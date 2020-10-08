Зеленский в ходе визита в Лондон указал, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон сказал, что Украине необходим План действий по членству в НАТО и что членство в Альянсе будет способствовать украинской безопасности и обороне.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и что членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - сказал Кулеба в прямой трансляции на странице в Facebook в четверг.
А яке "членство"... таке???
Чи таке???
Вопрос в том, что ему в Лондоне ответили на фоне его последних "достижений".
Тем более, что Лондон больше не в Евросоюзе. ЗЕ мог с таким же успехом в Мексике или США поговорить про план вхождения в ЕС.
" ЗЕ мог с таким же успехом в Мексике или США поговорить про план вхождения в ЕС."
У вас очевидные проблемы с пониманием текста.
Остаются мощные достижения, которые стопудлово позволят войти в НАТО.
Особенно сокращение финансирования ВСУ и сотрудничество с Роисей по сливу разведанных США пригодятся.
Група зібралася для здійснення спільних тренувань разом з партнерами по НАТО у Північному морі - найбільших щорічних навчань НАТО Joint Warrior. Вона налічує 9 кораблів, 15 винищувачів, 11 гелікоптерів та 3000 військових з Британії, Нідерландів та США.
божечки!.. сегодня вечером Скабеева порвётся от перегрева сероводорода..