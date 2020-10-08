На сегодняшний день кандидатур на должность заместителя в ТКГ нет и импровизация здесь недопустима, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отметил, что сначала нужно сформировать полномочия его заместителя, а затем выбирать кандидатуру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил Радио "Свобода".
"Эту должность ввели буквально два месяца назад, и сегодня мы хотим проанализировать, прежде всего, какова роль, какие полномочия и какую работу этот человек будет вести. Не просто, что он скажет: "Коммуникации с людьми, которые живут на неконтролируемых территориях с теми, которые находятся на контролируемых территориях. Это общая фраза. Нам нужно четко знать, чем будет заниматься этот человек, и только после этого будем уже под задачи искать человека, а не задача отдельно от человека", - отметил Кравчук.
Сегодня кандидатур нет, добавил он.
"Импровизация здесь недопустима. Здесь надо думать, анализировать и делать очень точные с точки зрения Конституции и законов Украины, с точки зрения интересов Украины выводы", - продолжил Кравчук о важности подбора достойной кандидатуры.
Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
НА ПОМОЙКУ ЭТУ ШАЙКУ ПРЕДАТЕЛЕЙ И КОЛАБОРАНТОВ.
^КРАВЧУЧКА^, ти вже залишив по собі пам^ять.
Закрий пельку, та відпочинь (в хорошому, для України розумінні!!!)
Вперед робята. Все на этом сайте, я вами горжусь.
Вообще "минско-нормандских формат" и всякие ТРК к нему привязанные создавались изначально европейскими партнёрами путина лишь для того.чтобы путин выглядел как искатель мирного решения,а не как агрессор,вторгшийся в суверенную украину и подлежащий категоричным санкциям (а с ним и европартнёры.если не подключатся к санкциям...а санкции могут быть вплоть до остановки бизнес-сотрудничества,чего ни германия,ни ФЙранция категорически не хотят).
теперь по истечении шести лет "минских вальсов".Путин уже в Европе и США наломал дров и теперь очевидно,что "минско-нормандский формат" себя изжил как уже неприкрывающий Путина.нужно искать другую полит. площадку с другими переговорщиками,а не реанимировать всякие ТРК.Многие бывшие "евробляхи" путина поняли,что путин уже перешёл все границы и его режим-вопрос короткого времени 9а возможно и личная судьба,потому как Гаагский трибунал заработал и признал РФ стороной военной агрессии).Только Германия и Франция ещё подускивают некоторые колаборанистские круги в Украине (среди них Кравчук .Зеленский..) к каким-то там спасениям агонизирующего переговорного органа с судорожным попытками удержать имидж Путина как искателя мирного урегулирования