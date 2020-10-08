РУС
Новости Бюджет-2021
Глава НБУ Шевченко назвал основные проблемные вопросы в переговорах с МВФ: Дефицит Госбюджета, расходы из COVID-фонда и борьба с коррупцией

Национальный банк Украины не имеет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас идет обсуждение между МВФ и Минфином нескольких ключевых показателей Государственного бюджета на 2021 год.

Украина выполнила одно из требований МВФ - созданы территориальные органы ГНС

"В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов Госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19", - отметил Шевченко.

Также глава Нацбанка отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.

"На самом деле сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ - это не о деньгах, это о доверии. И я надеюсь, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось", - отметил Шевченко.

госбюджет (1195) коррупция (8635) МВФ (3341) НБУ (4847) Шевченко Кирилл (69)
+5
08.10.2020 10:55 Ответить
+4
Независимость НБУ иантикоррупционных органов забыл.

А забыл потому, что сам является ручником ЗЕбанариев.
08.10.2020 10:50 Ответить
+2
"основные проблемные вопросы: Дефицит Госбюджета, расходы из COVID-фонда и борьба с коррупцией" - по-перше, це загальні фрази, що не розкривають змісту (наприклад, безтендерні фінансування будівництва доріг з COVID-фонду і є корупцією); по-друге, елементами ******** української корупції є намагання д'Єрмака, бені з бубочкою підпорядкувати собі антикорупційні структури - і слід визнати, доволі успішні; по-третє, далеко не всі претензіїї МВФ К.Шевченко озвучив - наприклад, стосовно незалежності від корупціонерів інших державних інституцій, НБУ, зокрема, і, вдасне, його самого як керівника інституції; по-четверте, переговори х МВФ йдуть в руслі "подайте нам баблішка, не витягуємо..."
08.10.2020 11:01 Ответить
"МВФ - это не о деньгах, это о доверии. Источник: https://censor.net/ru/n3223642"

Отож бо і воно.Побрехеньки від Зе заходять тільки його електорату..
08.10.2020 10:50 Ответить
Независимость НБУ иантикоррупционных органов забыл.

А забыл потому, что сам является ручником ЗЕбанариев.
08.10.2020 10:50 Ответить
Головне---побалаболить. Це в рамках 95 кварталу.
08.10.2020 10:51 Ответить
08.10.2020 10:55 Ответить
"основные проблемные вопросы: Дефицит Госбюджета, расходы из COVID-фонда и борьба с коррупцией" - по-перше, це загальні фрази, що не розкривають змісту (наприклад, безтендерні фінансування будівництва доріг з COVID-фонду і є корупцією); по-друге, елементами ******** української корупції є намагання д'Єрмака, бені з бубочкою підпорядкувати собі антикорупційні структури - і слід визнати, доволі успішні; по-третє, далеко не всі претензіїї МВФ К.Шевченко озвучив - наприклад, стосовно незалежності від корупціонерів інших державних інституцій, НБУ, зокрема, і, вдасне, його самого як керівника інституції; по-четверте, переговори х МВФ йдуть в руслі "подайте нам баблішка, не витягуємо..."
08.10.2020 11:01 Ответить
Це л ше частина запитань. Основних. І як визнає цей зелений мудак, що корчить з себе банкіра, питань є багато і вони не те, що дошкульні - вони конкретні - "де гроші, Зін", в тому числі і штатівські. А вчора птіца-гоаорун Зєлєнскій про це ні словом не заїкнувся. Все співав пташиною, яка вступає у парувальний перілюод про те, який він класний. До речі. Про американців, гроші яких виявилися у про рано у Антиковідному фонді. Вони такого не дарують. Бєня вже знає.
08.10.2020 11:07 Ответить
И ни единого слова о повышении тарифов, повышении пенсионного возраста, ни слова о формулах
Но потом власть будет говорить что это были требования МВФа
08.10.2020 11:08 Ответить
Головна проблема це тотально корумпована єврейська влада, зокрема єврей на чолі НБУ.
08.10.2020 11:10 Ответить
От чого можна чекати від людини з ТАКОЮ мармизою? Глава НБУ Шевченко назвав основні проблемні питання в переговорах з МВФ: Дефіцит Держбюджету, витрати з COVID-фонду і боротьба з корупцією - Цензор.НЕТ 6557
Це ж як вирок усім фінансам держави.
08.10.2020 11:14 Ответить
Але прізвище типово українське Хоча, пистити потрібно по морді, а не по паспорту!
08.10.2020 11:45 Ответить
Основная проблема у нас это непомерный аппетит Бени с Ахметкой.
08.10.2020 11:13 Ответить
проблемные для украины вопросы-этим все уже сказано что не все идет по их плану,остальное болтовня
08.10.2020 11:29 Ответить
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-vimagaye-vid-nabu-rozsliduvati-zlovzhivannya-z-vitratami-milyardiv-griven-covid-fondu/ "Європейська Солідарність" вимагає від НАБУ розслідувати зловживання з витратами мільярдів гривень COVID-фонду


Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" прийшли до Національного антикорупційного бюро з вимогою провести розслідування незаконних витрат державних коштів з фонду боротьби з коронавірусом. Депутати також планують звернутись до адміністративного суду щодо законності дій уряду Зеленського із перерозподілу цих коштів.
Про це у коментарі журналістам сказала народний депутат Вікторія Сюмар перед подачею депутатського звернення до НАБУ.
За її словами, в Україні епідемія COVID-19 сьогодні очевидно вже вийшла з-під контролю влади.
"Ми ще навесні створили спеціальний фонд для боротьби з COVID-19. І коли парламент створював цей фонд, це було зроблено спеціальним законом. Фонд нараховував майже 66 мільярдів гривень. І відповідно до цього закону ці всі гроші мали дуже чітко піти на заходи для запобігання виникненню, поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії COVID-19", - нагадала депутатка.
Вікторія Сюмар зазначила, що в законі дуже чітко прописано, на що можуть бути спрямовані ці гроші. Вона зауважила, що зокрема це додаткові доплати до заробітної плати медичним працівникам; надання грошової допомоги громадянам похилого віку, особливо якщо їх здоров'ю зашкодила хвороба; надання одноразової допомоги родинам тих медичних працівників, які померли від цієї хвороби.
Водночас Сюмар нагадала, що монобільшість не підтримала ініціативу "Європейської Солідарності" про обов`язкове страхування медиків на випадок захворювання.
За її словами, кошти фонду також передбачались на надання відповідного транспорту Пенсійному фонду, надання кредитів з державного бюджету та програм для підприємств, які постраждали внаслідок епідемії. "Всі ці речі чітко прописані в законі", - наголосила депутатка.
"Далі Кабінет міністрів України своєю постановою перерозподіляє ці гроші міністерству інфраструктури України. Станом на зараз, як нам говорить Рахункова палата, 35 мільярдів із 66 мільярдів були спрямовані на міністерство інфраструктури", - підкреслила Сюмар.
Вона заявила, що уряд перевищив свої повноваження, коли своєю постановою перерозподілив кошти із коронавірусного фонду на зовсім інші цілі.
"Міністерство інфраструктури точно не входить до переліку тих структур, які можуть протистояти епідемії COVID-19. І те, що ці гроші саме через акт Кабінету Міністрів пішли на дороги, чого в законі немає і близько, це ніяк не пов'язано з протидією епідемії - ми вважаємо, що в цьому є дуже серйозні корупційні підстави. На дорогах найлегше красти і закопати ці гроші в асфальт", - сказала Сюмар.
"Зараз цих коштів критично не вистачає для розгортання лікарень третьої хвилі, закупівлі кисневих концентраторів. Зрештою для того, щоб мотивувати медичних працівників працювати в цих лікарнях третьої хвилі. Бо для того, щоб їх розгорнути, мало закупити тільки ліжка. Необхідно мати людей", - наголосила представниця фракції.
За її словами, сьогодні медпрацівники масово звільняються, бо ніхто не хоче серйозно ризикувати і так багато працювати, шкодячи власному здоров'ю.
"Очевидно, що ці гроші мали б бути спрямовані на цілі, передбачені законом України, за який голосували всі фракції, а не так, як це зробив Кабінет Міністрів", - додала вона.
"Тому ми хочемо, щоб НАБУ перевірила ці факти. Мали б порушити справу і проводити розслідування", - зазначила Сюмар.
Вона також повідомила, що паралельно зі звернення до НАБУ депутати звернуться до адміністративного суду з приводу дій Кабінету міністрів.
"Адмінсуд має оцінити законність дій Кабінету міністрів України, який своєю постановою перерозподілив кошти на ті пункти, які не були передбачені законом України", - повідомила Сюмар.
08.10.2020 11:44 Ответить
 
 