"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании
Предчувствуя поражение на местных выборах, власть Зеленского пытается активно противодействовать ведению избирательной кампании "Европейской Солидарности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Мы уже неоднократно сообщали о фактах грубого нарушения прозрачности избирательного процесса представителями власти, однако последователи Януковича прибегают к новым методам фальсификации народного волеизъявления. Так, по указанию власти полностью подконтрольный ей "ПриватБанк" незаконно заблокировал средства, выделенные партией на ведение избирательной кампании. 5 октября с центрального счета "Европейской Солидарности" было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур. Но без всяких оснований они были заблокированы сотрудниками "ПриватБанка". Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей "ПриватБанка" полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении", - отметили в политсиле.
Отмечается, что "Европейская Солидарность" четко выполняет требования законодательства о финансировании политических партий и использует средства, которые прошли проверку в НАПК и были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года.
"Именно НАПК имеет исключительное право проверять прозрачность партийного финансирования. Поэтому расцениваем грубое вмешательство "ПриватБанка" в избирательный процесс как выполнение преступного указания Банковой в борьбе с оппозицией. "Европейская Солидарность" требует от Зеленского прекратить превращать выборы в фарс и использовать банковскую систему как инструмент в борьбе с оппозицией", - подчеркнули в "Евросолидарности".
"Мы требуем от правоохранительных органов и руководства Национального банка Украины остановить это преступление и провести расследование в отношении сознательного препятствования работниками ПриватБанка ведения избирательного процесса в Украине. Соответствующие материалы относительно грубого нарушения властями Украины избирательного законодательства мы предоставляем международным организациям и наблюдателям, которые работают в Украине", - подытожили в политсиле.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давай ще про телевізор!
Про це повідомив громадський рух "https://www.chesno.org/post/4227/ Чесно ".
Так, Глімбовська є кандидаткою в окрузі №11 - Святошинський район Києва.
Вона донькою відомого будівельного магната Олександра Глімбовського, який володіє корпорацією "Альтіс-Холдинг". Компанія реконструювала київський ЦУМ та Поштову площу. Також холдинг будував термінал D аеропорту "Бориспіль" і перебудовував аеропорт у Львові.
Раніше журналісти https://bihus.info/dfs-ne-stala-donarahovuvati-podatki-kompaniyi-testya-svogo-golovi проєкту "Наші гроші" виявили, що корпорація, сплачувала до бюджету мінімум податків завдяки схепі через низку своїх структур.
https://espreso.tv/news/2020/10/08/druzhyna_eksgolovy_dfs_nasirova_balotuyetsya_do_kyyivrady_vid_quotbatkivschynyquot_quotchesnoquot
На місцях інколи партії опоненти ідуть одним фронтом.
Головним корупціонером країни є Зеленський.
Саме він поставив шлагбаум розслідуванню корупційної схеми розпродажу держпосад братом керівника його офісу Єрмака.
Уряд Зеленського дав добро на незаконне нецільове використання коштів фонду боротьби проти Ковід.
За Зеленського повернулись тіньові схеми управління держкомпаніями олігархами.
Зеленський прикриває своїх депутатів та міністрів корупціонерів.
За Зеленського повернулось телефонне право у всі правоохоронні органи,
в антикорупційні органи повходили люди держзрадника Януковича та олігархів.
236 нардепів "Слуги народу" отримують зарплату в конвертах.
Щодня множаться корупційні скандали: скандал з помічниками-родичами депутатів-слуг;
Бандитизм піднімає голову, корупція квітне, з'являються замовні кримінальні справи, шириться рейдерство.
"Група Коломойського" у Раді протягує антиукраїнські корупційні рішення.
Через відсутність боротьби з корупцією Зеленським держава ризикує втратити безвіз, а згодом корумпована влада поставить під удар Асоціацію України з ЄС.
Імпічмент Зеленському через кришування корупції - єдиний вихід для наведення ладу в країні.
Только нал. На войне как на войне.
Противно смотреть на эту дешевую и бесстыжую зелёную плесень и на тех, кто за неё голосовал.