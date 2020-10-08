В больницах Украины есть более 4 тыс. аппаратов ИВЛ, из них сейчас задействованы менее 10%, - Минздрав

В медицинских учреждениях Украины имеются более 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, готовых к оказанию медицинской помощи. Из них пока задействованы 372, то есть - менее 10% от общего количества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявила замминистра Светлана Шаталова.

"Сейчас в Украине больницы обеспечены аппаратами ИВЛ. На сегодняшнее утро в медицинских учреждениях были задействованы около 10% от общего количества оборудования. Все остальные аппараты также готовы к использованию в случае необходимости в них, учитывая ежедневный прирост госпитализации и тревожную динамику", - отметила Шаталова.

Заместитель министра здравоохранения отметила, что цель Минздрава - не быстрее как-нибудь потратить средства Фонда борьбы с COVID-19, а потратить их максимально эффективно, и подчеркнула, что речь не идет о каком-либо дефиците аппаратов ИВЛ в украинских больницах.

