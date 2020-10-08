В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан

В больницах Харькова находятся 811 человек с пневмонией, 667 из них имеют подтвержденный COVID-19. Медучреждения заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"Заполненность все время 100%. Но идет динамическая смена людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Постели не пустеют. Есть также ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет человек, который лежит на кровати", - отметила она.

По ее словам, в городской больнице №18, рассчитанной на 50 коек, 7 октября находятся 53 пациента. В рассчитанной на 140 коек больнице №13 на 7 октября 150 человек.

"Они достали уже все кровати, которые были скрыты в помещениях складских. Кровати стоят в коридорах, они стоят в холлах, где есть места. И ничего с этим не сделаем: они будут стоять, они будут работать, и люди, которые на них лежат будут лечиться, они будут получать все, что нужно", - сказала Горбунова-Рубан.

Персонала, по словам заместителя, хватает. По ее мнению, количество случаев, подтвержденных в сутки, в Харькове, еще будет расти: "Это не рекорд, это следующая цифра. Наши рекорды все впереди".

В городской больнице №25 проведут кислородопровод (сейчас там 27 коек имеют доступ к кислороду с 190 общего количества).

Дополнительные 60 коек планируют открыть в больнице №17, провести кислородопровод на 8 и 9 этажах. Всего в больнице будет 190 коек.

Также читайте: В областной инфекционной больнице в Харькове осталось три места для пациентов с COVID-19: реанимация стабильно заполнена на 100%, - замдиректора Маслова