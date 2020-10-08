РУС
Количество госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34%. Всего с начала пандемии в стационарах пролечили более 71 тыс. пациентов, - Нацслужба здоровья

В Украине в течение апреля-сентября медицинскую помощь в стационарах больниц получили 71 611 пациентов с COVID-19, из них 12 461 - получил медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

Об этом Укринформу сообщили в Национальной службе здоровья, передает Цензор.НЕТ.

"За апрель-сентябрь в медучреждения были госпитализированы 71 611 пациентов с коронавирусной болезнью, из них 12 461 пациент - это 17% от общего количества госпитализированных - получил медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии. Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в сентябре предоставляли 7 976 медицинских команд", - говорится в сообщении.

В НСЗУ отметили, что в сентябре количество госпитализированных возросло на 34% по сравнению с августом. В частности, в сентябре были госпитализированы 23 143 пациента, из них 4 073 пациента получили помощь в условиях интенсивной терапии, 249 пациентов были подключены к аппарату ИВЛ. Больше всего пациентов с коронавирусной болезнью были госпитализированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан

Также на 50% в сентябре по сравнению с августом, увеличилось количество тестирований ПЦР, которые провели выездные мобильные бригады. Так, по данным НСЗУ, в сентябре 1607 мобильных бригад совершили более 312 тыс. заборов материалов у пациентов для осуществления тестирования методом ПЦР.

В общем с начала апреля мобильные бригады совершили более 1 млн заборов материала для тестирования. В среднем одна мобильная бригада осуществила в прошлом месяце 194 забора материала для тестирования. Наиболее загруженными в сентябре были мобильные бригады Киевской области, где на одну бригаду приходилось 637 тестирований, города Киева - 400 тестирований на бригаду, Тернопольской области - 292 тестирования.

В Нацслужбе здоровья напомнили, что лечение пациентов с COVID-19 в медучреждениях в стационарных условиях и взятие заборов для тестирования у пациентов с подозрением на коронавирусную болезнь мобильными бригадами является бесплатным.

В тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических / инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии. В тариф на оплату услуг мобильных бригад входит выезд мобильной бригады к пациенту с подозрением на СOVID-19, осуществление забора материала для тестирования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и доставку этого материала в лабораторию.

больница (1451) карантин (16729) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+1
В Украине зафиксировано 244 тыс случаев ковида, госпитализируют 20% (по словам степанова), 20% - это не более 50 тыс за все время.
Пользуясь дресучестью, тупостью и отсталостью народа Украины степанов кормит говном народец и ржет.
Вы це зробылы разом
08.10.2020 12:41 Ответить
+1
Майже 5 400 хворих..
Держава кошти на вас витрачати не буде! Лікуватися будете вдома. Лікування від 15 тис .грн. Ліжок все меншає!! Лікарі скоро почнуть вибирати кому давати апарати ШВЛ!, а кому ні!

Вітаю вас, ті хто не носить маски - ви кандидати на кладовище! Думайте! (с)
08.10.2020 12:54 Ответить
+1
Задрали вы уже своими масками. В Киеве все носят - толку нет! В Херсоне ну развечто в больших магазинах носят - и всё равно толку нет!. Но болеют сильно меньше.
08.10.2020 12:59 Ответить
Сентябрь детский лепет , пик будет конец октября ноябрь . Вот там где сложно может быть
08.10.2020 12:39 Ответить
Але МОЗ вже підготувався - катафалки будуть їздити по новенькому асфальту.
08.10.2020 13:06 Ответить
"Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов " - (вчера)

"Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав" - (сегодня)

Вопрос - "Когда врет власть Зеленского?" .. Ответ - "Как только открывает рот" (с)
08.10.2020 12:40 Ответить
В Украине зафиксировано 244 тыс случаев ковида, госпитализируют 20% (по словам степанова), 20% - это не более 50 тыс за все время.
Пользуясь дресучестью, тупостью и отсталостью народа Украины степанов кормит говном народец и ржет.
Вы це зробылы разом
08.10.2020 12:41 Ответить
Звідкіля ви взяли 20% госпіталізації?
Дуже перевищена цифра.
08.10.2020 12:46 Ответить
По-моему это цифры ВОЗа.
08.10.2020 12:53 Ответить
Ви дивіться цифірь МОЗа
08.10.2020 12:57 Ответить
Немного не так, как писали выше. Он говорил: до 20% нуждаются в госпитализации.
08.10.2020 13:18 Ответить
Ві всьо врьоті.
Ваш ЗЕбіл казав, що кількість захворюваних за 1 місяць вирісла на тисячі %% у з^язку з МАЙБУТНІМИ місцевими виборами.
08.10.2020 12:44 Ответить
Майже 5 400 хворих..
Держава кошти на вас витрачати не буде! Лікуватися будете вдома. Лікування від 15 тис .грн. Ліжок все меншає!! Лікарі скоро почнуть вибирати кому давати апарати ШВЛ!, а кому ні!

Вітаю вас, ті хто не носить маски - ви кандидати на кладовище! Думайте! (с)
08.10.2020 12:54 Ответить
Задрали вы уже своими масками. В Киеве все носят - толку нет! В Херсоне ну развечто в больших магазинах носят - и всё равно толку нет!. Но болеют сильно меньше.
08.10.2020 12:59 Ответить
Та не носи маску, потому что правду говорят что люди начинают верить в вирусняк лишь когда заболевают сами - либо умирают их знакомые ...Вирус ЕСТЬ!!! и это не простой сезонный грипп а боевой вирус !!!
08.10.2020 13:16 Ответить
Боевой - ага, видно.
08.10.2020 13:21 Ответить
Крышу рвёт у некоторых...
08.10.2020 13:48 Ответить
я вижу , и тут пока только двоих...
08.10.2020 16:52 Ответить
та не агакай ты тут, короновирусник ты наш..
08.10.2020 16:53 Ответить
Куда из больниц пропали заболевшие гриппом и другими ОРВИ? Ведь в прошлые годы их были десятки тысяч.
08.10.2020 13:26 Ответить
Да все. Писец уже вчера пришел. Можно снимать маски если жмет - уже не поможет. А виноват Сорос конечно же.
08.10.2020 13:57 Ответить
 
 