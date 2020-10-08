РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6807 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 719 28

В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан

В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан

В больницах Харькова находятся 811 человек с пневмонией, 667 из них имеют подтвержденный COVID-19. Медучреждения заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"Заполненность все время 100%. Но идет динамическая смена людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Постели не пустеют. Есть также ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет человек, который лежит на кровати", - отметила она.

По ее словам, в городской больнице №18, рассчитанной на 50 коек, 7 октября находятся 53 пациента. В рассчитанной на 140 коек больнице №13 на 7 октября 150 человек.

"Они достали уже все кровати, которые были скрыты в помещениях складских. Кровати стоят в коридорах, они стоят в холлах, где есть места. И ничего с этим не сделаем: они будут стоять, они будут работать, и люди, которые на них лежат будут лечиться, они будут получать все, что нужно", - сказала Горбунова-Рубан.

Персонала, по словам заместителя, хватает. По ее мнению, количество случаев, подтвержденных в сутки, в Харькове, еще будет расти: "Это не рекорд, это следующая цифра. Наши рекорды все впереди".

В городской больнице №25 проведут кислородопровод (сейчас там 27 коек имеют доступ к кислороду с 190 общего количества).

Дополнительные 60 коек планируют открыть в больнице №17, провести кислородопровод на 8 и 9 этажах. Всего в больнице будет 190 коек.

Также читайте: В областной инфекционной больнице в Харькове осталось три места для пациентов с COVID-19: реанимация стабильно заполнена на 100%, - замдиректора Маслова

Автор: 

больница (1451) карантин (16729) Харьков (7747) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Классно Харьков оторвался на концертах Поляковой и Билык, многим будет что вспомнить перед смертью.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:45 Ответить
+13
а палякова буде виступати??
показать весь комментарий
08.10.2020 11:44 Ответить
+10
Як лікувати Кернеса то VIP палата у клініці Шаріте, А як звичайного харків'янина то у коридор звичайної лікарні.
Вибори вибори ДумайТЕ!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан - Цензор.НЕТ 734
показать весь комментарий
08.10.2020 11:41 Ответить
В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан - Цензор.НЕТ 664
показать весь комментарий
08.10.2020 11:42 Ответить
"В городской больнице №25 проведут кислородопровод (сейчас там 27 коек имеют доступ к кислороду с 190 общего количества).Источник: https://censor.net/ru/n3223661"

Хтось в курсі, скільки в Харкові мешканців?
показать весь комментарий
08.10.2020 11:42 Ответить
Не прошло и полгода ...
показать весь комментарий
08.10.2020 11:48 Ответить
А Оля - Полякова не хочет помочь деньгами больницам Харькова! За то она заработала, да и Кернес не без лечения, правда не в своём Харькове! А за границей.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:18 Ответить
ПОКИ ТАК ЗВАНІ МЕРИ НЕ БУДУТЬ ЛІКУВАТИСЬ В СВОЇХ МІСЬКИХ ЛІКАРНЯХ, ФІНАНСУВАННЯ НА СВОЮ МЕДИЦИНУ НЕ БУДЕ.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:34 Ответить
примерно 2 млн человек, но после коронавируса, переполненных маршруток, концерта Поляковой от Геннадия Адольфовича, и расходов средств на фонтаны, скамеечки и парки будет меньше, значительно меньше!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:25 Ответить
а палякова буде виступати??
показать весь комментарий
08.10.2020 11:44 Ответить
Зато в Харькове проходят концерты Оли Поляковой и Билык
А вам завидно, да ? 😏
показать весь комментарий
08.10.2020 11:44 Ответить
Классно Харьков оторвался на концертах Поляковой и Билык, многим будет что вспомнить перед смертью.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:45 Ответить
Но зато по какім дорогам іх туда вєзут!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:45 Ответить
Під музон Палякорвай та Бідлик !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 11:54 Ответить
А если бы ещё и Гепа в харьковской больничке лёжал ?
Он бы одной койкой в коридоре не ограничился ... 🙄
показать весь комментарий
08.10.2020 11:47 Ответить
Нет. Для него ВСЮ больницу освободили бы от пациентов.
Харьковское быдло бы этому только бы радовалось, подыхая от ковида...
показать весь комментарий
08.10.2020 11:59 Ответить
Як лікувати Кернеса то VIP палата у клініці Шаріте, А як звичайного харків'янина то у коридор звичайної лікарні.
Вибори вибори ДумайТЕ!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:48 Ответить
Не рівняй Гепу до лохтората !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 11:56 Ответить
Нечем думать. Всю историю Украины только и выбирали рыгов(при кучме те "за еду" назывались) и комуняк.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:01 Ответить
Весь істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло ,гельмінтів-політиканів !!!)))
показать весь комментарий
08.10.2020 12:04 Ответить
Увы...
показать весь комментарий
08.10.2020 14:25 Ответить
Раз думати не хочуть, то дороги до кладовища напевно заасфальтували...
показать весь комментарий
08.10.2020 17:01 Ответить
Ну вот начинается ситуация как в Италии было...
показать весь комментарий
08.10.2020 11:56 Ответить
Голочне що дороги трохи підлатали... коміки
показать весь комментарий
08.10.2020 11:58 Ответить
Зато к кладбищу дороги заасфальтированы а по обочинам стоят новые светодиодные фонари - все как по Зеленскому. И какая разница, что умер от нехватки койки в больнице или от самолечения запущенной формы ковида на дому?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:28 Ответить
Истерички, больше тестов и КТ - будете скоро в палатках под больницами от соплей лечиться.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:16 Ответить
Не стоит переживать!
В случае необходимости, больных разместят на автобанах "Большой стройки".
Зря, что-ли за километр по миллиону евро платили ?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:30 Ответить
а там места должно хватить (итить)
показать весь комментарий
08.10.2020 12:49 Ответить
Может всё-таки ОРВИ лучше лечить дома, чем в коридоре совковой больницы?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:29 Ответить
А шо у Німеччину не відправляють?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:58 Ответить
 
 