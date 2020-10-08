Неизвестный на белом фургоне сбил пенсионерку в Харькове и скрылся, введен план "Перехват", - Нацполиция
Полиция Харькова устанавливает личность водителя, который сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"8 октября в 9:00 из службы 102 поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях в Новобаварский районе фургон белого цвета сбил человека. По городу введен план "Перехват", осмотр места происшествия продолжается", - говорится в сообщении.
