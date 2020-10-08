За сутки COVID-19 выявлен у 253 сотрудников МВД. С начала пандемии инфицировались 7177 человек, умерли 17
По состоянию на сегодня, 8 октября, зафиксировано 253 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни у работников МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
С начала пандемии COVID-19 обнаружили в 7177 правоохранителей МВД, выздоровели - 6445 человек, умерли от коронавирусной болезни - 17.
Наибольшее количество больных - в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской областях и в г. Киеве.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ggl chrm
показать весь комментарий08.10.2020 11:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ggl chrm
показать весь комментарий08.10.2020 11:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Leshek
показать весь комментарий08.10.2020 11:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
druha
показать весь комментарий08.10.2020 12:04 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Leshek
показать весь комментарий08.10.2020 12:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль