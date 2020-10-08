НАБУ проводит обыски в офисах компаний, которые могут быть причастны к похищению 32 барж "Украинского Дунайского пароходства"

Национальное антикоррупционное бюро совместно с СБУ осуществляют обыски по месту жительства физических лиц и в ряде компаний в рамках расследования похищения 32 барж компании "Украинское Дунайское пароходство".

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что детективы НАБУ совместно с СБУ за процессуального руководства САП "осуществляют обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, из-за которых ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (основано Мининфраструктуры) нанесено ущерб в особо крупных размерах ".

В НАБУ сообщают, что речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), которые принадлежат "УДП" и были вывезены за границу.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года.

Напомним, 15 июля в компании "Украинское Дунайское пароходство" заявили о краже барж ориентировочной стоимостью пять миллионов долларов.