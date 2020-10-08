Коррупционеры реально боятся ВАКС, они давят на судей и хотят руками ОПЗЖ и КС признать его неконституционным, - ЦПК

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору.

"Какой трэш. Коллегия судей Антикоррупционного суда в составе Леси Федорак, Игоря Строгого и Виктора Маслова обратились к генпрокурору Венедиктовой и Высшему совету правосудия относительно давления и вмешательства в их работу, связанной, в частности, с опасностью для жизни и здоровья", - сказано в сообщении.

В ЦПК отметили, что в заявлении судьи вспомнили о фигурантах и адвокатах экс-нардепа Мартыненко: "Мол, защитники систематически затягивают процесс, нарушают порядок, критикуют судей в СМИ. Один из адвокатов инициировал уголовное дело против председательствующей судьи. Но последней каплей стал взрыв на территории суда. Он произошел там, где судья Федорак паркует авто".

"Мы следим за этим делом с самого начала и уже привыкли к дерзким демаршам, обвинениям и крикам со стороны защиты Мартыненко. Мы следим за этим делом с самого начала и уже привыкли к дерзким демаршам, обвинениям и крикам со стороны защиты. Мы не ждем адекватной реакции со стороны ВСП. Но мы хотим, чтобы вы знали, что происходит. И почему сейчас, когда приговоры принимаются чуть ли не еженедельно, Антикоррупционный суд пытаются уничтожить", - говорится в сообщении.

"Коррупционеры реально боятся независимого суда, поэтому на судей давят со всех сторон: подрывают взрывные устройства, открывают фейковые уголовные дела, хотят руками ОПЗЖ и Конституционного Суда признать его неконституционным", - добавили в ЦПК.

Напомним, взрыв неизвестного предмета произошел в ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по просп. Победы, 41 в Киеве, в результате которого был поврежден фасад здания.

