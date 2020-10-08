Зеленский в ходе визита в Лондон указал, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон сказал, что Украине необходим План действий по членству в НАТО и что членство в Альянсе будет способствовать украинской безопасности и обороне.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - сказал Кулеба в прямой трансляции на странице в Facebook в четверг.

