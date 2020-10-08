Количество госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34%. Всего с начала пандемии в стационарах пролечили более 71 тыс. пациентов, - Нацслужба здоровья

В Украине в течение апреля-сентября медицинскую помощь в стационарах больниц получили 71 611 пациентов с COVID-19, из них 12 461 - получил медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

Об этом Укринформу сообщили в Национальной службе здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"За апрель-сентябрь в медучреждения были госпитализированы 71 611 пациентов с коронавирусной болезнью, из них 12 461 пациент - это 17% от общего количества госпитализированных - получил медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии. Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в сентябре предоставляли 7 976 медицинских команд", - говорится в сообщении.

В НСЗУ отметили, что в сентябре количество госпитализированных возросло на 34% по сравнению с августом. В частности, в сентябре были госпитализированы 23 143 пациента, из них 4 073 пациента получили помощь в условиях интенсивной терапии, 249 пациентов были подключены к аппарату ИВЛ. Больше всего пациентов с коронавирусной болезнью были госпитализированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Также на 50% в сентябре по сравнению с августом, увеличилось количество тестирований ПЦР, которые провели выездные мобильные бригады. Так, по данным НСЗУ, в сентябре 1607 мобильных бригад совершили более 312 тыс. заборов материалов у пациентов для осуществления тестирования методом ПЦР.

В общем с начала апреля мобильные бригады совершили более 1 млн заборов материала для тестирования. В среднем одна мобильная бригада осуществила в прошлом месяце 194 забора материала для тестирования. Наиболее загруженными в сентябре были мобильные бригады Киевской области, где на одну бригаду приходилось 637 тестирований, города Киева - 400 тестирований на бригаду, Тернопольской области - 292 тестирования.

В Нацслужбе здоровья напомнили, что лечение пациентов с COVID-19 в медучреждениях в стационарных условиях и взятие заборов для тестирования у пациентов с подозрением на коронавирусную болезнь мобильными бригадами является бесплатным.

В тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических / инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии. В тариф на оплату услуг мобильных бригад входит выезд мобильной бригады к пациенту с подозрением на СOVID-19, осуществление забора материала для тестирования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и доставку этого материала в лабораторию.