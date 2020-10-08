РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6085 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2021
1 823 15

Отдельного фонда для борьбы с COVID-19 в Госбюджете-2021 не будет, - Разумков

Отдельного фонда для борьбы с COVID-19 в Госбюджете-2021 не будет, - Разумков

Законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 не предусматривает направление средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно тем представлениям, которые были сделаны в проекте бюджета от Кабинета Министров Украины, то отдельного ковидного фонда как такового не предвидится. Есть отдельные статьи на вакцинацию (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один миллиард - на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет МОЗ ... 158,7 млрд грн, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока предполагается на следующий год", - отметил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В проект Госбюджета-2021 внесли уже более 5 тыс. поправок, - "слуга народа" Кравчук

По его убеждению, абсолютно корректным является подход, при котором "эти средства уже предусмотрены для соответствующего министерства", то есть как в целом для деятельности ведомства, так и для эффективной борьбы с различными болезнями, в том числе "с новым вызовом, которым является коронавирус" .

По словам Разумкова, при создании отдельного ковидного фонда весной 2020 г. власть исходила из того, что финансирование соответствующего направления не было предусмотрено бюджетом.

"В этом году мы создавали именно ковидний фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства здравоохранения, просто не хватит, поэтому из 65 млрд был сформирован такой же фонд, Верховная Рада за него голосовала", - уточнил он.

В то же время спикер сообщил, что на сегодня в парламенте разрабатывается "много предложений от народных депутатов, от профильного комитета" к проекту Госбюджета-2021, в том числе и в части расходов на здравоохранение Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Субсидии вообще не сокращаются, происходит экономия, - "слуга народа" Гетманцев

"Есть и критика, давайте будем откровенны. Все, что будет зависеть от нас как от ВР, постараемся исправить, подкорректировать насколько это возможно, потому что мы тоже существуем в тех пределах, которые были доведены до Верховной Рады, мы не можем написать "плюс сто", "плюс двести", "плюс триста ", - добавил председатель ВР.

Автор: 

ВР (29426) госбюджет (1195) Разумков Дмитрий (1522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Розпорошили фонд на піар для оманського брехуна, а тепер його нібудіт.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:48 Ответить
+8
Да у вас просто нет уже денег на этот фонд, потому что он разворован.
ВЫ ВОРЫ.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:50 Ответить
+6
Правильно ковид то 19 а год то 21й
показать весь комментарий
08.10.2020 09:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно ковид то 19 а год то 21й
показать весь комментарий
08.10.2020 09:47 Ответить
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Чому не застрахували здоров'я педагогів, які зараз на передовій? Чи оплатите лікування 30-50 000 грн ? Чи робите безкоштовні тести людям, які працюють у зоні постійного ризику ? Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
показать весь комментарий
08.10.2020 10:16 Ответить
Окремого фонду для боротьби з COVID-19 у Держбюджеті-2021 не буде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1924
показать весь комментарий
08.10.2020 10:27 Ответить
Розпорошили фонд на піар для оманського брехуна, а тепер його нібудіт.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:48 Ответить
Да у вас просто нет уже денег на этот фонд, потому что он разворован.
ВЫ ВОРЫ.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:50 Ответить
неужели? зесрань -ворье чмошное.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:55 Ответить
Шо уже побороли ковид? Фонд не нужен? Зеленые отбросы.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:00 Ответить
А звідки ви тепер будете брати гроші для дерибану на будівництві доріг?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:10 Ответить
Окремого фонду для боротьби з COVID-19 у Держбюджеті-2021 не буде, - Разумков - Цензор.НЕТ 6681
показать весь комментарий
08.10.2020 10:11 Ответить
це тому,що виборів на наступний рік вони не планують,а ковідний фонд був як непогана заначка влади для агітаційних зепроєктів.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:23 Ответить
хочу спросить у пионера ,а ви разве что небудь хорошое предлагали людям ,которие вас содержат,нет ,поетому лучше вам всем уйти восвояси,,,
показать весь комментарий
08.10.2020 10:46 Ответить
Конечно "уже не будет"-"патамушта" всё уже разворовали,придумают какой-нибудь новый "фонд" по спасению "зеленой поросли" от наказания после смены власти. Разум.НИков хитрый,лоснящийся жополиз,нона высшее КРЕСЛО в стране так и поглядывает.Еще одного "хлыста" украина не переживет.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:51 Ответить
Конечно выгодно, чтобы все пенсионеры и инвалиды передохли. Но ведь Ковид цепляет и молодежь, и не всегда с легкостью получается выкрутиться.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:24 Ответить
А что, угрозы от коронавируса в следующем году не будет?
Весь мир борется, а мы единственные победили? При том, что вы зелень, не закупили ни одного аппарата ИВЛ!!!
В то самое время когда Генсек ООН сказал, что коронавирус вышел из под контродя:
https://naviny.media/new/20200924/1600962439-gensek-oon-zayavil-chto-koronavirus-vyshel-iz-pod-kontrolya

А у Зеленского все под контролем! Фонд не нужен!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:42 Ответить
 
 