РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8486 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
836 19

В больницах Украины есть более 4 тыс. аппаратов ИВЛ, из них сейчас задействованы менее 10%, - Минздрав

В больницах Украины есть более 4 тыс. аппаратов ИВЛ, из них сейчас задействованы менее 10%, - Минздрав

В медицинских учреждениях Украины имеются более 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, готовых к оказанию медицинской помощи. Из них пока задействованы 372, то есть - менее 10% от общего количества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявила замминистра Светлана Шаталова.

"Сейчас в Украине больницы обеспечены аппаратами ИВЛ. На сегодняшнее утро в медицинских учреждениях были задействованы около 10% от общего количества оборудования. Все остальные аппараты также готовы к использованию в случае необходимости в них, учитывая ежедневный прирост госпитализации и тревожную динамику", - отметила Шаталова.

Заместитель министра здравоохранения отметила, что цель Минздрава - не быстрее как-нибудь потратить средства Фонда борьбы с COVID-19, а потратить их максимально эффективно, и подчеркнула, что речь не идет о каком-либо дефиците аппаратов ИВЛ в украинских больницах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регионам планируют поставить лекарств на 4,2 млрд грн к концу года, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) закупки (817) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Шаталова Светлана (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Почему им в коридорах не лежать, если группу риска запретили лечить амбулаторно. А она у нас как бы не маленькая.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:23 Ответить
+2
действительно. надо же за Киву и Шария голосовать. вот народ неразумный.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:38 Ответить
+1
А толку если больницы переполнены и люди уже в коридорах лежат.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это должна была быть радостная и очень рейтинговая новость.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:17 Ответить
Нам просто как бы невзначай впаривают, что закупка ШВЛ, из фонда борьбы с Ковид, была бы бесполезной тратой народных денег, а они типа сэкономили и вложили их в ямы на дорогах!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:27 Ответить
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов "

Сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав"
Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
показать весь комментарий
08.10.2020 13:00 Ответить
Тільки чомусь не уточнили, що значна частина апаратів закуплена фондом Порошенка і іншими волонтерами. І не Мінздоров'я на чолі зі Степанович на них піаритись. Нехай би про свою власну роботу звітували. Хоча якщо про власну, то там були б суцільні матюки.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:34 Ответить
А толку если больницы переполнены и люди уже в коридорах лежат.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:21 Ответить
Почему им в коридорах не лежать, если группу риска запретили лечить амбулаторно. А она у нас как бы не маленькая.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:23 Ответить
9 из 10 лежащих на ИВЛ плавно переезжают на кладбище
показать весь комментарий
08.10.2020 12:28 Ответить
Теми аппаратами даже шарик не надуеш ! Все кто при бабках (не народ) уежают лечится за границу ! Тут сплош корупция и воровство.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:29 Ответить
А нарот продолжает голосовать за шоколадки и по приколу. Кто этому народу доктор?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:33 Ответить
действительно. надо же за Киву и Шария голосовать. вот народ неразумный.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:38 Ответить
Харьков сходил на концерт Поляковой и Билык, ездит в переполненных трамваях и троллейбусах и при этом, 1,5 млн человек очень скоро может оказаться в больнице.. мест точно всем хватит и аппаратов ивл? Если нет - начнут просить по всей Украине!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:33 Ответить
Хоть бы почитали литературу за минувшие годы: те матовые стекла, которые вы так ищете у себя за 800 грн, и по которым ставят эту самую пневмонию, возникают даже от аллергии, просто никто не додумывался на КТ посылать. Нравится - лечитесь от кашля в коридорах.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:34 Ответить
так-так... в Украине 244 734 больных ковидлой. задействованы 372 аппарата ИВЛ. из этих 372 человек больных пневмонией и туберкулёзом не уточняется. вопрос - с какого буя весь этот переполох с карантинами?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:36 Ответить
Брехня, чистої води.
Приклад Запоріжжя, іво вільних немає, хворих на пневмонію відправляють лікуватися додому, бо нема куди класти ковідних,вал чекають важкі, день і більше...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:41 Ответить
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов "
По бумажкам нет. А вы сами как министр их видели? 80% т.н. "ИВЛ" - это деревянные ящики с ржавыми железяками , которые ждут срока списания в подвалах больниц.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:47 Ответить
пылесосы в больницах тоже считаются как ИВЛ?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:34 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Позавчера
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов " сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав" Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
показать весь комментарий
08.10.2020 14:32 Ответить
Они там полные дебилы? Сегодня забыл, что говорил вчера???
"Закупка ИВЛ начнется в октябре..."
Нахрена закупать, если задействовано только 10%???
Зеленые тупоголовые уроды...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:10 Ответить
 
 