"ЕС" требует от ЦИК распустить Кременчугскую ТИК из-за грубого нарушения законодательства. ДОКУМЕНТ

"Европейская Солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии. Партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК из-за нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от "ЕС", противоправным и таким, что грубо нарушает избирательное законодательство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Также политсила призывает ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины.

"Европейская Солидарность" также требует обязать Кременчугский городской ТИК после формирования его нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты городского совета от "ЕС".

Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Кроме того, Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности"

Также читайте: Суд отменил решение теризбиркома об отказе в регистрации списка кандидатов от "ЕС" в горсовет Кременчуга

Кременчуг (381) местные выборы (2753) ТИК (88) ЦИК (3646) Европейская Солидарность (1077)
Олександр Палій.
Я, якщо чесно, не в захваті від когнітивних навичок нашого населення. Це ж треба, не вірити в існування коронавірусу, зате вірити у филантропа Коломойського і його творіння Голобородька. Виявляється можна бачити змову в усіх-усіх лікарях, які нібито дружно змовилися й вигадують діагноз для отримання надбавок аби ише мати задоволення побути на роботі в памперсі у дві зміни, бачити змову в заморському мільярдері Гейтсі, нібито особисто зацікавленому одягти маску на тітку Ферапонтиду і діда Федота, і не побачити реальну змову олігархів на минулих виборах у себе під носом, в телевізорі.
Це треба вміти.
08.10.2020 15:24 Ответить
Просто ТВ, по секрету нікому не розповіло, що Covid-19 це не просто захворювання, а обіцяне Гейтсом чіпування людей. Біомаса віруюча у Голобородько почне хоч трохи себе берегти
08.10.2020 16:39 Ответить
Ага, щас. Коломойський з опзже не дозволять.
08.10.2020 15:28 Ответить
А хіба зараз агент російських спецслужб Порошенко і "єс" не при владі разом з Зюзєю і "сн"?
Дивно тоді чого до мене телефонують з жека і намагаються нав"язати підтримати партію "сивочолого криголама"
"ЄС" вимагає від ЦВК розпустити Кременчуцьку ТВК через грубе порушення законодавства - Цензор.НЕТ 3307
08.10.2020 15:31 Ответить
Ви або фактами підтвердіть зв'язок з фсб Криголама та "ЄС", або не брешіть. І до речі, ви від якого "чесного" політика за зубАжілий нарід "перживаєте"?
08.10.2020 15:49 Ответить
+100! але чекати відповіді на своє питання я думаю, марна річ. бо цей яскравий представник зубАжілого наріду нерозуміє простіших речей.
08.10.2020 16:05 Ответить
Ахент? 😁😁😁Лапоть , а почему картинка с пикабу?
08.10.2020 16:22 Ответить
У зебильного сЦИКа нет претензий к запрещённой в Украине кпу и их депутаты спокойно балотируются. Так же у прислуг кремля нет претензий к партии педофила-фашиста - петушария и к кацапским колаборантам из опзж. Зато проукраинские партии для зебилов - как для черта ладан, они всячески стараются их убрать из полит олимпа.
08.10.2020 15:52 Ответить
Обратите внимание: суд "обязал повторно рассмотреть документы", а не зарегестрировать кандидатов от "ЕС".
09.10.2020 05:14 Ответить
 
 