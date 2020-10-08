РУС
На сегодняшний день кандидатур на должность заместителя в ТКГ нет и импровизация здесь недопустима, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отметил, что сначала нужно сформировать полномочия его заместителя, а затем выбирать кандидатуру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил Радио "Свобода".

"Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какова роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет вести. Не просто, что он скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут на неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях. Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачи искать человека, а не задача отдельно от человека", - отметил Кравчук.

Сегодня кандидатур нет, добавил он.

"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", - продолжил Кравчук о важности подбора достойной кандидатуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На место Фокина в ТКГ никого не рассматривают, должность фактически упразднена, - Казанский

Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)
На сегодняшний день кандидатур на должность заместителя в ТКГ нет и импровизация здесь недопустима, - Кравчук - Цензор.НЕТ 174
08.10.2020 09:55 Ответить
"мудрые старцы" на совецкой помойке закончились?
08.10.2020 09:55 Ответить
Давайте туда охренительного ялтинского стратега и медцената пенчука
08.10.2020 09:54 Ответить
Давайте туда охренительного ялтинского стратега и медцената пенчука
08.10.2020 09:54 Ответить
"мудрые старцы" на совецкой помойке закончились?
08.10.2020 09:55 Ответить
На сегодняшний день кандидатур на должность заместителя в ТКГ нет и импровизация здесь недопустима, - Кравчук - Цензор.НЕТ 174
08.10.2020 09:55 Ответить
Президенти грають на роялі.
08.10.2020 09:59 Ответить
Вашу ТКГу розігнати нафіг.
08.10.2020 09:56 Ответить
Чертов комуняка, давай собирайся вслед за Фокиным. Зеленое чмо подоставало все кремлядские подстилки, какие только можно было.
08.10.2020 09:57 Ответить
там де кравчук. там завжди буде маємо що маємо
08.10.2020 09:58 Ответить
Эти старческие маразматики занимаются сегодня только одним---вбросами провокаций и сдачей наших национальных интересов.
НА ПОМОЙКУ ЭТУ ШАЙКУ ПРЕДАТЕЛЕЙ И КОЛАБОРАНТОВ.
08.10.2020 09:59 Ответить
Так ти ж їх і привів сюди... Своїм "галасаванієм"...
показать весь комментарий
Я голосовал за другого. Не вешай на меня этот непотриб.
показать весь комментарий
"Потоцький", кому ти "ліпиш"?!!!... Ти ж тут бігав, "зі спущеними штаньми", навіть коли тобі пояснювали, що клоун Україну в лайно зажене.... Тобі ж тоді "порохоботи" "жить не давали", "в штани срали"... У тебе совість є?!... Не соромно брехать?!!!... Я ж тобі особисто писав - "пройде рік, і ви "Блазня" проклинать будете!...".
показать весь комментарий
Повторяю, я голосовал за другого. И голосую уже 15 лет за другого. Не путай меня с зебилами. ЯЗА ЕВРЕЕВ НИКОГДА НЕ ПРОГОЛОСУЮ.
показать весь комментарий
Ну, і за кого ти у другому турі "галасував"? Тільки не "проти", а "за" - тоді був вибір між двома... "Порохом" і "євреєм".... Тільки, перед тим, як "очком крутить", згадай, як ти півроку, мінімум, "в барабани бив", після другого туру, в очікуванні "посадок порохоботів"...
показать весь комментарий
Он галасавал ни за ниго,а против парашенка
показать весь комментарий
А во втором туре так и было.
показать весь комментарий
Тобто, у другому турі ти "голосував за єврея"... Ти, прямо як в анекдоті - "Ти або хрест зніми, або труси натягни...". Так чого ж ти тепер його клянеш? Кляни себе...
показать весь комментарий
Що, "Потоцький", "язичок у попі"? Правильно... Бо "крить" нічим...
показать весь комментарий
цей старий долбодятел думає , що війну можна закінчити приймаючи якісь папери і домовляючись із ворогом? Тоді він щей інфантильний дегенерат , як і зелена муха
показать весь комментарий
Старий каЦАП, зупинися, тебе вже пам^ятатимуть у віках.
