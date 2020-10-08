Оккупанты продолжают устанавливать на мирных территориях Донбасса запрещенные мины: возле Нижнего Лозового выявлено 225 штук, - СЦКК

В отчете СММ ОБСЕ от 7 октября 2020 г. зафиксирован ряд нарушений российско-оккупационными войсками относительно минирования мирной территории украинского Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинская сторона СЦКК в Facebook.

"4 октября в полях вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое беспилотник Специальной мониторинговой миссии вновь зафиксировал совокупно 225 противотанковых мин, установленных в нескольких местах. В частности, 43 мины установлены примерно на расстоянии 2,5 км на запад, 122 мины в поле ориентировочно на расстоянии 3,5 км северо-запад и 60 мин ориентировочно на расстоянии 2,5 км юго-западнее этого населенного пункта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные факты свидетельствуют о нарушении российскими-оккупационными войсками ряда международных договоров, в частности по применению конкретных видов обычного оружия, запрета или ограничения применения мин, мин-ловушек и других устройств, запрещения к применению, накоплению запасов, производства и передачи противопехотных мин и тому подобное.

Так, в статье 1 Оттавской конвенции от 1997 года указано, что каждое государство обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не хранить и никому не передавать, прямо или косвенно, противопехотные мины; не помогать, не поощрять и не побуждать каким-либо образом кого-либо к проведению деятельности, запрещенной для государства-участника в соответствии с настоящей Конвенцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пригоняют военную технику к Новоазовску, нарушая меморандум о разведении сил, - СЦКК

"Нарушая международные договоры и взятые на себя обязательства в рамках Минского процесса, российско-оккупационные войска продолжают проводить мероприятия по дистанционному минированию местности в районах, прилегающих к позициям подразделений Объединенных сил и инженерного оборудования позиций.

Украинская сторона СЦКК обращает внимание гражданского населения на необходимость повышения бдительности во время передвижения в районах проведения ООС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в конце сентября на оккупированной территории Луганщины местная жительница с 11-летним сыном подорвались на взрывном устройстве. В результате женщине ампутировали ногу, а мальчик нуждался в операции на глазах.