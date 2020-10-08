Койки в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине загружены на 66%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 8 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 66,2%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчение карантина соответствует лишь Кировоградская область.

Также читайте: В мире уже более 36,3 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 343,5 тыс. человек, умерли - 5,9 тыс.