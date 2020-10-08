РУС
Минобразования до сих пор не предоставило концепцию увеличения зарплат педагогов, - Разумков (уточнено)

Минобразования до сих пор не предоставило концепцию увеличения зарплат педагогов, - Разумков (уточнено)

Министерство образования до сих пор не предоставило предложения к концепции увеличения заработных плат педработников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Относительно учителей, и профильный комитет на этом настаивал, и неоднократно обращался в профильное министерство. Было такое предложение, то есть фактически поручение: предоставить концепцию увеличения заработных плат. На рост зарплат на следующий год для учителей, если я не ошибаюсь, 24 млрд ... Для медиков последний срок был 1 сентября, и насколько мне известно, предложений от министерства до сих пор нет", - отметил спикер. (Позднее пресс-служба Разумкова уточнила, что речь идет о работниках образования. – Ред.).

Кроме того, Разумков напомнил, что с 1 сентября выросла минимальная заработная плата до 5000 гривен в связи с принятием 25 августа закона о внесении соответствующих изменений в госбюджет-2020.

В то же время Разумков выразил надежду на то, что "те предложения (относительно увеличения социальных дотаций. - Ред.), которые были сделаны, смогут быть выполнены в рамках следующего года".

Та буде так само як з педагогами.
Да чего уж там... Валите и это на Гройсмана.
Та буде так само як з педагогами.
А что предоставлять, если она не существует? Министр - бездельник ежедневно красуется на экранах и экает, и мычит, даже с "бумажкой". Эту работу должен делать и сделает лучше пресс секретарь.
Минздрав может представить контрацепцию повышению зарплат!
Да чего уж там... Валите и это на Гройсмана.
буде, буде 4К$!
просто нада патєрпєть!
Дайте йому ще 1000 днів!
надо чуточку еще потянуть и тогда можно повысить.
Но получать уже будем некому. В этом весь замысел.
У нас в клинике процентов 30 сотрудников слегло. Неделя-другая и поцыенты будут лечить сами себя
А НАФИГА?!!
"Слуги" уже пять раз отчитались:
"Дохторам усё УПЛАЧЕНО!"
Йдуть масові невиплати зарплат по лікарням, персонал відправляють у відпустки...
Скажіть, що я не правий!
это лицо падающей экономики, как-никак. А рука че понята, с такой рукой как говорит - от так, ну по пояс, главное нос над жижей поднять - и дышать можно.
