Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН

В Министерстве образования и науки Украины считают, что принятое правительством Владимира Гройсмана в июле 2019 года постановление №822 о росте зарплат учителей имело популистский характер, не решало вопрос изменения системы оплаты труда и не было подкреплено наличием средств в бюджете.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В частности, в сообщении отмечается, что постановление Кабинета министров от 10 июля 2019 №822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений и учреждений образования и науки" начинало выполнение норм закона "Об образовании" и "О научной и научно-технической деятельности".

"И хотя в государственном бюджете средств на его реализацию не было, это решение Кабинета министров Украины подписано премьер-министром Владимиром Гройсманом в последние дни деятельности его правительства. Хотим обратить внимание на то, что решение правительства, принятое 10 июля 2019 года, имело исключительно популистский характер, не решало вопрос изменения системы оплаты труда и не было подкреплено наличием средств в бюджете", - подчеркивают в ведомстве.

Читайте также: Более 670 млн грн уже поступили в медучреждения для выплаты врачам повышенной зарплаты за сентябрь, - Шмыгаль

В министерстве напоминают, что при отсутствии на 2020 год средств на реализацию этого постановления его введение было отсрочено в конце 2019 года до 31 декабря 2020 года.

"По расчетам МОН, на реализацию этого постановления в 2021 году необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд грн из бюджетов разных уровней. В связи с отсутствием инфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления в 2021 году правительство поручило Министерству образования и науки совместно с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить проект решения об отсрочке его внедрения до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В Минобразования подчеркивают, что решение не отменено, а лишь отложено.

"МОН не занимается пиаром, а работает над увеличением зарплат педагогов, исходя из реальных возможностей бюджета", - заявляют в министерстве.

Как сообщалось, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году - 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимумов.

Топ комментарии
+77
а, тобто це Гройсман ****** про 4 000 доларів вчительської зарплатні, а не Зе?
+55
Проклятій Порох! Все никак не угомонится!!! Уже 1.5 года прошло, а он, негодяй, все мешает бубочке и бабушке с бородой ......
+48
ЗЕ БИДЛО спочатку розвело лохів, а потім стріли на папередників., зробили разом так, телепки?
а, тобто це Гройсман ****** про 4 000 доларів вчительської зарплатні, а не Зе?
А-ХА-ХА ... Тоїсть : "Мяу..."
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 5084
ЗЕ БИДЛО спочатку розвело лохів, а потім стріли на папередників., зробили разом так, телепки?
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 5854
Проклятій Порох! Все никак не угомонится!!! Уже 1.5 года прошло, а он, негодяй, все мешает бубочке и бабушке с бородой ......
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 9616
Пополучая 4000$, можно и подождать!
Оббана !
Зєбанати, як вам це ?
Їм НАРАВИТЬСЯ :

Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 8823
Точно так же будут отменены повышения пенсий и др. плюшки для нормальных людей. У власти же бездари и неуки.
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 5154
Це навіки, це БЕСТСЕЛЕР.
Я не знаю, хто зробив такий простий, але інформативний постер( але це велика людина!
В останньому складі наголос на "У".
В останньому слові, звичайно.
https://mobile.twitter.com/Bravodesign4

https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 Bravodesign https://mobile.twitter.com/Bravodesign4 @Bravodesign4 https://mobile.twitter.com/Bravodesign4/status/1313931157944369152 12 ч

А утримувати Зеленського нам обходиться у 2 два мiльйони 700 сiмсот тисяч гривень на ДОБУ! Святкуйте!
Наріт таких вибирав.
Бо ж розумний, і вчений Порошенко, їх «вьібешивал».
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 6160
Учителя еще и должны посочувствовать теперешним, что их так "подставили попередники". Верх (точнее низ) цинизма. Дальше уже некуда. Воспользовались и пустили по миру.
Тобто 4000$ не популізм? ХавайТе!
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 485
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 554
Це щоб простий вчитель жив, як президент.
Хай спочатку навчаться грати на піаніно, як президент.
Шустрі які.
Как отменять запрет на повышение зарплат топчиновникам, так и деньги есть и это не популизм. А как учителям так это популизм, денег нет но вы держитесь... И ведь эти самые учителя на радостях пойдут голосовать за "земанду".
ну ось знову попередники в штанці Зе на7рали...
Розпишіться-ОтримайТЕ $4000
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 996
Все, мовчу. а то модератор забанить. П******* й*****!!
Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год, - МОН - Цензор.НЕТ 21
Правильно. Если в 1,5 раза каждый год увеличивать содержание ОП и ВР, СБУ и прокурв, то ни на каких учителей не хватит ))) Короче сосьете женераль )) Это по-французски.
Шо?! 4000 баксів їм вже мало?
ахаха, Гройсмана нет уже полтора года у власти, а все продолжает срать зебилам в штаны
Раньше в штанишки Бубочке гадил только Пётр Алексеевич а теперь ещё и Гройсман подтянулся!
а там не за горами и кровавый .....
Не выйдет, рептилии зеленые, свалить проблемы на других. зеленский и только зеленский с его шоблой ответственны за происходящее.
Імпічмент Зеленський вже заслужив за всі свої "досягнення".
Это как минимум. На самом деле там вполне есть за что садить. И надолго
Секундочку. Так це Гройсман обіцяв платню педагогам по 4000$? Кабмін нічого не плутає?

