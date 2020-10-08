РУС
1 236 20

Оккупанты продолжают устанавливать на мирных территориях Донбасса запрещенные мины: возле Нижнего Лозового выявлено 225 штук, - СЦКК

В отчете СММ ОБСЕ от 7 октября 2020 г. зафиксирован ряд нарушений российско-оккупационными войсками относительно минирования мирной территории украинского Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская сторона СЦКК в Facebook.

"4 октября в полях вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое беспилотник Специальной мониторинговой миссии вновь зафиксировал совокупно 225 противотанковых мин, установленных в нескольких местах. В частности, 43 мины установлены примерно на расстоянии 2,5 км на запад, 122 мины в поле ориентировочно на расстоянии 3,5 км северо-запад и 60 мин ориентировочно на расстоянии 2,5 км юго-западнее этого населенного пункта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные факты свидетельствуют о нарушении российскими-оккупационными войсками ряда международных договоров, в частности по применению конкретных видов обычного оружия, запрета или ограничения применения мин, мин-ловушек и других устройств, запрещения к применению, накоплению запасов, производства и передачи противопехотных мин и тому подобное.

Так, в статье 1 Оттавской конвенции от 1997 года указано, что каждое государство обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не хранить и никому не передавать, прямо или косвенно, противопехотные мины; не помогать, не поощрять и не побуждать каким-либо образом кого-либо к проведению деятельности, запрещенной для государства-участника в соответствии с настоящей Конвенцией.

"Нарушая международные договоры и взятые на себя обязательства в рамках Минского процесса, российско-оккупационные войска продолжают проводить мероприятия по дистанционному минированию местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил и инженерного оборудования позиций.

Украинская сторона СЦКК обращает внимание гражданского населения на необходимость повышения бдительности во время передвижения в районах проведения ООС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в конце сентября на оккупированной территории Луганщины местная жительница с 11-летним сыном подорвались на взрывном устройстве. В результате женщине ампутировали ногу, а мальчик нуждался в операции на глазах.

Топ комментарии
+3
Да ну нееет.. У нас "мииир" .. Это салюююты.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:00 Ответить
+3
Эти падлы там наставят миллионы мин, пока будут играть в перемирие. Хватит еще и внукам.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:03 Ответить
+3
ниче страшного, зеля не возражает
показать весь комментарий
08.10.2020 13:05 Ответить
Да ну нееет.. У нас "мииир" .. Это салюююты.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:00 Ответить
никогда такого не было...и вот опять...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:03 Ответить
У всякому разі тих мінерів ще рік тому хоча б гонили. А тепер - "ніззя!!!!". Тому мінують безперешкодно, відкрито, і там, де хочуть. Ходять по сірій зоні, як лані у швейцарському заповіднику
показать весь комментарий
08.10.2020 13:24 Ответить
Эти падлы там наставят миллионы мин, пока будут играть в перемирие. Хватит еще и внукам.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:03 Ответить
Скажите «спасибо« предателям - клоуну « слугам « и гнидам всех мастей - журнашлюхам замалчивающим преступления и трусливым « патриотам «
показать весь комментарий
08.10.2020 13:14 Ответить
Оккупанты продолжают устанавливать на мирных территориях Донбасса запрещенные мины: возле Нижнего Лозового выявлено 225 штук, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8495
показать весь комментарий
08.10.2020 13:03 Ответить
А я предупреждал,говорил,что это "перемирие" закончится для нас кровью...большой кровью...В любом
М конфликте НЕТ компромиссов-есть победившие,и проигравшие...(И заметьте,победителей не судят!)
показать весь комментарий
08.10.2020 13:04 Ответить
ниче страшного, зеля не возражает
показать весь комментарий
08.10.2020 13:05 Ответить
"Петрович номерной", а твоя кацапня для чего хранит и работает с средствами бактериологической войны? Ведь сама подписала конвенцию о запрете разработки! Ты уж если "тявкаешь", то тявкай до конца... Пока в мины не вкрутят взрыватели и не приведут в боевое состояние на местности, ими можно гвозди забивать, а вот когда в 1979-м вирус "сибирки" в Свердловске вырвался на свободу, то погибли сотни... И "взрыватели" вкручивать не надо... Так что опаснее? Кстати, не исключено, что при вашей "рукожопости" и коронавирус пошёл гулять по миру из-за вашей халатности и нехлюйства...
А не тех минах, что остались в УКраине, наши сапёры тренируются - нужно же после вас "дерьмо разгрести"...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:20 Ответить
Баньте гнид кацапских без всяких разговоров
показать весь комментарий
08.10.2020 13:22 Ответить
А я не хочу з них робить "страдальцев", у яких "альтернативная точка зрєнія" і які будуть "плакаться", що їх "не поняли", "не дали вазможнасти висказаться..."... Хай люди читають "гнид"...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:33 Ответить
Они не опасные,если взорвется то вина на тому кто наступил(нужно под ноги смотреть) все под контролем, и мы добросовестно выполняем,наблюдаем,отчитывемся,и не ведемся на провокацию "тойстороны "-ООС
показать весь комментарий
08.10.2020 13:07 Ответить
Иуда зеленский , геть ! Вали путлераст на «ту сторону « , будешь своих ополченцев с спущенными штанами по роялю развлекать
показать весь комментарий
08.10.2020 13:10 Ответить
у сепаров особый стаус, могут зелю на посылать, инспектировать позиции...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:12 Ответить
Это мы должны иуду🤢🤡💩 послать куда по- дальше !
показать весь комментарий
08.10.2020 13:24 Ответить
Провєрєно: мінєт!
Окупанти продовжують встановлювати на мирних територіях Донбасу заборонені міни: біля Нижнього Лозового виявлено 225 штук, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4642
показать весь комментарий
08.10.2020 13:25 Ответить
Этого не может быть ! Там же наши люди и они очень хотят мира! А особенно их кумир, *****.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:44 Ответить
молодцы ВСУ, что выявили мины.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:31 Ответить
 
 