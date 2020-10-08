Экс-премьер Гончарук о кадровом кризисе в команде Зеленского: Огромное количество людей просто не хотят с ними работать
Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в команде президента Владимира Зеленского есть кадровый кризис из-за того, что с ними отказываются работать люди.
Об этом Гончарук сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
"С существующей командой президента, к сожалению, огромное количество людей, которых я лично знаю, работать просто не хотят", - отметил он.
По его словам, в Украине немного людей с опытом работы на высоких должностях, с необходимой подготовкой и нулевой толерантностью к коррупции. По мнению Гончарука, эти три составляющие в Украине очень редко сочетаются.
"То, каким образом принимались кадровые решения, дает людям четкий сигнал: тебя просто используют и выбросят. Без всяких оснований тебя просто могут взять и уволить. Без объяснений, без адекватных причин и так далее - потому что как-то сложились обстоятельства. Такая практика многим людям дает сигнал: если с вами связаться, то нет гарантий, что послезавтра вы меня не попросите на выход. После того, как я условно начну какую-то борьбу с кем-то", - подчеркнул он.
Що зебіли закінчились?
и куча всякой другой шелупони..
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ буде бачить, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він, тому вони будуть красти по-дурному, кожний рвучи ковдру на себе…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Так кто из них профнепригоден...большой вопрос..
не говоря уже о уровне идиотизма лохов, проголосовавших за этого клоуна))
Когда он говорил что Зеля нихрена не понимает в экономике?
Из чего видно - он сам не знал, что такое "Зе-ко-*****".
- Ну, как твоя жена - готова ставить РРО? Тебе не стыдно за избранных нардепов?
Этот член зелёной секты сказал дословно:
- Так там 80% дебилов? И кто их туда набрал?
П.С. Он так и не понял, что дебилов туда набрали дебилы !!!