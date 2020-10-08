РУС
Жесткий карантин могут ввести только при высокой заполненности коек больными COVID-19, - Ляшко

В случае абсолютной заполненности больными COVID-19 всех койко-мест, которые подготовлены для госпитализации таких больных, Украина вынуждена будет снова ввести жесткий карантин.

Об этом в интервью "УП" рассказал главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя данные о том, что медицинская система может обеспечить 50 тыс. койко-мест для больных COVID-19, Ляшко уточнил, что такое количество подготовленных мест удалось обеспечить благодаря предварительному карантину.

"Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина", - отметил главный санврач.

Также Ляшко уточнил, что сейчас Минздрав просчитывает, какое количество больных в день, в течение 1-2 недель, приведет к стопроцентному заполнению коек.

"Например, если говорить о какой-то цифре Х. Две недели - это инкубационный период, в среднем. Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни", - говорит Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав закупит 1,41 млн доз вакцин против гриппа, - главный санврач Ляшко

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+4
У нас и так естесственный отбор, нормальные человеческие болезни уже, как раньше, и где хочешь, не полечишь.
08.10.2020 13:24 Ответить
+2
Жесткий картнин уже не нужен - главное дороги к кладбищам заасфальтированы и освещены, фонтаны с обезьянами есть и лавочки покрашены!
08.10.2020 13:25 Ответить
+1
Смысла вводить жерсткий карантин уже нету. Видел как праздновались дни городов и скоко зебилов на них присутствовало. Кароче нада пустить все на самотек и довериться естественному отбору
08.10.2020 13:21 Ответить
Та куди там звичайні хвороби! Ви бачите Що, там написано:
"При високій заповнюваності" Штабелями значить класти будуть!..
08.10.2020 13:39 Ответить
В Англии, Германии, Франции, Италии тоже Зебилы? У них показатели прироста не меньше.
08.10.2020 13:28 Ответить
Ликбез для Трампа и других баранов: коронавирус в Британии по смертности опередил грипп в 122 раза !!! В Британии от коронавируса умерли в три раза больше людей, чем от гриппа и пневмонии вместе взятых !!!
08.10.2020 23:30 Ответить
Та да. Есть смысл бронировать места в морге.
08.10.2020 14:11 Ответить
заполненность в 170 % это много или мало?

В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в коридорах и холлах больницы, - заммэра Горбунова-Рубан
08.10.2020 13:38 Ответить
Еще есть матрацы - можно в корридорах ложить)) Вся зеленая власть - лжецы. Я не верю что в больницах есть еще свободные койки. Разве что если пациентов списывать в ускоренном режиме.
08.10.2020 14:10 Ответить
 
 