В больницах Украины есть более 4 тыс. аппаратов ИВЛ, из них сейчас задействованы менее 10%, - Минздрав
В медицинских учреждениях Украины имеются более 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, готовых к оказанию медицинской помощи. Из них пока задействованы 372, то есть - менее 10% от общего количества.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявила замминистра Светлана Шаталова.
"Сейчас в Украине больницы обеспечены аппаратами ИВЛ. На сегодняшнее утро в медицинских учреждениях были задействованы около 10% от общего количества оборудования. Все остальные аппараты также готовы к использованию в случае необходимости в них, учитывая ежедневный прирост госпитализации и тревожную динамику", - отметила Шаталова.
Заместитель министра здравоохранения отметила, что цель Минздрава - не быстрее как-нибудь потратить средства Фонда борьбы с COVID-19, а потратить их максимально эффективно, и подчеркнула, что речь не идет о каком-либо дефиците аппаратов ИВЛ в украинских больницах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав"
Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
Приклад Запоріжжя, іво вільних немає, хворих на пневмонію відправляють лікуватися додому, бо нема куди класти ковідних,вал чекають важкі, день і більше...
По бумажкам нет. А вы сами как министр их видели? 80% т.н. "ИВЛ" - это деревянные ящики с ржавыми железяками , которые ждут срока списания в подвалах больниц.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Позавчера
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов " сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав" Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
"Закупка ИВЛ начнется в октябре..."
Нахрена закупать, если задействовано только 10%???
Зеленые тупоголовые уроды...