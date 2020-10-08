COVID-19: всех студентов КНУ им. Т. Шевченко перевели на дистанционное обучение до 23 октября. ДОКУМЕНТ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переводят на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КНУ им.Т. Шевченко.

Согласно распоряжению ректора Леонида Губерского, всех студентов до 23 октября переводят на дистанционное обучение.

Так, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также с целью предотвращения заболеваний в коллективе Университета и руководствуясь ч.3 статьи 2 Закона Украины "О высшем образовании", Постановлением Главного государственного санитарного врача №50 от 22.08.2020 "Противоэпидемические мероприятия в учреждениях образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", предварительным приказами и распоряжениями, Университет с 8 октября по 23 октября переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения.

Как сообщалось, в Украине за сутки были зафиксированы рекордные 5 397 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 244 734 человека, умерли с начала пандемии 4 690 человек (за сутки 93).