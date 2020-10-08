Языковой проблемы в Украине не существует, на повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис, - омбудсмен Креминь
Инициативы политиков, желающих на языковом вопросе заработать себе баллы, не имеют никаких перспектив.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
"Инициативы политиков, которые хотят на языковом вопросе заработать очки, бесперспективны. Языковой проблемы в Украине не существует. На повестке дня сейчас война, эпидемия, экономический кризис, геополитические изменения. Вопрос языка не входит в десятку самых неотложных", - сказал языковой омбудсмен.
Креминь отметил, что накануне местных выборов обратился к участникам избирательного процесса с призывом не спекулировать на языковом вопросе, ведь это один из основных вопросов для развития государства.
"Я обращался к народным депутатам, политиков местного уровня с призывом не спекулировать и не экспериментировать на вещах, которые являются основополагающими для государства", - подчеркнул он.
Уполномоченный по защите государственного языка также выразил убеждение, что в ближайшее время ни к языковому, ни к образовательному закону изменения внесены не будет.
Печатают НА УКРАИНСКИЕ ДЕНЬГИ сепаратистскую литературу
Нав'язуючи ізик українцям.
як прибалти.
то не сталось би в нас ні Криму, ні дамбасу.
Ті регіони обирають не українську владу. І таки тяжіють до росії.
І все через росіскомовність.
Вас фуйло вважає росєянами. А отже своїми баранами.
Ніякої гордості у вас немає.
В'ятрович назвав законопроєкт найнебезпечнішим з усіх, які досі виносилися на пленарні засідання з мовного питання.
"Обидва проєкти змінюють статтю 7 закону про освіту, по суті, прирівнюючи російську та інші мови до української в освітньому процесі. Такими є пріоритети "зеленої" влади - не боротьба з економічними проблемами чи пандемією, а саме з мовою", - додав депутат.
Нагадаємо, раніше В'ятрович уже наголошував , що ці закопроєкти "передбачають повну русифікацію освіти".
"І хоча формально освітній комітет їх не підтримав, для чогось же ці проєкти Шуфрича і Бужанського включили в порядок денний і виносять у зал. Маємо бути пильними, бо режим Зеленського все виразніше демонструє свою антиукраїнську сутність і все тісніше зливається в обіймах із ОПЗЖ", - стверджував В'ятрович
А так Вы просто кацапский троль 😀😀😀
проте, існує язикова: в Добкіна занадто малий язик, до простати не дістає
Голод, чума и война - прям классика : 3 всадника апокалипсиса и все у нас.