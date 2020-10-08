Экс-премьер Гончарук о кадровом кризисе в команде Зеленского: Огромное количество людей просто не хотят с ними работать

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в команде президента Владимира Зеленского есть кадровый кризис из-за того, что с ними отказываются работать люди.

Об этом Гончарук сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

"С существующей командой президента, к сожалению, огромное количество людей, которых я лично знаю, работать просто не хотят", - отметил он.

По его словам, в Украине немного людей с опытом работы на высоких должностях, с необходимой подготовкой и нулевой толерантностью к коррупции. По мнению Гончарука, эти три составляющие в Украине очень редко сочетаются.

"То, каким образом принимались кадровые решения, дает людям четкий сигнал: тебя просто используют и выбросят. Без всяких оснований тебя просто могут взять и уволить. Без объяснений, без адекватных причин и так далее - потому что как-то сложились обстоятельства. Такая практика многим людям дает сигнал: если с вами связаться, то нет гарантий, что послезавтра вы меня не попросите на выход. После того, как я условно начну какую-то борьбу с кем-то", - подчеркнул он.

