Новости
2 668

МВФ о выговорах Сологубу и Рожковой: Призываем НБУ соблюдать принципы управления

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал решения Совета НБУ, который вынес выговоры первому замглаве Нацбанка Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться в соответствии с принципами управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом. Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - заявил он.

Напомним, ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".

Читайте: Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин

МВФ (3341) НБУ (4847) Рожкова Екатерина (89) Совет НБУ (15) Люнгман Йоста (35) Сологуб Дмитрий (34)
+10
Оплеуха "Шевченкам".
Если бы нынешнее руководство НБУ было правым со своими выговорами Рожковой и Сологубу, то этого заявления МВФ не было бы.
08.10.2020 11:25 Ответить
+8
Расскажите это Данилишину и Шевченко.

Но сначала вставьте пистон ЗЕ, который через Данилишина и Шевченко проталкивает в НБУ интересы Коломойского.
08.10.2020 11:28 Ответить
+6
В МВФ читать умеют. И наверняка читали интервью из-за которого так рвануло у Данилишина.

А там черным по белому расписано, как Данилишин с подачи "сверху" проталкивает интересы "бывших владельцев банков".
08.10.2020 11:30 Ответить
Оплеуха "Шевченкам".
Если бы нынешнее руководство НБУ было правым со своими выговорами Рожковой и Сологубу, то этого заявления МВФ не было бы.
08.10.2020 11:25 Ответить
В МВФ читать умеют. И наверняка читали интервью из-за которого так рвануло у Данилишина.

А там черным по белому расписано, как Данилишин с подачи "сверху" проталкивает интересы "бывших владельцев банков".
08.10.2020 11:30 Ответить
Не зря Данилишина за работу министром экономики хотели посадить. Коррупционер в любом кресле коррупционер.
08.10.2020 12:02 Ответить
КалоЗешобла ,вообще с катушек съехала , догоняет путлера , скоро неугодных мышьяком травить начнут
08.10.2020 12:25 Ответить
Расскажите это Данилишину и Шевченко.

Но сначала вставьте пистон ЗЕ, который через Данилишина и Шевченко проталкивает в НБУ интересы Коломойского.
08.10.2020 11:28 Ответить
Вже йому розказали - https://censor.net/ru/news/3223642/glava_nbu_shevchenko_nazval_osnovnye_problemnye_voprosy_v_peregovorah_s_mvf_defitsit_gosbyudjeta_rashody
08.10.2020 11:38 Ответить
Принцип управления: "Я начальник, ты дурак - все подопечные идиоты". "Молчание подчиненного - золото".Особенно при опускании гривни - "генерация" инфляционной ренты требует тишины, а то лохи толпами побегут к банкоматах - устроят ажиотацию...??
08.10.2020 11:31 Ответить
Вот никогда мне Данилишин не нравился.

Вечно носится по коридорам НБУ, какой-то суетной, глаза бегают постоянно. Он больше похож на мошенника на доверии, чем на главу совета НБУ.

Типаж примерно такой:
МВФ о выговорах Сологубу и Рожковой: Призываем НБУ соблюдать принципы управления - Цензор.НЕТ 5243
08.10.2020 11:36 Ответить
Он не похож на мошенника, он и есть мошенник
08.10.2020 12:03 Ответить
Е встиг Шевченко всратися, як прибиральники з МВФ одразу ж тицьнули його носом у те зелене лайно. 😊
08.10.2020 11:38 Ответить
 
 