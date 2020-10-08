"ЕС" требует от ЦИК распустить Кременчугскую ТИК из-за грубого нарушения законодательства. ДОКУМЕНТ
"Европейская Солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии. Партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК из-за нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от "ЕС", противоправным и таким, что грубо нарушает избирательное законодательство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Также политсила призывает ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины.
"Европейская Солидарность" также требует обязать Кременчугский городской ТИК после формирования его нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты городского совета от "ЕС".
Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.
Кроме того, Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности"
Я, якщо чесно, не в захваті від когнітивних навичок нашого населення. Це ж треба, не вірити в існування коронавірусу, зате вірити у филантропа Коломойського і його творіння Голобородька. Виявляється можна бачити змову в усіх-усіх лікарях, які нібито дружно змовилися й вигадують діагноз для отримання надбавок аби ише мати задоволення побути на роботі в памперсі у дві зміни, бачити змову в заморському мільярдері Гейтсі, нібито особисто зацікавленому одягти маску на тітку Ферапонтиду і діда Федота, і не побачити реальну змову олігархів на минулих виборах у себе під носом, в телевізорі.
Це треба вміти.
ФБ
Дивно тоді чого до мене телефонують з жека і намагаються нав"язати підтримати партію "сивочолого криголама"