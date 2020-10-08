Глава НБУ Шевченко о выговоре Рожковой и Сологубу: Нарушили политику "единого голоса"
Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины.
Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью zn.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности - это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того как я начал работать в Национальном банке", - сказал Шевченко.
Стратегия является обязательной к исполнению для всех работников НБУ без исключения, считает глава регулятора.
"Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (One voice policy). Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка", - добавил Шевченко.
Он отметил, что высказывания контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, особенно это актуально на фоне диалога с МВФ, который Украина ведет сейчас.
Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости НБУ, однако Шевченко уверяет, что "это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления".
Ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".
Кредиты МВФ хотим, правду говорить не хотим.
Но ЗЕленые дебилы и тут начудили.
Теперь только ленивый не сходил к первоисточнику и не почитал про бурную деятельность Данилишина по прогибанию руководства НБУ под Коломойского.
Це він так дипломатично натякає, що кого не з-може "нагнути" - на вихід з НБУ.