За сутки в ВСУ зафиксировали 112 случаев COVID-19, всего болеют 748 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 8 октября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют - 748 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрированы 112 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 22 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащих, военно-медицинский клинический центр Северного и Центрального региона - по 1 военнослужащему, лазарет воинской части Одесской области - 3 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, ЦРБ города Надворное - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 90 человек (Киевская область - 45 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Львовская область - 15 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Одесская область - 7 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 3 военнослужащих, Тернопольская и Житомирская области - по 2 военнослужащих, Полтавская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Волынская, Николаевская, Хмельницкая, Харьковская, Днепропетровская область - по 1 военнослужащему, Черновицкая область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 2 672 человека, летальных случаев - 11.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 490 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 79 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписанный Великобританией и Украиной меморандум предусматривает производство ракетных катеров для ВСУ, - СМИ