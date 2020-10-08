РУС
Коррупционеры реально боятся ВАКС, они давят на судей и хотят руками ОПЗЖ и КС признать его неконституционным, - ЦПК

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦПК в Facebook.

"Какой трэш. Коллегия судей Антикоррупционного суда в составе Леси Федорак, Игоря Строгого и Виктора Маслова обратились к генпрокурору Венедиктовой и Высшему совету правосудия относительно давления и вмешательства в их работу, связанной, в частности, с опасностью для жизни и здоровья", - сказано в сообщении.

В ЦПК отметили, что в заявлении судьи вспомнили о фигурантах и адвокатах экс-нардепа Мартыненко: "Мол, защитники систематически затягивают процесс, нарушают порядок, критикуют судей в СМИ. Один из адвокатов инициировал уголовное дело против председательствующей судьи. Но последней каплей стал взрыв на территории суда. Он произошел там, где судья Федорак паркует авто".

"Мы следим за этим делом с самого начала и уже привыкли к дерзким демаршам, обвинениям и крикам со стороны защиты Мартыненко. Мы следим за этим делом с самого начала и уже привыкли к дерзким демаршам, обвинениям и крикам со стороны защиты. Мы не ждем адекватной реакции со стороны ВСП. Но мы хотим, чтобы вы знали, что происходит. И почему сейчас, когда приговоры принимаются чуть ли не еженедельно, Антикоррупционный суд пытаются уничтожить", - говорится в сообщении.

"Коррупционеры реально боятся независимого суда, поэтому на судей давят со всех сторон: подрывают взрывные устройства, открывают фейковые уголовные дела, хотят руками ОПЗЖ и Конституционного Суда признать его неконституционным", - добавили в ЦПК.

Напомним, взрыв неизвестного предмета произошел в ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по просп. Победы, 41 в Киеве, в результате которого был поврежден фасад здания.

Боятся???!!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:52 Ответить
Пока у власти коррупционеры, им начхать на ВАКС. Они хотят убрать ВАКС на тот случай, если придёт власть, которая задействует все антикоррупционные структуры на полную мощность!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:55 Ответить
какое прикольное название "БАКС" у антикорупционной структуры. Прямо культ доллара. Альмаматер карупции
показать весь комментарий
08.10.2020 13:56 Ответить


Корупціонери реально бояться ВАКС, вони тиснуть на суддів і хочуть руками ОПЗЖ і КС визнати його неконституційним, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7017
показать весь комментарий
08.10.2020 14:17 Ответить
А шо там пивокрад Юрченко? Сядит уже аль нет? боицца БАКС?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:52 Ответить
Зажопінців за жопу і на нари !!)))
показать весь комментарий
08.10.2020 14:00 Ответить
Наши корупционеры никого не боятся.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:30 Ответить
Якщо дії захисту Мартиненка законні - то яке право вони скаржаться? Чого вони не скаржаться на дії корупціонерів-зажопів, які через Конституційний суд хочуть взагалі знищити антикорпупційні інституції, включно з антикрсудом? - "https://censor.net/n3209534"

І чому вони вирішили, що ту петарду на подвір'ї підірвали саме адвокати Мартиненка?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:40 Ответить
 
 