МВФ о выговорах Сологубу и Рожковой: Призываем НБУ соблюдать принципы управления

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал решения Совета НБУ, который вынес выговоры первому замглаве Нацбанка Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться в соответствии с принципами управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом. Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - заявил он.

Напомним, ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".

Читайте: Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин