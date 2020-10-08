РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8387 посетителей онлайн
Новости
11 409 121

Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

О своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46%.

Об этом свидетельсвуют данные опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг (4-7 октября), передает Цензор.НЕТ.

"О своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. 21% затрудняются (50/50), еще 8% - возможно примут участие, 13% - маловероятно. В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46%, 23% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 21% - маловероятно. За последнюю неделю тенденции относительно декларируемой явки практически не изменились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 30,1% - за Зеленского, 18,9% - за Порошенко, 14% - за Бойко, - опрос "Социса"

Согласно информации территориальных избирательных комиссий, в IV волну опроса были внесены коррективы в списки партий, выдвинувших своих кандидатов в областные советы. Совокупно в рейтинг попали 77 различных партий, из которых подавляющее большинство - местные партии, баллотирующихся в одну или несколько областных советов.

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах по состоянию на 7 октября условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,6%, "Европейская солидарность" - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5% и "За майбутнє" - 7,2%. Практически все эти партии за последнюю неделю улучшили свой результат.

Партия "Наш край" поддерживают 4,0%. Радикальную партию Олега Ляшко - 3,9%, УДАР Виталия Кличко - 3,0%, партию Шария - 2,6%, ВО "Свобода" - 2,4%, партии "Голос", "Перемога Пальчевского", "Сила и честь" - по 1,6%, партию "Пропозиція"- около 1%. Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 22,2%", - говорится в исследовании.

Рейтинг партий на местных выборах: Слуга народа - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, Батькивщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий на местных выборах: Слуга народа - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, Батькивщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опрос Рейтинга 02
Рейтинг партий на местных выборах: Слуга народа - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, Батькивщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опрос Рейтинга 03
Рейтинг партий на местных выборах: Слуга народа - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, Батькивщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опрос Рейтинга 04
Рейтинг партий на местных выборах: Слуга народа - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, Батькивщина - 7,5%, За майбутнє - 7,2%, - опрос Рейтинга 05

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 4-7 октября 2020 г..

Автор: 

