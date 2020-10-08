1 073 8
Деление на карантинные зоны улучшает эпидситуацию в регионе уже через неделю, - Ляшко
Эффективность карантинных зон в Украине доказана тем, что в регионах, где соблюдаются нормы, эпидемиологическая ситуация улучшается уже в течение недели. Это единственный реально работающий метод.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Черновицкой ОГА.
По его словам, разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемиологической опасности реально работает.
"И там, где придерживаются норм, результат есть после недели введения ограничений… Другой действенной профилактики на сегодня не существует. Пока не появится вакцина, мы вынуждены будем жить в таких условиях", - добавил Ляшко.
