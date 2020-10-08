Жесткий карантин могут ввести только при высокой заполненности коек больными COVID-19, - Ляшко

В случае абсолютной заполненности больными COVID-19 всех койко-мест, которые подготовлены для госпитализации таких больных, Украина вынуждена будет снова ввести жесткий карантин.

Об этом в интервью "УП" рассказал главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя данные о том, что медицинская система может обеспечить 50 тыс. койко-мест для больных COVID-19, Ляшко уточнил, что такое количество подготовленных мест удалось обеспечить благодаря предварительному карантину.

"Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина", - отметил главный санврач.

Также Ляшко уточнил, что сейчас Минздрав просчитывает, какое количество больных в день, в течение 1-2 недель, приведет к стопроцентному заполнению коек.

"Например, если говорить о какой-то цифре Х. Две недели - это инкубационный период, в среднем. Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни", - говорит Виктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав закупит 1,41 млн доз вакцин против гриппа, - главный санврач Ляшко