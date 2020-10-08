Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

О своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46%.

Об этом свидетельсвуют данные опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг (4-7 октября), передает Цензор.НЕТ.

"О своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. 21% затрудняются (50/50), еще 8% - возможно примут участие, 13% - маловероятно. В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46%, 23% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 21% - маловероятно. За последнюю неделю тенденции относительно декларируемой явки практически не изменились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"

Согласно информации территориальных избирательных комиссий, в IV волну опроса были внесены коррективы в списки партий, выдвинувших своих кандидатов в областные советы. Совокупно в рейтинг попали 77 различных партий, из которых подавляющее большинство - местные партии, баллотирующихся в одну или несколько областных советов.

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах по состоянию на 7 октября условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,6%, "Европейская солидарность" - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5% и "За майбутнє" - 7,2%. Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат.



Партия "Наш край" поддерживают 4,0%. Радикальную партию Олега Ляшко - 3,9%, УДАР Виталия Кличко - 3,0%, партию Шария - 2,6%, ВО "Свобода" - 2,4%, партии "Голос", "Перемога Пальчевского", "Сила и честь" - по 1,6%, партию "Пропозиція"- около 1%. Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 22,2%", - говорится в исследовании.











Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 4-7 октября 2020 г..