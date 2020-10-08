Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена

В Кремле в связи с акциями протеста в Кыргызстане заявили, что "ситуация напоминает бардак и хаос", и пока не идет речь об убежище в России для президента этой страны Сооронбая Жээнбекова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация напоминает бардак и хаос", - отметил Песков.

По его словам, Москва обеспокоена происходящим в Кыргызстане.

"Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, все что там происходит, для нас очень важно", - подчеркнул Песков.

Он надеется, что усилия исполняющего обязанности Совета безопасности Омурбека Суваналиева, с которым по телефону провел переговоры главы ФСБ РФ Александр Бортников, "каким-то образом будут способствовать стабилизации этой ситуации".

При этом Песков подчеркнул, что у него нет информации о возможном нахождении президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в России, и речь о предоставлении ему убежища на территории РФ не идет.

"Пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, известно ли или нет в Кремле, что Жээнбеков может находиться на территории РФ, Песков сказал: "Нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кыргызстане заявили о пропаже президента и премьера, принято решение закрыть границу

Напомним, В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент.

5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. После полуночи 6 октября митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Госкомитета нацбезопасности и общественной ТРК. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

По требованию протестующих были освобождены из заключения несколько политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.

6 октября Центризбирком официально признал нелегитимными итоги выборов.