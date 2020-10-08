Городская власть завершает строительство детского кардиоцентра, его откроют уже в следующем году, - Кличко

Киевский городской детский кардиологический центр планируют открыть в следующем году. Его создадут на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил после осмотра базы для создания центра.

"В начале сентября Киевсовет поддержал очень важное решение для сохранения тысяч жизней маленьких киевлян - о создании Киевского городского детского кардиологического центра. До этого в Киеве не было такого профильного учреждения. И лечить маленьких киевлян можно было в государственных учреждениях здравоохранения на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь ", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что основной заведение, где можно сегодня получить такую ​​специализированную помощь, - Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Около 15% пациентов Центра составляют киевляне, и за последние годы наблюдается ежегодное увеличение обращений. Только в 2019 году среди всех пациентов Центра почти 30% были киевлянами - более 12 000 человек.

В Центре консультируют новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста с врожденными и приобретенными пороками сердца и, в случае необходимости, проводят кардиохирургические операции. Кроме того, беременным женщинам проводят диагностические ультразвуковые обследования плода с подозрением на врожденный порок сердца.

"Именно на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины будет создано коммунальное некоммерческое предприятие" Киевский городской детский кардиологический центр". Уже вскоре маленькие киевляне, требующие высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи (диагностики, медикаментозного лечения и хирургической коррекции врожденных пороков сердца и сосудов), смогут получить ее в городском кардиоцентре ", - добавил мэр Киева.

Городской детский кардиологический центр будет размещен в новом корпусе на четыре этажа рядом с Научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Сейчас завершают строительство корпуса. И уже в следующем году детский кардиоцентр начнет свою работу.