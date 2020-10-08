РУС
Деление на карантинные зоны улучшает эпидситуацию в регионе уже через неделю, - Ляшко

Деление на карантинные зоны улучшает эпидситуацию в регионе уже через неделю, - Ляшко

Эффективность карантинных зон в Украине доказана тем, что в регионах, где соблюдаются нормы, эпидемиологическая ситуация улучшается уже в течение недели. Это единственный реально работающий метод.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Черновицкой ОГА.

По его словам, разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемиологической опасности реально работает.

"И там, где придерживаются норм, результат есть после недели введения ограничений… Другой действенной профилактики на сегодня не существует. Пока не появится вакцина, мы вынуждены будем жить в таких условиях", - добавил Ляшко.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Зоны это на словах всьо. А в реале видим зебилов в маршрутках без масок
08.10.2020 13:48 Ответить
Зоны - это что то из другой оперы.
08.10.2020 13:51 Ответить
А почему в целом по стране жопа?
08.10.2020 13:53 Ответить
Как ты зону не покрасишь, а всем пох.
08.10.2020 13:58 Ответить
Розфарбовування мап кольорами дає користь навіть більшу, ніж намазування зеленкою хворого місця. Це заявляє цілий головний санлікар країни.
08.10.2020 14:02 Ответить
апг
08.10.2020 14:09 Ответить
А Ляшко и в Киеве некисло.
08.10.2020 14:59 Ответить
 
 