За сутки COVID-19 выявлен у 253 сотрудников МВД. С начала пандемии инфицировались 7177 человек, умерли 17

По состоянию на сегодня, 8 октября, зафиксировано 253 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни у работников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили в 7177 правоохранителей МВД, выздоровели - 6445 человек, умерли от коронавирусной болезни - 17.

Наибольшее количество больных - в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской областях и в г. Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 422 новых случая COVID-19, умерли 11 человек. Среди заболевших 30 детей и 23 медика, - Кличко

Это намек, что в фонде остались еще пару лишних миллиардов? Кстати, МВФ все-же настаивает на международном аудите фонда. Но это уже другая история.
08.10.2020 11:43 Ответить
Автодор тоже хотя проаудитить. Это все та же, другая история.
08.10.2020 11:52 Ответить
А зачем нам это знать? Давайте будем ежедневно информировать всю страну сколько у нас инфицированных продавцов, парикмахеров , таксистов или грузчиков.
08.10.2020 11:53 Ответить
Это чтобы как-то оправдать то что менты получают надбавку за ковид больше чем врачи
08.10.2020 12:04 Ответить
Стоподуво
08.10.2020 12:20 Ответить
 
 