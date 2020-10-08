РУС
В сентябре в Украине предлагают на 10% меньше вакансий, чем в августе, - эксперт

В сентябре в Украине предлагают на 10% меньше вакансий, чем в августе, - эксперт

Не у всех работодателей есть ресурсы, которые бы позволили развиваться и расширять штат рабочих.

Жесткий карантин нанес существенный удар отечественной экономике, в частности, с начала 2020 года в госслужбу занятости обратились более 1 млн 700 тыс. украинцев. Эксперты говорят: несмотря на ослабление карантина, за 4 месяца украинский бизнес не успел оправиться после локдауна Очень многие предприятия не имеют ресурсов для развития, как и уверенности в завтрашнем дне, передает 5 канал.

"Роста количества вакансий, который мы ожидали в сентябре, который должен происходить традиционно, поскольку начинается новый бизнес-сезон, к сожалению, не произошло. И количество вакансий, по сравнению с августом, немного уменьшилось - в пределах 9-10%. Сейчас работодатели находятся в ситуации неопределенности: будет ли вторая волна карантина? Не у всех есть финансовые ресурсы, другие ресурсы, которые позволили бы развиваться и опять же, расширять свой штат", - говорит Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра.

В то же время исполнительная директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отмечает, что из-за ситуации с коронавирусом работодатели находятся в состоянии неопределенности и вообще не имеют возможности строить какие-либо перспективные планы.

"Бизнес консервативно ожидает и смотрит на ситуацию во второй половине этого года. Более того, следующий год, все ожидают, что будет достаточно тяжелым, поэтому трудно делать какие-либо планы. Я бы не ожидала роста в 2021 году. Надо быть готовым к худшему, но надеяться на лучшее ", - отметила она.

+3
ЗЕшмигалюка.... Де 500 тис. робочих місць???
08.10.2020 13:53 Ответить
+3
Что не поставит на руководящую должность своего армейского друга.
08.10.2020 14:00 Ответить
+2
говорили же иди в духовную семинарию (с)
08.10.2020 13:59 Ответить
ЗЕшмигалюка.... Де 500 тис. робочих місць???
08.10.2020 13:53 Ответить
уже скоро будет острая потребность в копачах, плотниках и столярах, священнослужителях, изготовители памятников, водители....
08.10.2020 13:56 Ответить
говорили же иди в духовную семинарию (с)
08.10.2020 13:59 Ответить
Я согласен на должность зама Коболева, если что
08.10.2020 14:20 Ответить
Та ну он обещал бруковку ложить. На такую работу не каждый согласится. Особенно у кого высшее образование, то просто будут криво плитку ложить ибо считают себя интилигентами но голосовали за зебила
08.10.2020 13:58 Ответить
Сьогодня поспілкувався з двома молодиками які агітують за кандидатів у депутати міської ради Запоріжжя від партії "Нова політика"...
Питаю... Хлоці ви мабудь не працюєте тому примушені стояти тут навіть за копійки?
Відповідь... Працюємо на "Мотор Січі", а зараз тут тимчасово "відробляємо держзаказ" за подвійну оплату...
Отак...
08.10.2020 14:11 Ответить
А шо там обіцяла лохам Вава ідучи на вибори?
08.10.2020 13:54 Ответить
Что не поставит на руководящую должность своего армейского друга.
08.10.2020 14:00 Ответить
в якій армії він служив? - в кавеенській! - і свого друга ваню баканова пристроїв...
08.10.2020 15:03 Ответить
Где там те идиоты, которые 14 мес назад говорили, что хуже не будет если избрать шута коломойши президентом? Хуже уже наступило!
08.10.2020 16:08 Ответить
зачем же Зе лично создал ковид? да?
09.10.2020 07:21 Ответить
 
 