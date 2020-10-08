Языковой проблемы в Украине не существует, на повестке дня сейчас война, эпидемия и экономический кризис, - омбудсмен Креминь

Инициативы политиков, желающих на языковом вопросе заработать себе баллы, не имеют никаких перспектив.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Инициативы политиков, которые хотят на языковом вопросе заработать очки, бесперспективны. Языковой проблемы в Украине не существует. На повестке дня сейчас война, эпидемия, экономический кризис, геополитические изменения. Вопрос языка не входит в десятку самых неотложных", - сказал языковой омбудсмен.

Креминь отметил, что накануне местных выборов обратился к участникам избирательного процесса с призывом не спекулировать на языковом вопросе, ведь это один из основных вопросов для развития государства.

"Я обращался к народным депутатам, политиков местного уровня с призывом не спекулировать и не экспериментировать на вещах, которые являются основополагающими для государства", - подчеркнул он.

Уполномоченный по защите государственного языка также выразил убеждение, что в ближайшее время ни к языковому, ни к образовательному закону изменения внесены не будет.

Также читайте: Аудиогиды на украинском языке появятся в музеях Великобритании