РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5961 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 274 5

COVID-19: всех студентов КНУ им. Т. Шевченко перевели на дистанционное обучение до 23 октября. ДОКУМЕНТ

COVID-19: всех студентов КНУ им. Т. Шевченко перевели на дистанционное обучение до 23 октября. ДОКУМЕНТ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переводят на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КНУ им.Т. Шевченко.

Согласно распоряжению ректора Леонида Губерского, всех студентов до 23 октября переводят на дистанционное обучение.

Так, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также с целью предотвращения заболеваний в коллективе Университета и руководствуясь ч.3 статьи 2 Закона Украины "О высшем образовании", Постановлением Главного государственного санитарного врача №50 от 22.08.2020 "Противоэпидемические мероприятия в учреждениях образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", предварительным приказами и распоряжениями, Университет с 8 октября по 23 октября переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жесткий карантин могут ввести только при высокой заполненности коек больными COVID-19, - Ляшко

COVID-19: всех студентов КНУ им. Т. Шевченко перевели на дистанционное обучение до 23 октября 01

Как сообщалось, в Украине за сутки были зафиксированы рекордные 5 397 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 244 734 человека, умерли с начала пандемии 4 690 человек (за сутки 93).

вуз (910) карантин (16729) студенты (689) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кошти за навчання повернули студентам за відверту туфту, а не освіту!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:33 Ответить
Медицинский Универ им. Богомольца тоже на удалёнке. 1.10 вышли на учёбу, а с 5.10 уже дома. Аш 2 дня учили! А обучение по телефону, это туфта...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:19 Ответить
Подавайте студенти до суду на ВУЗ нехай повертають кошти, які ви в зубожілій країни заплатили за освіту, а не на перебування в карантині.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:22 Ответить
Вийшли студенти на мітинг - універ на карантин, ось так виходить?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:34 Ответить
 
 