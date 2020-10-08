Отдельного фонда для борьбы с COVID-19 в Госбюджете-2021 не будет, - Разумков
Законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 не предусматривает направление средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Согласно тем представлениям, которые были сделаны в проекте бюджета от Кабинета Министров Украины, то отдельного ковидного фонда как такового не предвидится. Есть отдельные статьи на вакцинацию (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один миллиард - на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет МОЗ ... 158,7 млрд грн, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока предполагается на следующий год", - отметил спикер.
По его убеждению, абсолютно корректным является подход, при котором "эти средства уже предусмотрены для соответствующего министерства", то есть как в целом для деятельности ведомства, так и для эффективной борьбы с различными болезнями, в том числе "с новым вызовом, которым является коронавирус" .
По словам Разумкова, при создании отдельного ковидного фонда весной 2020 г. власть исходила из того, что финансирование соответствующего направления не было предусмотрено бюджетом.
"В этом году мы создавали именно ковидний фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства здравоохранения, просто не хватит, поэтому из 65 млрд был сформирован такой же фонд, Верховная Рада за него голосовала", - уточнил он.
В то же время спикер сообщил, что на сегодня в парламенте разрабатывается "много предложений от народных депутатов, от профильного комитета" к проекту Госбюджета-2021, в том числе и в части расходов на здравоохранение Украины.
"Есть и критика, давайте будем откровенны. Все, что будет зависеть от нас как от ВР, постараемся исправить, подкорректировать насколько это возможно, потому что мы тоже существуем в тех пределах, которые были доведены до Верховной Рады, мы не можем написать "плюс сто", "плюс двести", "плюс триста ", - добавил председатель ВР.
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
ВЫ ВОРЫ.
Весь мир борется, а мы единственные победили? При том, что вы зелень, не закупили ни одного аппарата ИВЛ!!!
В то самое время когда Генсек ООН сказал, что коронавирус вышел из под контродя:
https://naviny.media/new/20200924/1600962439-gensek-oon-zayavil-chto-koronavirus-vyshel-iz-pod-kontrolya
А у Зеленского все под контролем! Фонд не нужен!