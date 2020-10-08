РУС
Зеленский в ходе визита в Лондон указал, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон сказал, что Украине необходим План действий по членству в НАТО и что членство в Альянсе будет способствовать украинской безопасности и обороне.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - сказал Кулеба в прямой трансляции на странице в Facebook в четверг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, - Кулеба. ФОТО

Великобритания (5137) Зеленский Владимир (21990) НАТО (10337) Кулеба Дмитрий (2882)
Топ комментарии
+6
От так прямо і вказав...
08.10.2020 14:50 Ответить
+5
" Украине необходим План действий по членству в НАТОИсточник: https://censor.net/ru/n3223723"

" ЗЕ мог с таким же успехом в Мексике или США поговорить про план вхождения в ЕС."

У вас очевидные проблемы с пониманием текста.
08.10.2020 14:58 Ответить
+5
08.10.2020 14:59 Ответить
От так прямо і вказав...
08.10.2020 14:50 Ответить
по членству в НАТО и что членство в Альянсе...

А яке "членство"... таке???
Чи таке???
08.10.2020 14:57 Ответить
То Ляшко по центру?
08.10.2020 17:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HeoP60XQbHY&t=0s Алло, СБУ: Медведчук в Москве встретился с Путиным и похвалил российских военных...
08.10.2020 14:51 Ответить
"ЛонДон, Лугандон, какая разница" - подумал зеленский
08.10.2020 14:51 Ответить
Конечно ПЛАН нужен! Вставляет...
08.10.2020 14:53 Ответить
Вопрос не в том, что указал клоун.
Вопрос в том, что ему в Лондоне ответили на фоне его последних "достижений".

Тем более, что Лондон больше не в Евросоюзе. ЗЕ мог с таким же успехом в Мексике или США поговорить про план вхождения в ЕС.
08.10.2020 14:55 Ответить
" Украине необходим План действий по членству в НАТОИсточник: https://censor.net/ru/n3223723"

" ЗЕ мог с таким же успехом в Мексике или США поговорить про план вхождения в ЕС."

У вас очевидные проблемы с пониманием текста.
08.10.2020 14:58 Ответить
Тогда сорян.

Остаются мощные достижения, которые стопудлово позволят войти в НАТО.
Особенно сокращение финансирования ВСУ и сотрудничество с Роисей по сливу разведанных США пригодятся.
08.10.2020 15:03 Ответить
08.10.2020 14:56 Ответить
Британія, США та Нідерланди сформували нову авіаносну ударну групу (Carrier Strike Group) - найбільшу в Європі за майже 20 років.
Група зібралася для здійснення спільних тренувань разом з партнерами по НАТО у Північному морі - найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior. Вона налічує 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з Британії, Нідерландів та США.
08.10.2020 14:57 Ответить
08.10.2020 14:58 Ответить
Иногда даже такой идиот, как бубочка может, правда, очень редко, прокукарекать что-то умное.
08.10.2020 14:57 Ответить
С бубой и такими тэмпами мы и к 2050году там врятли будем...
08.10.2020 14:58 Ответить
Так таки вказав? А ножкою тупцьнув? І пальчиком тицьнув?
08.10.2020 14:59 Ответить
08.10.2020 14:59 Ответить
ну то, что зеленый нарик не может без плана, это понятно, а о нато украина сможет говорить, только после выведения пятой колонны и холуев кремля из власти, а на сегодня нах эта канава кому нужна.
08.10.2020 15:00 Ответить
походу, дух Порошенко вселился в телесную оболочку Зеленского, и "выдает на гора" чистую руссофобию и прочие оскорбления "рускавага мира"..
божечки!.. сегодня вечером Скабеева порвётся от перегрева сероводорода..
08.10.2020 15:01 Ответить
высшие чиновники НАТО прозрачно намекали и даже подсказывали недопонимающему Зеленскому,что Украине сначало нужно "сделать кадровые реформы"-просто вывести российское шпионское гнездо в ВСУ,СБУ и других структур,поскольку членство в НАТО предполагает обмен развед.информации..А у нас самое ближайшее окружение Зеленского под подозрением в этом плане.И Зеленский категорически боится расследований на предмет гос. измены своих ближайших соратников и назначенцев...Какок НАТО может такое потерпеть?? ))
08.10.2020 15:08 Ответить
Из последнего на поверхности слив лично ЗЕ и Ермаком совместной с ЦРУ операции с вагнеровцами.
показать весь комментарий
Потрібні роки, щоб замінити кадрових військових прокурорів на цивільну шелупонь?
показать весь комментарий
так годы оно и свивалось...У нас до сих пор в армейских и специальных структурах служат выпускники российских воен. училищ,а то и недавние военнослужащие РФ.Совсем не удивиттельно,что и причастные к воен. секретам имеют ну очень близких родственников в РФ.короче,от Кравчука до Зеленского никто серьёзной чисткой кадров не занимался.похоже,Зеленский даже не собирается...он просто хочет "доиграть в дурака" ещё 3 года до конца своей каденции
08.10.2020 19:24 Ответить
"в ходе визита в Лондон сказал" - кому сказал ? Стоя перед зеркалом сказал ? Или лично Кулебе сказал ? Где доказательства - видео например?
08.10.2020 15:35 Ответить
Яке НАТО? Коли в ОПУ засіли кроти і агенти Кремля? Їх, що хочуть в Брюссель закинути. І де референдум про вступ до НАТО?
08.10.2020 15:36 Ответить
зеленое петушило засцало провести операцию по задержанию вагнеровцев, и теперь оно рассказывает о каком-то нато. пока зеленые выродки у власти, ни о каком нато не может быть и речи.
08.10.2020 15:56 Ответить
Зеленский в ходе визита в Лондон указал, что Украине нужен План действий по членству в НАТО/ Дайте в руки мне гармонь золотые планки.Требует артист. И указал: Иначе не пойду я в ваше НАТО.
08.10.2020 15:57 Ответить
'' указал'' - Кулєба насмішив.
08.10.2020 17:02 Ответить
какая страшная зрадулька.
09.10.2020 07:46 Ответить
 
 