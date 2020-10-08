РУС
Генерала Шайтанова будут судить за госизмену и покушение на теракт, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении одного из бывших руководителей Центра специальных операций "А" генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова по факту совершения государственной измены и покушения на совершение террористического акта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что генерал-майор собирал на территории Украины информацию, составляющую государственную тайну и передавал ее представителям спецслужб Российской Федерации. По их заданию, на территории Украины он подыскивал лиц для совершения теракта среди бывших военнослужащих СБУ. Преступление планировалось с целью запугивания населения путем причинения насильственной смерти майору ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Напомним, контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что полковник Шайтанов, штурмовавший Дом профсоюзов и проводивший задержания в Днепропетровске, стал генерал-майором СБУ. В частности, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Шайтанов 18 февраля 2014 г. командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. По официальным данным, в ходе штурма спецподразделением "Альфа" Дома профсоюзов, и последующего пожара, три майдановца получили ранения и сгорели заживо - их идентифицировали по анализу ДНК. Еще несколько человек погибли от огнестрельных ранений вблизи Дома профсоюзов во время штурма - их успели эвакуировать, они умерли в больнице. В апреле 2014 г. Шайтанов вел переговоры с командиром батальона террористов "Восток" Александром Ходаковским. Более того, Шайтанов, командовавший тогда "Альфой" СБУ, не выполнил приказ атаковать блокпосты террористов вокруг Славянска. Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с А.Турчиновым. По итогам заседания, Шайтанов был снят с командования спецподразделением "Альфа".

Также читайте: Генерал-майора СБУ Шайтанова подозревают еще и в незаконном хранении оружия

суд (25238) Шайтанов Валерий (30) Офис Генпрокурора (2641)
+11
Українці! Робіть висновки саміі:
1) Серед представників СБУ (КДБ) ходить стійка говірка "нас Бувших не існує"!
2) У кожного СБУшника (КДБіста) на столі, на полиці, в шафі - бюст "залізного Фелікса"!
3) У будь-якого СБУшника (КДБіста) - зв"язки (брати, дядьки-тітки, хрещені, т.і.) - "колєги" в ФСБ ерефії!
4) СБУ (КДБ) - є найбільш закритий Клуб (де приймають новачків ВИКЛЮЧНО! за поданням та рекомендацією дійсних членів цього "Клубу" ("Тільки Свої!)
5) Організація, яка була створена для винищення "Ворогів Всєросійской Коммуністіческой Партіі Большевіков - ВКП(Б)!!!!!!!!" - буде дбати про безпеку "Буржуазной Нєзалєжной України"???!!!
08.10.2020 16:19 Ответить
+10
ЛУЧШЕ Б ПРИСТРЕЛИЛИ ПРОСТО !!!
08.10.2020 16:40 Ответить
+7
НАЙКРАЩА НОВИНА НА СЬОГОДНІ. Там чекають Шайтанових та інших представників .
08.10.2020 16:36 Ответить
Дайте провангую. Отримає 2 роки умовно з формулюванням "Вину доказано частково та не в повній мірі".
08.10.2020 16:07 Ответить
Українці! Робіть висновки саміі:
1) Серед представників СБУ (КДБ) ходить стійка говірка "нас Бувших не існує"!
2) У кожного СБУшника (КДБіста) на столі, на полиці, в шафі - бюст "залізного Фелікса"!
3) У будь-якого СБУшника (КДБіста) - зв"язки (брати, дядьки-тітки, хрещені, т.і.) - "колєги" в ФСБ ерефії!
4) СБУ (КДБ) - є найбільш закритий Клуб (де приймають новачків ВИКЛЮЧНО! за поданням та рекомендацією дійсних членів цього "Клубу" ("Тільки Свої!)
5) Організація, яка була створена для винищення "Ворогів Всєросійской Коммуністіческой Партіі Большевіков - ВКП(Б)!!!!!!!!" - буде дбати про безпеку "Буржуазной Нєзалєжной України"???!!!
08.10.2020 16:19 Ответить
є там і Патріоти і Адеквати- но політсистема прогнила, а тому іменовані "ліфти" не працюють- останній доказ, "свій" бАкланов...
08.10.2020 20:18 Ответить
НАЙКРАЩА НОВИНА НА СЬОГОДНІ. Там чекають Шайтанових та інших представників .
08.10.2020 16:36 Ответить
Лучше поздно,чем никогда.Жирный был крот...
08.10.2020 16:39 Ответить
ЛУЧШЕ Б ПРИСТРЕЛИЛИ ПРОСТО !!!
08.10.2020 16:40 Ответить
та да...а в итоге обменяют
08.10.2020 17:06 Ответить
...на таксиста
08.10.2020 20:19 Ответить
Не то что лучше бы , обязательно.
08.10.2020 21:12 Ответить
нічого йому не буде... нікому не було і йому не буде, тихенько відпустять і усьо
08.10.2020 17:05 Ответить
Таких "жирних кротів" вистачає у наших правоохоронних органах.
08.10.2020 17:33 Ответить
но предварительно переломать ноги и руки и повесить на гиляку
08.10.2020 20:01 Ответить
он в списках на обмен будет первым - и отпустят же...
08.10.2020 20:14 Ответить
Шоколадники уже заявили о политических репрессиях?
08.10.2020 20:36 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=_CUKy4_ljjg Ліхіє прішлі врємєна
08.10.2020 20:45 Ответить
Как ему вообще с такой фамилией генерала присвоили?!
08.10.2020 20:47 Ответить
Ису Мунаева не эта ли тварь подставила под обстрел под Дебальцево 1 февраля 15го?
08.10.2020 20:58 Ответить
 
 