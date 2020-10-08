"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании

Предчувствуя поражение на местных выборах, власть Зеленского пытается активно противодействовать ведению избирательной кампании "Европейской Солидарности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Мы уже неоднократно сообщали о фактах грубого нарушения прозрачности избирательного процесса представителями власти, однако последователи Януковича прибегают к новым методам фальсификации народного волеизъявления. Так, по указанию власти полностью подконтрольный ей "ПриватБанк" незаконно заблокировал средства, выделенные партией на ведение избирательной кампании. 5 октября с центрального счета "Европейской Солидарности" было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур. Но без всяких оснований они были заблокированы сотрудниками "ПриватБанка". Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей "ПриватБанка" полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении", - отметили в политсиле.

Отмечается, что "Европейская Солидарность" четко выполняет требования законодательства о финансировании политических партий и использует средства, которые прошли проверку в НАПК и были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года.

"Именно НАПК имеет исключительное право проверять прозрачность партийного финансирования. Поэтому расцениваем грубое вмешательство "ПриватБанка" в избирательный процесс как выполнение преступного указания Банковой в борьбе с оппозицией. "Европейская Солидарность" требует от Зеленского прекратить превращать выборы в фарс и использовать банковскую систему как инструмент в борьбе с оппозицией", - подчеркнули в "Евросолидарности".

"Мы требуем от правоохранительных органов и руководства Национального банка Украины остановить это преступление и провести расследование в отношении сознательного препятствования работниками ПриватБанка ведения избирательного процесса в Украине. Соответствующие материалы относительно грубого нарушения властями Украины избирательного законодательства мы предоставляем международным организациям и наблюдателям, которые работают в Украине", - подытожили в политсиле.

