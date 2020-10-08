Партии УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" уже договорились о формировании большинства в новом Киевсовете, - Лерос

Будущая коалиция в Киевской городском совете после местных выборов 25 октября будет сформирована партией Виталия Кличко УДАР, провластной политической силой "Слуга народа" и партией Юлии Тимошенко "Батькивщина". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат Гео Лерос.

По словам политика, созданием этого депутатского объединения в Киевсовете непосредственно занимаются Офис президента, а также бывшие соратники Леонида Черновецкого, передают Українські новини.

"Объясню почему: списками "Слуги народа" и "Батькивщины" занимались Алла Шлапак и Денис Комарницкий - "молодая команда" Черновецкого. Что касается "Слуги народа", то это делали Денис Комарницкий вместе с Андреем Ермаком (глава Офиса Президента - ред.) и Николай Тищенко (народный депутат от "Слуги народа" - ред.). Поэтому такой мы и увидим будущую коалицию, которая будет успешно голосовать за те или иные законы", - подчеркнул Лерос.

Он добавил, что такая будущая коалиция в Киевсовете не могла бы сформироваться "без полной поддержки" президента Владимира Зеленского.

Гео Лерос также убежден, что сейчас мы наблюдаем в стране "полную безнаказанность и полное отсутствие борьбы с коррупцией, как со стороны Офиса Президента, так и со стороны различных правоохранительных органов". По его словам, все это происходит благодаря "крышеванию" Зеленским всего незаконного, что происходит в государстве".