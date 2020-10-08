Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена
В Кремле в связи с акциями протеста в Кыргызстане заявили, что "ситуация напоминает бардак и хаос", и пока не идет речь об убежище в России для президента этой страны Сооронбая Жээнбекова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация напоминает бардак и хаос", - отметил Песков.
По его словам, Москва обеспокоена происходящим в Кыргызстане.
"Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, все что там происходит, для нас очень важно", - подчеркнул Песков.
Он надеется, что усилия исполняющего обязанности Совета безопасности Омурбека Суваналиева, с которым по телефону провел переговоры главы ФСБ РФ Александр Бортников, "каким-то образом будут способствовать стабилизации этой ситуации".
При этом Песков подчеркнул, что у него нет информации о возможном нахождении президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в России, и речь о предоставлении ему убежища на территории РФ не идет.
"Пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", - сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, известно ли или нет в Кремле, что Жээнбеков может находиться на территории РФ, Песков сказал: "Нет".
Напомним, В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент.
5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. После полуночи 6 октября митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Госкомитета нацбезопасности и общественной ТРК. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.
По требованию протестующих были освобождены из заключения несколько политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.
6 октября Центризбирком официально признал нелегитимными итоги выборов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ця країна давно під ковпаком Москви і в усіх подіях стерчать звідти вуха уйла.
- А мы хотим построить на всей земле РАЙ!...
- Да сколько вы ни стараетесь, а у вас, вместо РАЯ, "сарай" получается... Да ещё и "зачуханый" и дырявый...
У Янука на этой улице дом под номером 1.
)))