За сутки COVID-19 выявлен у 253 сотрудников МВД. С начала пандемии инфицировались 7177 человек, умерли 17

По состоянию на сегодня, 8 октября, зафиксировано 253 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни у работников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили в 7177 правоохранителей МВД, выздоровели - 6445 человек, умерли от коронавирусной болезни - 17.

Наибольшее количество больных - в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской областях и в г. Киеве.

