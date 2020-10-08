РУС
Песков о событиях в Кыргызстане: Ситуация напоминает бардак и хаос. Москва глубоко обеспокоена

В Кремле в связи с акциями протеста в Кыргызстане заявили, что "ситуация напоминает бардак и хаос", и пока не идет речь об убежище в России для президента этой страны Сооронбая Жээнбекова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ситуация напоминает бардак и хаос", - отметил Песков.

По его словам, Москва обеспокоена происходящим в Кыргызстане.

"Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, все что там происходит, для нас очень важно", - подчеркнул Песков.

Он надеется, что усилия исполняющего обязанности Совета безопасности Омурбека Суваналиева, с которым по телефону провел переговоры главы ФСБ РФ Александр Бортников, "каким-то образом будут способствовать стабилизации этой ситуации".

При этом Песков подчеркнул, что у него нет информации о возможном нахождении президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в России, и речь о предоставлении ему убежища на территории РФ не идет.

"Пока не идет об этом речь, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, известно ли или нет в Кремле, что Жээнбеков может находиться на территории РФ, Песков сказал: "Нет".

В Кыргызстане заявили о пропаже президента и премьера, принято решение закрыть границу

Напомним, В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент.

5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. После полуночи 6 октября митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Госкомитета нацбезопасности и общественной ТРК. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.

По требованию протестующих были освобождены из заключения несколько политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.

6 октября Центризбирком официально признал нелегитимными итоги выборов.

08.10.2020 14:05 Ответить
Скоро в Ростове будет целая улица постсоветских экс-диктаторов.
У Янука на этой улице дом под номером 1.
08.10.2020 14:06 Ответить
Вулиця Легетимних !!)))
08.10.2020 14:08 Ответить
08.10.2020 14:05 Ответить
Що, Песков, "Рублёвка не резиновая..."?
08.10.2020 14:05 Ответить
Є ще Південне узбережжя моря Лаптьових !!))
08.10.2020 14:28 Ответить
Був я там... У Тіксі, в полярний день, прольотом... Як сказав мій співслужбовець, "Если моя Пермь - "задница России", то Тикси - "дырка в этой заднице..."
показать весь комментарий
08.10.2020 15:01 Ответить
"При этом Песков подчеркнул, что у него нет информации о возможном нахождении президеИсточник: https://censor.net/ru/n3223709"

Ця країна давно під ковпаком Москви і в усіх подіях стерчать звідти вуха уйла.
08.10.2020 14:05 Ответить
Росєяне,живіть власною країною ,дбайте про неї,опікуйтесь нею ,не пхайте свій брудний писок , в сусідське,вже чуже для вас, обістя !!_)))))
08.10.2020 14:06 Ответить
- Рассеяне, да что же вам всё неймётся?!... То в одном месте войну затеете, то в другом... Наведите у себя дома порядок, сначала!!!...
- А мы хотим построить на всей земле РАЙ!...
- Да сколько вы ни стараетесь, а у вас, вместо РАЯ, "сарай" получается... Да ещё и "зачуханый" и дырявый...
08.10.2020 14:22 Ответить
Мабуть що з цього рая у них не вийде не х..нічого !!))
08.10.2020 14:25 Ответить
А коли у них щось хороше виходило?... Як співав Висоцький, "А кроме мордобития, никаких чудес!...".
08.10.2020 14:28 Ответить
Життєдайні санкціі лише на користь росєянам !!))
08.10.2020 14:27 Ответить
Скоро в Ростове будет целая улица постсоветских экс-диктаторов.
У Янука на этой улице дом под номером 1.
08.10.2020 14:06 Ответить
Вулиця Легетимних !!)))
08.10.2020 14:08 Ответить
Ростов, улица легитимных, дом 1
Пєсков про події в Киргизстані: Ситуація нагадує бардак і хаос. Москва глибоко стурбована - Цензор.НЕТ 2745
08.10.2020 14:11 Ответить
Як сказала моя дружина, почувши про "пропажу", "Це вже характерна штука - як тільки в якійсь з країн колишнього Союзу народ виганяє правителя, він тікає у Росію...".
08.10.2020 14:31 Ответить
Це вже не випадок, це тенденція!! Це до речі вже давня традиція !!)))
08.10.2020 14:37 Ответить
В Ростові місця всім достатньо
08.10.2020 14:07 Ответить
Та имели мы "ввиду" вашу глубокую обеспокоенность!
08.10.2020 14:07 Ответить
Пошли нахер. Всякий раз, когда кто-то за поребриком выражает обеспокоенность, жди беды...
08.10.2020 14:10 Ответить
Пєсков про події в Киргизстані: Ситуація нагадує бардак і хаос. Москва глибоко стурбована - Цензор.НЕТ 7126
08.10.2020 14:10 Ответить
шо это оно там хрюкает(это слова песковского начальника, не мои)?
08.10.2020 14:15 Ответить
Роль Запада и НАТО не раскрыта!
08.10.2020 14:22 Ответить
Манька -аблігація вийде з транса, все розкриє і докладно доведе !!))
08.10.2020 14:46 Ответить
Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! (с)
08.10.2020 14:29 Ответить
Дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

)))
08.10.2020 14:33 Ответить
Не дай Боже!! Коли лусне цей гнидник Росєя , то весь світ гидотою заляпає !!)))
08.10.2020 14:39 Ответить
Короче говоря, бардак устроили какие-то киргизобандеровцы....
08.10.2020 14:31 Ответить
будем с удовольствием смотреть как киргизы будут посылать кремлядскую срань.... в трещину ишаку.
08.10.2020 14:37 Ответить
Если Москва обеспокоена, та я доволен. Значит очередных кремлевских опарышей смели в нужник. Песков, ищи в Ростове.
08.10.2020 14:45 Ответить
На вулиці Легитимних,поруч з Овочем !!))
08.10.2020 14:47 Ответить
У кацапів наразі з усіх боків починає палати.
08.10.2020 17:12 Ответить
Бедные, не успевают обеспокаиваться.
08.10.2020 17:17 Ответить
Киргизи тут показали, як потрібно швидко зробити справу без хороводів з бубном, без ліхтаріків і квітів.
08.10.2020 18:33 Ответить
 
 