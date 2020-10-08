РУС
Глава НБУ Шевченко о выговоре Рожковой и Сологубу: Нарушили политику "единого голоса"

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины.

Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности - это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того как я начал работать в Национальном банке", - сказал Шевченко.

Стратегия является обязательной к исполнению для всех работников НБУ без исключения, считает глава регулятора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гетманцев о Рожковой и Сологубе: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций?

"Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (One voice policy). Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка", - добавил Шевченко.

Он отметил, что высказывания контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, особенно это актуально на фоне диалога с МВФ, который Украина ведет сейчас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"

Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости НБУ, однако Шевченко уверяет, что "это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления".

Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".

Т.е. наказали за собственное мнение, в корне отличное от мнения бородатой бабушки Бени?
08.10.2020 11:17 Ответить
Т.е. международным партнерам не надо знать о том, как оказывается давление на НБУ.

Кредиты МВФ хотим, правду говорить не хотим.
08.10.2020 11:18 Ответить
Политика "единого голоса" - это политика голоса Коломойского
08.10.2020 11:20 Ответить
Хто вони такі, щоб мати власну думку ??)))
08.10.2020 11:19 Ответить
То отож, сміття з хати виносити неможна !!))
08.10.2020 11:20 Ответить
И его слуги «янелоха»
08.10.2020 12:58 Ответить
Самое смешное, что про статью в Киев-пост большинство знать не знало до скандала с выговором Рожковой и Сологубу.

Но ЗЕленые дебилы и тут начудили.
Теперь только ленивый не сходил к первоисточнику и не почитал про бурную деятельность Данилишина по прогибанию руководства НБУ под Коломойского.
08.10.2020 11:21 Ответить
Той дебіл про плюралізм думок не чув. Цікаво, коли його питати уть про про ранні гроші, він західним партнерам дороги показувати буде? Чи все-таки повстидаєт ся, щоб їх вартістю на фоні якості кредиторів не шокувати?
08.10.2020 11:22 Ответить
Капец рожа!!!
08.10.2020 11:46 Ответить
питстити потрібно по тій морді, не дивлячись на паспорт...
08.10.2020 11:59 Ответить
абизяна
08.10.2020 14:14 Ответить
Время лемлких и мелочных людей на государственных должностях.
08.10.2020 12:09 Ответить
«Палітіка єдінага голаса»-це що за ідіотизм такий!?
08.10.2020 12:34 Ответить
Как при СССРе
08.10.2020 13:02 Ответить
Це відкрита помста Зебєней їм за націоналізований Приватбанк.
08.10.2020 13:08 Ответить
Пан "голова" забув, що політика "єдиного голосу" не може мати вищу силу за постанови і закони. Якщо члени команди НБУ бачать косяки, то про яке мовчання і слідування цьому правилу йде мова.
Це він так дипломатично натякає, що кого не з-може "нагнути" - на вихід з НБУ.
08.10.2020 15:50 Ответить
... а на п"янці з колегами було б: "буду вас ... як тупих свиней", не сумнівайтесь.
08.10.2020 15:52 Ответить
Мабуть, голос Рожкової більше важить, ніж цього Шевченка. Ганьбить святе українське прізвище.
08.10.2020 19:08 Ответить
 
 