^КРАВЧУЧКА^, ти вже залишив по собі пам^ять.
Закрий пельку, та відпочинь (в хорошому, для України розумінні!!!)
показать весь комментарий
Я думал , что Украина избавилась от этого Козла , Почему он опять , прополз в Украинскую политику . Почему Украину опять представляет Говнище
показать весь комментарий
отрубите ему уже этот палец ! задолбал уже как ни фотка-так поучает
показать весь комментарий
Все правильно... Пан Кравчук цим хоче пояснить - "Ви, спочатку, поставте горщик конкретної величини, наповніть його конкретним лайном до конкретної висоти, і лише тоді приводьте кандидатів, давайте їм глянуть і понюхать, а потім питайте, чи бажають вони сідать у це лайно...".
показать весь комментарий
Дай им ещё выпить по стаканчику этого "виски."
показать весь комментарий
Давай Пэтруху, война до конца, прахоботы готовы, дайте им АК. Зеленский, все средства на памперсы прахоботам, они идут на войну. дал бы бог выздоровить главнокомандующему.
Вперед робята. Все на этом сайте, я вами горжусь.
показать весь комментарий
любая группа "на пахаварить" с террористами (НВФ ОРДЛО) просто делает "медвежью услугу" путину.Никаких подвижек как ранее не случилось,так и не случится позже.У путина только один ультиматум-или Украина принимает "блатностатусный Донбасс" или будут кошмарить военных Украины.
Вообще "минско-нормандских формат" и всякие ТРК к нему привязанные создавались изначально европейскими партнёрами путина лишь для того.чтобы путин выглядел как искатель мирного решения,а не как агрессор,вторгшийся в суверенную украину и подлежащий категоричным санкциям (а с ним и европартнёры.если не подключатся к санкциям...а санкции могут быть вплоть до остановки бизнес-сотрудничества,чего ни германия,ни ФЙранция категорически не хотят).
теперь по истечении шести лет "минских вальсов".Путин уже в Европе и США наломал дров и теперь очевидно,что "минско-нормандский формат" себя изжил как уже неприкрывающий Путина.нужно искать другую полит. площадку с другими переговорщиками,а не реанимировать всякие ТРК.Многие бывшие "евробляхи" путина поняли,что путин уже перешёл все границы и его режим-вопрос короткого времени 9а возможно и личная судьба,потому как Гаагский трибунал заработал и признал РФ стороной военной агрессии).Только Германия и Франция ещё подускивают некоторые колаборанистские круги в Украине (среди них Кравчук .Зеленский..) к каким-то там спасениям агонизирующего переговорного органа с судорожным попытками удержать имидж Путина как искателя мирного урегулирования
показать весь комментарий
Может прийдёт Байден и хоть что-то поменяется. Посмотрим.
показать весь комментарий
я не встречал,чтобы трамп навязывал ТРК и "минский формат".Его "благословлял" вмсесте с Меркель и Олландом Обама,в команде которого был байден.При Трампе Украина хоть получила летальное оружие и Трамп реально "трахнул" путина в Сирии.разбив УМЫШЛЕННО россйскую военную колонну и пару военных баз,не прячась за "случайно".Думаю,лучше для нас,чтобы остался Трамп
показать весь комментарий
У Байдена более серьёзные планы насчёт Украины(оружия обещает дать гораздо больше), а Трамп Украину не любит и это все давно уже знают. Не путай.
показать весь комментарий
Рашка також раділа, коли Трамп став президентом. Жирік чуть не відрами шампанське хлебтав.
показать весь комментарий
Тепер зрозумілі "зашквари" Фокіна, Виявляється він два місяці був на посаді зама, але без повноважень. Вот і триндів що попало.
показать весь комментарий
рашистские задачи хорошо выполнял фукин,назначенный завгаром оп,теперь надо найти кого то подобного ему...
показать весь комментарий
Так ви б хоть раз показали по теліку як відбуваються переговори в реалії..Я наприклад хочу знати що ви там балакаїте і як ведете переговори. От тоді і буде вам оцінка як перемовникам. А отак як зараз ..на перемовинах хтось не замінний а по за перемовинами мелють що бл...в коробочку прилітає. От всі і думають що ви панКравчук з Фокіним старі маразматики і зрадники.
показать весь комментарий
