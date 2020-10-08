Глава НБУ Шевченко назвал основные проблемные вопросы в переговорах с МВФ: Дефицит Госбюджета, расходы из COVID-фонда и борьба с коррупцией
Национальный банк Украины не имеет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ.
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас идет обсуждение между МВФ и Минфином нескольких ключевых показателей Государственного бюджета на 2021 год.
"В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов Госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19", - отметил Шевченко.
Также глава Нацбанка отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.
"На самом деле сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ - это не о деньгах, это о доверии. И я надеюсь, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось", - отметил Шевченко.
Отож бо і воно.Побрехеньки від Зе заходять тільки його електорату..
А забыл потому, что сам является ручником ЗЕбанариев.
Но потом власть будет говорить что это были требования МВФа
Це ж як вирок усім фінансам держави.
Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" прийшли до Національного антикорупційного бюро з вимогою провести розслідування незаконних витрат державних коштів з фонду боротьби з коронавірусом. Депутати також планують звернутись до адміністративного суду щодо законності дій уряду Зеленського із перерозподілу цих коштів.
Про це у коментарі журналістам сказала народний депутат Вікторія Сюмар перед подачею депутатського звернення до НАБУ.
За її словами, в Україні епідемія COVID-19 сьогодні очевидно вже вийшла з-під контролю влади.
"Ми ще навесні створили спеціальний фонд для боротьби з COVID-19. І коли парламент створював цей фонд, це було зроблено спеціальним законом. Фонд нараховував майже 66 мільярдів гривень. І відповідно до цього закону ці всі гроші мали дуже чітко піти на заходи для запобігання виникненню, поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії COVID-19", - нагадала депутатка.
Вікторія Сюмар зазначила, що в законі дуже чітко прописано, на що можуть бути спрямовані ці гроші. Вона зауважила, що зокрема це додаткові доплати до заробітної плати медичним працівникам; надання грошової допомоги громадянам похилого віку, особливо якщо їх здоров'ю зашкодила хвороба; надання одноразової допомоги родинам тих медичних працівників, які померли від цієї хвороби.
Водночас Сюмар нагадала, що монобільшість не підтримала ініціативу "Європейської Солідарності" про обов`язкове страхування медиків на випадок захворювання.
За її словами, кошти фонду також передбачались на надання відповідного транспорту Пенсійному фонду, надання кредитів з державного бюджету та програм для підприємств, які постраждали внаслідок епідемії. "Всі ці речі чітко прописані в законі", - наголосила депутатка.
"Далі Кабінет міністрів України своєю постановою перерозподіляє ці гроші міністерству інфраструктури України. Станом на зараз, як нам говорить Рахункова палата, 35 мільярдів із 66 мільярдів були спрямовані на міністерство інфраструктури", - підкреслила Сюмар.
Вона заявила, що уряд перевищив свої повноваження, коли своєю постановою перерозподілив кошти із коронавірусного фонду на зовсім інші цілі.
"Міністерство інфраструктури точно не входить до переліку тих структур, які можуть протистояти епідемії COVID-19. І те, що ці гроші саме через акт Кабінету Міністрів пішли на дороги, чого в законі немає і близько, це ніяк не пов'язано з протидією епідемії - ми вважаємо, що в цьому є дуже серйозні корупційні підстави. На дорогах найлегше красти і закопати ці гроші в асфальт", - сказала Сюмар.
"Зараз цих коштів критично не вистачає для розгортання лікарень третьої хвилі, закупівлі кисневих концентраторів. Зрештою для того, щоб мотивувати медичних працівників працювати в цих лікарнях третьої хвилі. Бо для того, щоб їх розгорнути, мало закупити тільки ліжка. Необхідно мати людей", - наголосила представниця фракції.
За її словами, сьогодні медпрацівники масово звільняються, бо ніхто не хоче серйозно ризикувати і так багато працювати, шкодячи власному здоров'ю.
"Очевидно, що ці гроші мали б бути спрямовані на цілі, передбачені законом України, за який голосували всі фракції, а не так, як це зробив Кабінет Міністрів", - додала вона.
"Тому ми хочемо, щоб НАБУ перевірила ці факти. Мали б порушити справу і проводити розслідування", - зазначила Сюмар.
Вона також повідомила, що паралельно зі звернення до НАБУ депутати звернуться до адміністративного суду з приводу дій Кабінету міністрів.
"Адмінсуд має оцінити законність дій Кабінету міністрів України, який своєю постановою перерозподілив кошти на ті пункти, які не були передбачені законом України", - повідомила Сюмар.