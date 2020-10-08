РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8727 посетителей онлайн
Новости
2 624 15

НАБУ проводит обыски в офисах компаний, которые могут быть причастны к похищению 32 барж "Украинского Дунайского пароходства"

НАБУ проводит обыски в офисах компаний, которые могут быть причастны к похищению 32 барж "Украинского Дунайского пароходства"

Национальное антикоррупционное бюро совместно с СБУ осуществляют обыски по месту жительства физических лиц и в ряде компаний в рамках расследования похищения 32 барж компании "Украинское Дунайское пароходство".

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что детективы НАБУ совместно с СБУ за процессуального руководства САП "осуществляют обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, из-за которых ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (основано Мининфраструктуры) нанесено ущерб в особо крупных размерах ".

В НАБУ сообщают, что речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), которые принадлежат "УДП" и были вывезены за границу.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда

Напомним, 15 июля в компании "Украинское Дунайское пароходство" заявили о краже барж ориентировочной стоимостью пять миллионов долларов.

Автор: 

НАБУ (4598) обыск (1935)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
В нас, у Харкові весь час незалежності росіяни скупляли підприємства, які були конкурентними з російськими, банкротили їх, пиляли та здавали на металобрухт... бувало й таке, ввечері від верстата відходиш з ЧПК додому а вранці на роботу приходиш - а його нема, одні дроти з підлоги стирчать. А потім звільняли з причин оптимізації виробництва...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:33 Ответить
+3
Пропоную пошукать у Кравчука, на дачі, у сараї...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:39 Ответить
+2
Може й 150 000 тонн зерна знайдете?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю, та їх давно розпиляли на металобрухт
показать весь комментарий
08.10.2020 13:25 Ответить
В нас, у Харкові весь час незалежності росіяни скупляли підприємства, які були конкурентними з російськими, банкротили їх, пиляли та здавали на металобрухт... бувало й таке, ввечері від верстата відходиш з ЧПК додому а вранці на роботу приходиш - а його нема, одні дроти з підлоги стирчать. А потім звільняли з причин оптимізації виробництва...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:33 Ответить
Може й 150 000 тонн зерна знайдете?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:29 Ответить
Это вам не мелочь по карманам тырить! )
показать весь комментарий
08.10.2020 13:32 Ответить
Пропоную пошукать у Кравчука, на дачі, у сараї...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:39 Ответить
Добрый день пан Яр . Вас тоже уже шукают на Автотеме . Даже волноваться стали . 😀😀😀
показать весь комментарий
08.10.2020 14:19 Ответить
Так я ж сказав - я не розбираюся в автомобілях...
показать весь комментарий
08.10.2020 14:25 Ответить
😀😀😀 зато в грибах разбираетесь
показать весь комментарий
08.10.2020 14:35 Ответить
Кожному - своє... Уже кілька днів гриби булькають у відрі... Через два тижні будемо "знімать пробу"...
показать весь комментарий
08.10.2020 14:52 Ответить
Выведены в одну из дунайских стран
Перевозки Дунаем грузов используются этими странами активно , больше чем железной дорогой
показать весь комментарий
08.10.2020 14:17 Ответить
не иначе как в австрию или венгрию...где кацапни навалом еще со времен союза поселилось.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:02 Ответить
Буду здивований, якщо справа дійде до суду. Думаю що, все закінчиться покращенням фінансово-майнового стану прокурорів та судей.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:55 Ответить
кража была в 2017-2018 годах.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:34 Ответить
 
 