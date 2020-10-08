Глава НБУ Шевченко назвал основные проблемные вопросы в переговорах с МВФ: Дефицит Госбюджета, расходы из COVID-фонда и борьба с коррупцией

Национальный банк Украины не имеет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас идет обсуждение между МВФ и Минфином нескольких ключевых показателей Государственного бюджета на 2021 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила одно из требований МВФ - созданы территориальные органы ГНС

"В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов Госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19", - отметил Шевченко.

Также глава Нацбанка отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.

"На самом деле сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ - это не о деньгах, это о доверии. И я надеюсь, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось", - отметил Шевченко.