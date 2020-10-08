РУС
"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании

Предчувствуя поражение на местных выборах, власть Зеленского пытается активно противодействовать ведению избирательной кампании "Европейской Солидарности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Мы уже неоднократно сообщали о фактах грубого нарушения прозрачности избирательного процесса представителями власти, однако последователи Януковича прибегают к новым методам фальсификации народного волеизъявления. Так, по указанию власти полностью подконтрольный ей "ПриватБанк" незаконно заблокировал средства, выделенные партией на ведение избирательной кампании. 5 октября с центрального счета "Европейской Солидарности" было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур. Но без всяких оснований они были заблокированы сотрудниками "ПриватБанка". Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей "ПриватБанка" полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении", - отметили в политсиле.

Отмечается, что "Европейская Солидарность" четко выполняет требования законодательства о финансировании политических партий и использует средства, которые прошли проверку в НАПК и были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года.

Читайте: Заявление "ЕС" о якобы давлении на их кандидатов на Донбассе не соответствует действительности, - СБУ

"Именно НАПК имеет исключительное право проверять прозрачность партийного финансирования. Поэтому расцениваем грубое вмешательство "ПриватБанка" в избирательный процесс как выполнение преступного указания Банковой в борьбе с оппозицией. "Европейская Солидарность" требует от Зеленского прекратить превращать выборы в фарс и использовать банковскую систему как инструмент в борьбе с оппозицией", - подчеркнули в "Евросолидарности".

"Мы требуем от правоохранительных органов и руководства Национального банка Украины остановить это преступление и провести расследование в отношении сознательного препятствования работниками ПриватБанка ведения избирательного процесса в Украине. Соответствующие материалы относительно грубого нарушения властями Украины избирательного законодательства мы предоставляем международным организациям и наблюдателям, которые работают в Украине", - подытожили в политсиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" требует от НАБУ расследовать злоупотребления с расходами миллиардов гривен коронавирусного фонда

Автор: 

местные выборы (2753) НБУ (4847) Приватбанк (837) Европейская Солидарность (1077)
Топ комментарии
+28
спасибо 73% зелерастов
08.10.2020 13:59 Ответить
+20
Ссутся зелёные шмаркли
08.10.2020 14:01 Ответить
+17
конвульсии цирка зе-вавки.
08.10.2020 14:03 Ответить
08.10.2020 13:59 Ответить
Дай хоч з десять гривень твоїй святій свині на вибори, а не букафки тицяєш!
08.10.2020 14:02 Ответить
можу тобі зеленим в очі посцяти))
08.10.2020 14:04 Ответить
Молодець! От прямо зараз встань і "посци зеленим в очі" на моніторі твого комп"ютера. Докажи всім, що ти посан!
08.10.2020 14:07 Ответить
Ти пожиттю обісране зеле-ватим калом. Обсихай.
08.10.2020 14:10 Ответить
так ти тільки тут хоробрий, а на вулиці хер зелебобіка знайдеш, всі язаньогонегаласавалі ходять, нема кому і триндячки дать
08.10.2020 14:11 Ответить
Якраз то на вулиці жодного не знайдеш, хто, як ти, вилизує сраку Рошенку.
08.10.2020 14:12 Ответить
бо ніхто сраку нікому не лиже. біжі хутко до телевізора, скоро зе-уріну в очі пускать будуть
08.10.2020 14:13 Ответить
І це мені написало те, котре віре кожному слову з телевізора, всьому, що йому його свята свиня на вуха навішає.
Давай ще про телевізор!
08.10.2020 14:15 Ответить
осложнніє на моск в тебе, от зе-уріни, як я бачу))))
08.10.2020 14:17 Ответить
та це подоляковий бот
08.10.2020 14:27 Ответить
кацапи завжди пишуть про "лізаніе сраки" - то це твої скрепи..
08.10.2020 14:26 Ответить
Ты уже вылизал зеленому барану лучше всех.
08.10.2020 14:43 Ответить
В Привате я так понимаю много лишних денег вкладчиков и пока ещё хорошая репутация среди населения. Сотрудники банка решили испортить это .
08.10.2020 14:01 Ответить
Пані Святослава, це вирішили підпортити їх репутацію "зелене кодло", яке вмішалося в ці процеси. Недавно підмочили репутацію хору імені "Верьовки", що для мене він навічно вже залишиться мотузкою, його концерти мені вже не цікаві. Це як приклад. Але до чого не доторкнеться Вова і його клоуни все перетворюється на посміховисько і непотріб.
08.10.2020 15:23 Ответить
08.10.2020 14:01 Ответить
Главный информационщик президента Ермака Михаил Подоляк плачется в своем ФБ: "Позитива не будет. Потому что не нужен. Почти никому. Одним, потому что уже не могут не лгать. Другим, потому что слушают первых и по-сектантски верят в то, что обязательно все будет плохо..." Это забавно. Потому что именно информационщик отвечает за "позитив". Хотя, Мишу понять можно. Сложно продвигать позитив, когда твой хозяин Ермак постоянно лажает, когда Зеленского фактически представляют и подставляют такие персонажи как Тищенко или Комарницкий. Когда глава СБУ Баканов перед тем же Тищенко ходит на полусогнутых. Не плачь, Миша, позитива нет. Но хоть заработаешь, как на Думчеве
08.10.2020 14:02 Ответить
Я вот смотрю бывает телевизор и случайно натыкаюсь на рекламу. И там идет предвыборный ролик слуги урода. Так вот там снято куча чудаков и их короче нада будет запомнить и потом с них спросить
08.10.2020 14:02 Ответить
08.10.2020 14:03 Ответить
в ЕС обращайтесь -потому что когда зежаба подастся в бега ,то ему не должна дать убежище ни одна страна Европы и США
08.10.2020 14:03 Ответить
Он в кацапию будет бежать. Тем более у него там бизнес -- киностудия.
08.10.2020 14:06 Ответить
пусть бежит, если сможет-у него три выхода: помойка украинских презов-кацапия, гиляка и американская тюрьма
08.10.2020 14:10 Ответить
Дружина колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова Катерина Глімбовська на місцевих виборах балотуватиметься до Київради у списку партії "Батьківщина".

