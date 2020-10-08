Апелляционный суд оставил в силе приговор террористам "ЛНР", похищавшим людей для строительства защитных сооружений

Апелляционный суд подтвердил приговор участникам НЗФ РФ на Луганщине, которые похищали людей и заставляли строить защитные сооружения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"С участием прокуроров Луганской областной прокуратуры Луганским апелляционным судом оставлен без изменений приговор Лисичанского горсуда, которым по результатам специального судебного производства четыре участника преступной группировки признаны виновными в незаконном лишении свободы или похищении человека, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращении с оружием, ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Организатор приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, а другие участники - к 10 годам заключения", - отметили в пресс-службе.

Прокуроры доказали, что осужденные, находясь в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования "Казацкая Национальная гвардия Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова ", в мае 2014 похищали людей, незаконно лишали их свободы и, угрожая огнестрельным оружием, с применением физического насилия заставляли строить и обустраивать фортификационные сооружения в г. Лисичанске.

Читайте также: Неизвестный снайпер ликвидировал российского оккупанта на Донбассе, - Бутусов