"ЕС" требует от ЦИК распустить Кременчугскую ТИК из-за грубого нарушения законодательства. ДОКУМЕНТ

"Европейская Солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии. Партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК из-за нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от "ЕС", противоправным и таким, что грубо нарушает избирательное законодательство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Также политсила призывает ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины.

"Европейская Солидарность" также требует обязать Кременчугский городской ТИК после формирования его нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты городского совета от "ЕС".

Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Кроме того, Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности"