Про це повідомив громадський рух "https://www.chesno.org/post/4227/ Чесно ".

Так, Глімбовська є кандидаткою в окрузі №11 - Святошинський район Києва.
Вона донькою відомого будівельного магната Олександра Глімбовського, який володіє корпорацією "Альтіс-Холдинг". Компанія реконструювала київський ЦУМ та Поштову площу. Також холдинг будував термінал D аеропорту "Бориспіль" і перебудовував аеропорт у Львові.

Раніше журналісти https://bihus.info/dfs-ne-stala-donarahovuvati-podatki-kompaniyi-testya-svogo-golovi проєкту "Наші гроші" виявили, що корпорація, сплачувала до бюджету мінімум податків завдяки схепі через низку своїх структур.

https://espreso.tv/news/2020/10/08/druzhyna_eksgolovy_dfs_nasirova_balotuyetsya_do_kyyivrady_vid_quotbatkivschynyquot_quotchesnoquot
08.10.2020 14:03 Ответить
Якщо чесно, то я ніколи не дивлюсь на те, від якої партії балотуються на місцевих виборах хапуги та злодії.до кандидатів у ВР прикуті погляди усієї України, вони під мікроскопом. А на місцевих виборах місцеві князьки скачуть із партії в партію в залежності від того, скільки коштує прохідне місце у списку.
08.10.2020 14:23 Ответить
Партія не має нести політичну відповідальність за своїх членів?
08.10.2020 14:27 Ответить
Має. Проте в реальності все трохи складніше.
На місцях інколи партії опоненти ідуть одним фронтом.
08.10.2020 14:46 Ответить
Нехай ідуть, але брати в свої лави найближчих родичів тих, ким роками дорікали іншим, це лицемірство.
08.10.2020 15:07 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13256360.html Корупція - це Зеленський

Головним корупціонером країни є Зеленський.
Саме він поставив шлагбаум розслідуванню корупційної схеми розпродажу держпосад братом керівника його офісу Єрмака.
Уряд Зеленського дав добро на незаконне нецільове використання коштів фонду боротьби проти Ковід.
За Зеленського повернулись тіньові схеми управління держкомпаніями олігархами.
Зеленський прикриває своїх депутатів та міністрів корупціонерів.
За Зеленського повернулось телефонне право у всі правоохоронні органи,
в антикорупційні органи повходили люди держзрадника Януковича та олігархів.
236 нардепів "Слуги народу" отримують зарплату в конвертах.
Щодня множаться корупційні скандали: скандал з помічниками-родичами депутатів-слуг;
Бандитизм піднімає голову, корупція квітне, з'являються замовні кримінальні справи, шириться рейдерство.
"Група Коломойського" у Раді протягує антиукраїнські корупційні рішення.
Через відсутність боротьби з корупцією Зеленським держава ризикує втратити безвіз, а згодом корумпована влада поставить під удар Асоціацію України з ЄС.
Імпічмент Зеленському через кришування корупції - єдиний вихід для наведення ладу в країні.
08.10.2020 14:04 Ответить
"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании - Цензор.НЕТ 3436
08.10.2020 14:06 Ответить
внук штоле?
"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании - Цензор.НЕТ 1956
08.10.2020 14:07 Ответить
зелені свині щось учуяли..
08.10.2020 14:15 Ответить
На що тільки не піде промосковська шушара, щоб не допустити проукраїнські сили до влади.
08.10.2020 14:27 Ответить
Тю. Да кто ж садится играть за один стол с кидалами ?

Только нал. На войне как на войне.
08.10.2020 14:31 Ответить
А вы говорите , что Зюзя не в одной связке с каломойшей
08.10.2020 14:40 Ответить
Удачный ход Кремля, очень умно.
08.10.2020 15:37 Ответить
Позорные зе-действия в лучших традициях "русского мира".
Противно смотреть на эту дешевую и бесстыжую зелёную плесень и на тех, кто за неё голосовал.
08.10.2020 17:07 Ответить
когда эта гавнина обонкротится
08.10.2020 21:46 Ответить
банк просто так ничего не блокирует. значит, нарушили процедуры.
09.10.2020 07:23 Ответить
 
 