На сегодняшний день кандидатур на должность заместителя в ТКГ нет и импровизация здесь недопустима, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отметил, что сначала нужно сформировать полномочия его заместителя, а затем выбирать кандидатуру.

об этом он сообщил Радио "Свобода".

"Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какова роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет вести. Не просто, что он скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут на неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях. Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачи искать человека, а не задача отдельно от человека", - отметил Кравчук.

Сегодня кандидатур нет, добавил он.

"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", - продолжил Кравчук о важности подбора достойной кандидатуры.

Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.