В сентябре в Украине предлагают на 10% меньше вакансий, чем в августе, - эксперт

Не у всех работодателей есть ресурсы, которые бы позволили развиваться и расширять штат рабочих.

Жесткий карантин нанес существенный удар отечественной экономике, в частности, с начала 2020 года в госслужбу занятости обратились более 1 млн 700 тыс. украинцев. Эксперты говорят: несмотря на ослабление карантина, за 4 месяца украинский бизнес не успел оправиться после локдауна Очень многие предприятия не имеют ресурсов для развития, как и уверенности в завтрашнем дне, передает 5 канал.

"Роста количества вакансий, который мы ожидали в сентябре, который должен происходить традиционно, поскольку начинается новый бизнес-сезон, к сожалению, не произошло. И количество вакансий, по сравнению с августом, немного уменьшилось - в пределах 9-10%. Сейчас работодатели находятся в ситуации неопределенности: будет ли вторая волна карантина? Не у всех есть финансовые ресурсы, другие ресурсы, которые позволили бы развиваться и опять же, расширять свой штат", - говорит Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра.

В то же время исполнительная директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отмечает, что из-за ситуации с коронавирусом работодатели находятся в состоянии неопределенности и вообще не имеют возможности строить какие-либо перспективные планы.

"Бизнес консервативно ожидает и смотрит на ситуацию во второй половине этого года. Более того, следующий год, все ожидают, что будет достаточно тяжелым, поэтому трудно делать какие-либо планы. Я бы не ожидала роста в 2021 году. Надо быть готовым к худшему, но надеяться на лучшее ", - отметила она.