Йшов 2024 рік, Порошенко і Гройсман досі гадять у штани зелених.

https://youtu.be/wv0QUOUdD7Y
если это был популизм то как назвать обещалки Вовки поднять зарплату учителям до 4000$ ? аааа понял шутка
Та нехай відкладують.Це ж Гройсман анонсував. Папередник. Але ж обіцянка президента Зеленського про 4 тис долярів зарплати вчителям повинна бути виконана. Негайно. Інакше підриваєься престиж інституту президенства. Як же так. Пообіцяв президент, а не зроблено.Значить просто киздів?
Евро...4000 евро...
кого кого? Гройсмана?
у нас с тех пор 2 премьера поменялось..
зе ******* ))
Я так і знав... Анафему йому. Де Онуфрій..?.(.
Реалізація "популістської" постанови Кабміну Гройсмана про підвищення зарплат педагогів відкладається на рік, - МОН - Цензор.НЕТ 8357
Конечно учителям не нужно спрыгивать с $4000 до каких-то 4 мин. зарплат. Ищите дураков.
На той час економічні можливості видно і були. Але потім прокляті миші прогризли дірки не тільки в Держрезерві, а і в космічному розмірі в Держбюджеті. Добре що ще вина покладена на Гройсмана бо був би привід порушити ще одну кримінальнуц справу проти Порошенка. Тепер віднайшли ще одного цапа-відбувайла. Як ще йому 4000 баксів не приписали.
Шкарлетовці хоч розуміють, що вони зафігачили для своїх підлеглих, вчителів? Вони що, думають, що серед них всі виключно кавеенщики та штангісти? Які не здатні співставити?
Сказав знайомий учитель, що з школи, зараз, тікають усі вчителі, хто має право на пенсію, бо не тільки "без штанів" залишаються, але і навантаження, в зв"язку з епідемією, збільшилося... А знайомий викладач педуніверситету теж пішов на пенсію, бо на його курсі залишилося всього ДВАНАДЦЯТЬ!!! студентів... І це не малювання, а зоологія!!!
Тю, каких то приблизительно 15000. Это действительно популизм по сравнению с 4000 долларов.
...
Так это Гройсьман обещал учителям по $4000?!!!
...
Реалізація "популістської" постанови Кабміну Гройсмана про підвищення зарплат педагогів відкладається на рік, - МОН - Цензор.НЕТ 3826
Лять,а учетилям зеЛенка прям намекала ,на день учителя,из за всех сил))))))))
Ахахахаха. Це вирок Зе владі
На РНБО більше 15 мільйярдів додали, у бюджеті 2020, які використовувались безконтрольно...
Тож покайся,мій нарід
Порох, кажеш, всім набрид.
Маєм на нього образу,
Хочемо всього й одразу.
Мир негайно на Донбасі
Зарплатню в 3 тищі баксів.
Євро й фунти ще б додати
І комірне геть прибрати.
Всіх з Майдану в буцигарню,
А Супрун - в сільську лікарню.
Довго ж будете чекати,
Власну ницість проклинати.
Задурили вам мізки
Коломойський й пінчуки
Яке ж воно «популістське», якщо підвищення було закладено в бюджет?!
"А що таке бюджет?" - зададуть вам питання "нові зелені обличчя".
Ха, ха, а їм по барабану, після зарплати в 4000 зелених, якесь гривневе гройсманське підвищення до трьох прожиткових мінімумів - то котам на сміх.
что значит откладывается, зелохи же говорили что без барыг 4000 баксов лехко... а щас вдруг откладывается
так внедряйте не популистское обещание зе-вавки, зарплату в 4 000 $
То б то знову винні попередники? Це і є уроком того, що давним давно вже пора перестати змінювати ПРІЗВИЩА олігархічних кланів -хижаків! Бо основним для них є тримати населення в стані виживання ! Вчителі і медики , які працюють чесно( не беруть хабарів ) весь час живуть бідно ! Бо якщо займатися ПРОФЕСІЄЮ , а не зароблянням грошей , то часу на всі ці підробляння не вистачає ... А якщо аби день до вечора скоріше, , а головне потім приватні уроки , чи приватні консультації в медичних центрах, або що ще вигідніше хабарі на робочому місці ( Не відходячи від каси ...), то тоді можна не виживати, а хоча б просто жити ! І тому всі влади обирають саме вчителів, медпрацівників , вчених і культуру ! То може тому в нас з'являються приватні (за гроші) камери в тюрмах???
Тоді гроші на це в бюджеті ще були. А потім - зникли.
МОН - "Реализация "популистского" постановления Кабмина Гройсмана о повышении зарплат педагогов откладывается на год........ На реализацию этого постановления в 2021 году необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд."

Уряд Гройсмана залишив у профіциті - 150 млрд. грн. Цього вистачило б на триразове підвищення.
