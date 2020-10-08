РУС
Новости Языковой вопрос
1 480 45

Языковой проблемы в Украине не существует, на повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис, - омбудсмен Креминь

Инициативы политиков, желающих на языковом вопросе заработать себе баллы, не имеют никаких перспектив.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Инициативы политиков, которые хотят на языковом вопросе заработать очки, бесперспективны. Языковой проблемы в Украине не существует. На повестке дня сейчас война, эпидемия, экономический кризис, геополитические изменения. Вопрос языка не входит в десятку самых неотложных", - сказал языковой омбудсмен.

Креминь отметил, что накануне местных выборов обратился к участникам избирательного процесса с призывом не спекулировать на языковом вопросе, ведь это один из основных вопросов для развития государства.

"Я обращался к народным депутатам, политиков местного уровня с призывом не спекулировать и не экспериментировать на вещах, которые являются основополагающими для государства", - подчеркнул он.

Уполномоченный по защите государственного языка также выразил убеждение, что в ближайшее время ни к языковому, ни к образовательному закону изменения внесены не будет.

украинский язык (1205) язык (3787) Креминь Тарас (137)
+8
"У порядку денному роботи парламенту чергова спроба русифікації. Цього разу через законопроєкти http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68163 №3077 , http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68175 №3077-1 про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо забезпечення захисту мовних прав національних меншин Шуфрича-Німченка і Волошина-Бужанського", - зазначив В'ятрович.
В'ятрович назвав законопроєкт найнебезпечнішим з усіх, які досі виносилися на пленарні засідання з мовного питання.
"Обидва проєкти змінюють статтю 7 закону про освіту, по суті, прирівнюючи російську та інші мови до української в освітньому процесі. Такими є пріоритети "зеленої" влади - не боротьба з економічними проблемами чи пандемією, а саме з мовою", - додав депутат.
Нагадаємо, раніше В'ятрович уже https://novynarnia.com/2020/09/16/rada-vidmovylasya-dozvolyty/ наголошував , що ці закопроєкти "передбачають повну русифікацію освіти".
"І хоча формально освітній комітет їх не підтримав, для чогось же ці проєкти Шуфрича і Бужанського включили в порядок денний і виносять у зал. Маємо бути пильними, бо режим Зеленського все виразніше демонструє свою антиукраїнську сутність і все тісніше зливається в обіймах із ОПЗЖ", - стверджував В'ятрович
08.10.2020 14:22
+6
Питання мови постійно нам підсовують росіски сили.
Нав'язуючи ізик українцям.
08.10.2020 14:19
+5
Поки в Україні буде звучати мова окупанта - доти нам нічого доброго не світить! А окупант веде війну не тільки на фронті а і куди страшнішу і небезпечнішу в нашому глибокому тилу! Ось доказ!!!
Языковой проблемы в Украине не существует, на повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис, - омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 4987
08.10.2020 14:15
А казино и игральный бизнес? Они первые в списке. Остальное так, вторично и меньше.
08.10.2020 14:14
08.10.2020 14:15
А кто автор учебника и издатель ?
08.10.2020 14:48
І хто допустив цей підручник до друку !!))
08.10.2020 15:24
Может там СБУ должно разбираться
Печатают НА УКРАИНСКИЕ ДЕНЬГИ сепаратистскую литературу
08.10.2020 15:31
На це потрібна команда-ФАС !!)))
показать весь комментарий
тЫ РИСУНОК РАЗВЕРНИ ПОЧИТАЙ, ЧТО ДАЛЬШЕ КРАЯ НАПИСАНО!
показать весь комментарий
Яка економічна криза?
08.10.2020 14:18
08.10.2020 14:19
А громадянам України , якщо вони вважают себе за громадян , важко користуватись українською ??)))
показать весь комментарий
Там де це потрібно - не важко. На побутовому рівні - право кожного розмовляти тією мовою яка більш зручна.
показать весь комментарий
Нажаль не всі це розуміют ,а де хто цим маніпулює !!))
показать весь комментарий
да не скажи, в 14м году, когда власть была очень слаба и кругом все пылало свободовцы идиоты подняли вопрос именно языка. видимо кацапы в крыму были менее значимы чем язык
показать весь комментарий
питання мови потрібно було вирішувати давно.
як прибалти.
то не сталось би в нас ні Криму, ні дамбасу.
показать весь комментарий
это глубокое заблуждение, крыма и донбаса не было бы если бы там была украинская власть с 1991 года. весь чернигов разговариват на русском и никто не мечтает о раше)))) донбас кучма отдал ахметке с яныком а крым кацам еще в 90е
показать весь комментарий
І що доброго в росіскомовності ?
Ті регіони обирають не українську владу. І таки тяжіють до росії.
І все через росіскомовність.
показать весь комментарий
ну вот шо ты пишешь? украиномовные наверно не воруют, не тяготеют к раше?))))) по твоей логике чернигов,суммы, харьков, николаев, запорожье, одесса должны уже давно быть в раше? кстати медведчук шпарит по украинский и имеет огромный вес на украиноязычном закарпатье. ты молода и учишь укр. мову как и мои дети. а вот я ее вообще не изучал, но я не думаю что меньший украинец чем ты. мову не нужно трогать лет 20. львовяне очень мудрые, они спокойно переходят на русский не делая из этого проблемы
показать весь комментарий
Не знаю, чому людям не доходить, що все російське означає окупаційне.
Вас фуйло вважає росєянами. А отже своїми баранами.
Ніякої гордості у вас немає.
показать весь комментарий
у тебя в голове все смешалось. пользоваться русским языком и быть россиянином это разные вещи. вот ты сейчас разжигаешь ненависть русскоязычных к украиноязычным, тем самым подигрываешь *****. в этом твоя гордость?))
показать весь комментарий
и напомню тебе про прибалтов, они не давали гражданства русским, а давали вид на жительство. а у нас все с паспортами украины
показать весь комментарий
08.10.2020 14:22
Можливо у манкурта Креминь поки все добре. А украінську млву ці ЗЕ шмарклі принижують.
показать весь комментарий
Носители украинского языка в большинстве разговаривают на "суржике", чем безусловно очень гордятся. Особенно много суржика в лексиконе публичных людей. А так конечно да, проблемы не существует.
показать весь комментарий
Вот если бы Вы все жто писали на державной мове , то было бы нормально
А так Вы просто кацапский троль 😀😀😀
08.10.2020 14:47
А ты у нас чего "носитель"? Ты хоть способен "суржик" от "диалекта" отличить?
показать весь комментарий
в Україні не існує мовної проблеми
проте, існує язикова: в Добкіна занадто малий язик, до простати не дістає
Языковой проблемы в Украине не существует, на повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис, - омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 3112
08.10.2020 14:44
А мовний омбудсмен в Україні відморожений.
показать весь комментарий
"війна, епідемія та економічна криза" виникли через те, що в Україні існує мовна (язиковая) проблема. Омбудсмен вчадів.
показать весь комментарий
Как только начинаются выборы, их кто-то тянет за язык. (Украинская народная примета)
08.10.2020 14:53
Мовне питання зникне , коли зникне російська в Україні !!))
08.10.2020 14:55
значить ніколи.
показать весь комментарий
Нажаль ,ви праві !!))
показать весь комментарий
Если языкового вопроса нет, то нафига нужен языковой омбудсмен?
08.10.2020 15:21
Тарас - порядна людина.
показать весь комментарий
"На повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис . . ."

Голод, чума и война - прям классика : 3 всадника апокалипсиса и все у нас.
08.10.2020 15:26
верно. каждый говорит, как хочет, притеснения нет.
показать весь комментарий
