашкой ниндзя. А Шредер как известно был из заклятым врагом
Шредер подает в суд на газету Bild, в которой Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина" - Цензор.НЕТ 2248
показать весь комментарий
08.10.2020 09:44 Ответить
Спалилсо, штази....
показать весь комментарий
08.10.2020 09:48 Ответить
Шредер хочет что бы суд подтвердил правильность выссказывания?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:50 Ответить
Тут важно, в какой именно суд подал шредер. Если в мосгорсуд, то тот подтвердит любую позицию шредера, в том числе коленно-локтевую...
показать весь комментарий
08.10.2020 11:21 Ответить
Это действительно так!
показать весь комментарий
08.10.2020 09:51 Ответить
шото мне подсказывает что и меркель скоро станет курьером у *****..
показать весь комментарий
08.10.2020 09:52 Ответить
то, что раньше знали как "секрет полишинеля" сегодня известно как "секрет шрёдера".
показать весь комментарий
08.10.2020 09:54 Ответить
Нема і не було секретів.
Ця німецька криса працює на *****.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn Шредер работает в Газпроме
показать весь комментарий
08.10.2020 09:57 Ответить
А чего обижается эта старая истеричка Шредер? Кремлёвская крыса лично на расейском ТВ назвала Шредера своей личной прислугой.... Нет у немцев гордости и достоинства - их канцлер на побегушках у бывшего гопника, у КГБистской шестёрки, у нерукопожатого чмо(чма).....Тьфу... Стыдно...
показать весь комментарий
08.10.2020 09:54 Ответить
Шредер обижаецца, что газета перед публикацией не запросила иго комментария. По сути возражений нет
показать весь комментарий
08.10.2020 10:00 Ответить
Ну, формально, Шрьодер правий.
***** платить йому явно.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn Шредер работает в Газпроме: Бывший канцлер Германии ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1gu3PtKTsAhWMuIsKHRhtAVAQFjACegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fnews%2F409150%2Fbyvshiyi_kantsler_germanii_shreder_vozglavil_sovet_kompanii_severnyyi_potok2&usg=AOvVaw0W86lcjhwXC23XPlOk9Djn censor.net › Цензор.НЕТ › Новости


Oct 5, 2016 - 05.10.16 16:26 - Шредер работает в Газпроме: Бывший канцлер Германии Шредер возглавил совет компании Северный поток-2.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:54 Ответить
Какие ваши доказательства?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:55 Ответить
Але може бути й таке, що ***** доплачує йому, ще й чорним налом.
Мабуть тому стара *****підстілка і возбуділась на слова Навального...
показать весь комментарий
08.10.2020 10:00 Ответить
І хай подає до суду:не у путина а у кремлівської мафії, і хай знає-мафія все відбере до останьої марки чи долара...догрався в жмурки з мафією.Відповідати прийдеться...а може на скрепи піти...щоб маразматік десь щось не ляпнув.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:13 Ответить
Одно - гєбєшник, второе - его стукач из штази.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:23 Ответить
Шредер будет требовать через суд исправления выражения "мальчик на побегушках" на "старичок на подлизоне".
показать весь комментарий
08.10.2020 10:28 Ответить
«На авось надейся, а жопу береги.» (с)
В.Г. Сорокин. «Русские народные пословицы и поговорки».
показать весь комментарий
08.10.2020 10:31 Ответить
а для Шредера новина, що його весь світ вважає підху*лом пуцінским????
показать весь комментарий
08.10.2020 10:30 Ответить
"Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!" (c)
показать весь комментарий
08.10.2020 10:42 Ответить
Шредер заявил ,что он не мальчик и подал в суд на газету
показать весь комментарий
08.10.2020 10:48 Ответить
Шредер в Германии уже давно всем грозит судами, кто ему намекнет, что он коррумпирован и продажный. К его услугам бабло Газпрома на адвокатов. А для особо ретивых можно у пахана попросить Новичком протравить. Многие боятся поэтому.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:51 Ответить
Когда уже это шлюхо ласты склеит? Блин оно еще и в суд подает... Факт ему на лицо, или если росейским языком - пуйло ему на рыло!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:43 Ответить
шлюху назвали мальчиком и она обиделась.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:25 Ответить
вбоге, обісране пуйло...

Шредер подає в суд на газету Bild, в якій Навальний назвав його "хлопчиком на побігеньках у Путіна" - Цензор.НЕТ 9704
показать весь комментарий
08.10.2020 12:36 Ответить
Порномоделі бувають і немецькі
показать весь комментарий
08.10.2020 13:08 Ответить
В суд он подает не из-за мальчика на побегушках, а из-за слов о получении им денег от россиян. В данной ситуации он может выиграть, если суд решит, что Навальный его оговорил.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:12 Ответить
подгорело
показать весь комментарий
08.10.2020 13:58 Ответить
он обиделся на то, что использовано слово "тайно". просто кремль платит ему не тайно. вот и вся разница
показать весь комментарий
08.10.2020 17:52 Ответить
шредер повязан глубже денег, у него ребёнок из российского приюта усыновлён.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:05 Ответить
 
 