местные выборы (2753) опрос (2922) рейтинг (1648) социология (530)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8131
показать весь комментарий
08.10.2020 13:11 Ответить
+53
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1328
показать весь комментарий
08.10.2020 13:14 Ответить
+52
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2360
показать весь комментарий
08.10.2020 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пуйло у них светоч
показать весь комментарий
08.10.2020 14:31 Ответить
ЗЕбилы и рыги на первом месте. Люди, вы совсем мозгом @бнулись?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:17 Ответить
Людей осталось тут мало в основном - насиление
показать весь комментарий
08.10.2020 14:27 Ответить
Ну це вже більш правдоподібні рейтинги.Якщо не рахувати,того,що як завжди крадуть відсоткі у "Батьківщини"Додаючі % олігархічним проектам "замайбутнє" і"єс
показать весь комментарий
08.10.2020 14:37 Ответить
Це і є вироком "мудрому" населенню України , яка з радянських часів отримувала безкоштовну освіту : даремну , ніяку, яка не навчала законам для життя ! В списках одні партії , які представляють олігархічні клани- хижаки ! А де ж нарешті партія Державних Діячів в яких є ЗНАННЯ вічних Законів Державотворення ( по яким і будується справедлива Країна!), Фах і Досвід про те, як почати ПРАВИЛЬНО будувати Державу! Невже 30-річного досвіду зміни Прізвищ олігархів і їх представників у владу НЕ ВИСТАЧИЛО нашому "мудрому" населенню ?Особливо після того як вибрали взагалі балерину , яка ремонтує каналізацію і сантехніка для того, щоб він робив пересадку серця людині ? Включайте хоч які не будь Знання і Розум !
показать весь комментарий
08.10.2020 14:50 Ответить
Ще є барани, що за Зєлю бєкають? Але цим рейтингам вірити - себе не поважати. Звідки взялись ці "за майбутнє"? Назва сподобалась? Що вони взагалі з себе представляють? І це якийсь григорій буде пертись на дільницю, щоб голоснути за цього чергового кота в мішку?
Не повірю. Тупо олігархи купили собі рейтинг у соціологів. Що, соціологам гроші не потрібні? А потім накуплять собі ще й голосів і будуть стукати собі в груди, що виграли чесно. За мародерського ПЄСа ще хрунь якийсь голосне задарма, бо Пєця раптово перетворивсь з махрового рига в офігєнно патриотного. А для хруня кожен, хто з хрипом в голосі проволає "Слава Україні!", буде мало не батька рідний. А Пєця не жадібний, заспіває так, що будь який хрунь розтане, очі заплющить і слину запусте. Але хрунів дебільних в Україні теж не дуже, тому Пєця собі рейтинга докупив. Єдине, що соціолохи не збрехали, це рейтинг ватки прокацапської. Її поменьшало добре, бо кацапський Крим і українофобський Лугандон пішли смоктати пуйла і навіть за Зєлі їм голосувати в Україні не вийде.
Коротше ще два тижні у персонала соцслужб буде найбільш оплачувана професія під час шаленого безробіття ковіду.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:01 Ответить
Що там Капітельман?
Які нові мутки з Бенею придумують для України ?
Паша Лазаренко, віце-канцлєр ?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:08 Ответить
Ванья, ТИ САМ ЗА зЕ "бекав" півтора роки тому. Та ще й на виборах НА НЬОГО ПРАЦВАВ! Забув, бідолашний?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:07 Ответить
Руководитель рейтинга Алексей Антипович как-то заявил, что они пишут рейтинги выдуманные, чтоб влиять на разум людей.
То есть, чем выше нарисованный рейтинг кого-либо, тем больше людей (как зомби) идут за них голосовать.
Никогда не верила рейтингам. Да, и кстати, более чем двадцать лет я хожу голосовать. Но ни разу меня никто не опросил)))
показать весь комментарий
08.10.2020 15:05 Ответить
Мародерские Пэсы "докерувались" что кремлевские марионетки опять обходят их, вся эта скулеж про еко рост, борьбу с коррупцией... оказалась пшиком, зачем нам чужие враги если есть "свои", только те деньги хранят не в Москве, а в Панамских и Кипрских оффшорах
показать весь комментарий
08.10.2020 15:09 Ответить
В параллельной вселенной зефилитиков Порошенко еще президент?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:34 Ответить
Немає у "слуг Бені" і "майбутнього Бені" таких рейтингів. Все підтасоють, щоб намалювати результат.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:34 Ответить
Жах. За коломойського так зріс рейтинг, ось що телевізор животворящий робить.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:54 Ответить
Без рейтинга местных партий, это все ни о чем.

В Днепре как минимум две локальные: "Громадська сила" (З. Краснов) и "Украинская перспектива" (А. Вилкул). И обе претендуют на прохождение во власть и лидеры обоих в состоянии составить конкуренцию нынешнему меру.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:30 Ответить
Составителей таких рейтингов и их заказчиков надо судить как за мошенничество. Это местные выборы и многие из тех о ком они говорят что не проходят, на каких то участках проходят. Поэтому народ не слушайте мошенников, а голосуйте за тех кого считаете лучшими. Иначе будете лохами управляемыми мошенниками.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:24 Ответить
когда вы уже поумнеете и за националистов начнете голосовать...сколько вас ***** нужно чтоб вы поняли...
показать весь комментарий
09.10.2020 05:38 Ответить
СН громит конкурентов.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:31 Ответить
Не Слуги Народу, а Слуги Кремля - так правильніше
показать весь комментарий
09.10.2020 12:14 Ответить
не СН, а пес - слуги кремля. вот так правильно.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:26 Ответить
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 17,2%, ОПЗЖ - 12,6%, ЕС - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%, "За майбутнє" - 7,2%, - опрос "Рейтинга". За последнюю неделю тенденции относительно декларируемой явки практически не изменились. Источник: https://censor.net/ru/n3223688

Раз, два, три, чотири, п ять, починаємо ми БРЕХАТЬ
Ну який дебіл буде знову голосувати за за Зе клоунську владу і за ригів які ПОСПРИЯЛИ АНЕКСІЇ КРИМУ І ВІЙНІ НА ДОНБАСІ ?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 