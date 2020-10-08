За сутки в Киеве 422 новых случая COVID-19, умерли 11 человек. Среди заболевших 30 детей и 23 медика, - Кличко

Количество больных COVID-19 в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек, 11 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 453 киевлян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообзил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Мэр отметил, что на сегодняшний день в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 23 медика.

В больницы столицы попали 36 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 222 человека. Всего коронавирус преодолели 9 116 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 107, в Оболонском - 52 и 51 случай в Днепровском районе.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности!

Берегите себя!" - добавил Кличко.



