РУС
В Кыргызстане заявили о пропаже президента и премьера, принято решение закрыть границу

В Кыргызстане заявили о пропаже президента и премьера, принято решение закрыть границу

Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

"Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу", - сказал Суваналиев.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям", - отметил собеседник агентства.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной. "Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", - сказал замглавы СБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время протестов в Кыргызстане пострадали более тысячи человек

5 октября в Кыргызстане начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Правоохранительные органы применили силу против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание парламента. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

6 октября ЦИК отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

По данным Минздрава Кыргызстана, за медицинской помощью обратились более 1 тыс., один человек от полученных травм скончался.

