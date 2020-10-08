Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН

В Министерстве образования и науки Украины считают, что принятое правительством Владимира Гройсмана в июле 2019 года постановление №822 о росте зарплат учителей имело популистский характер, не решало вопрос изменения системы оплаты труда и не было подкреплено наличием средств в бюджете.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В частности, в сообщении отмечается, что постановление Кабинета министров от 10 июля 2019 №822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений и учреждений образования и науки" начинало выполнение норм закона "Об образовании" и "О научной и научно-технической деятельности".

"И хотя в государственном бюджете средств на его реализацию не было, это решение Кабинета министров Украины подписано премьер-министром Владимиром Гройсманом в последние дни деятельности его правительства. Хотим обратить внимание на то, что решение правительства, принятое 10 июля 2019 года, имело исключительно популистский характер, не решало вопрос изменения системы оплаты труда и не было подкреплено наличием средств в бюджете", - подчеркивают в ведомстве.

Читайте также: Более 670 млн грн уже поступили в медучреждения для выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь, - Шмыгаль

В министерстве напоминают, что при отсутствии на 2020 год средств на реализацию этого постановления его введение было отсрочено в конце 2019 года до 31 декабря 2020 года.

"По расчетам МОН, на реализацию этого постановления в 2021 году необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд грн из бюджетов разных уровней. В связи с отсутствием инфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления в 2021 году правительство поручило Министерству образования и науки совместно с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить проект решения об отсрочке его внедрения до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В Минобразования подчеркивают, что решение не отменено, а лишь отложено.

"МОН не занимается пиаром, а работает над увеличением зарплат педагогов, исходя из реальных возможностей бюджета", - заявляют в министерстве.

Как сообщалось, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов.