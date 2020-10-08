РУС
На журналистку одного из телеканалов Львовщины напал мужчина и повредил камеру, - Нацполиция

На журналистку одного из телеканалов Львовщины напал мужчина и повредил камеру, - Нацполиция

Как сообщила журналистка одного из львовских телеканалов, на территории полигона твердых бытовых отходов в Великих Грибовичах неизвестный мужчина препятствовал подготовке видеосюжета и повредил телекамеру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Жовковское отделения полиции 7 октября с заявлением о препятствовании профессиональной деятельности обратилась журналистка одного из львовских телевизионных каналов.

По словам заявительницы, 6 октября около полуночи, во время выполнения редакционного задания, а именно - съемок сюжета на территории Львовского полигона твердых бытовых отходов в селе Большие Грибовичи Жовковского района, неизвестный мужчина вел себя агрессивно, препятствовал съемкам и повредил телекамеру.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители установили личность злоумышленника - им оказался 62-летний житель Жовковского района. Досудебное расследование продолжается.

Бомжи подумали что конкурентка .
08.10.2020 12:05 Ответить
Первый раз что-ли?
И по лицу били, и ногами...
Только те были не из Львовской области.
08.10.2020 12:06 Ответить
якщо 112, то лупцювати треба більше.
08.10.2020 12:09 Ответить
6 октября около полуночи, на свалке ...
Бомж решил, что конкуренты тырят камеру из мусора.
08.10.2020 12:21 Ответить
Вторинна сировина всетаки.
08.10.2020 12:35 Ответить
Курва з ZIKa отримала люлєй?
