РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5040 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 199 7

Ляшко о ситуации с COVID-19: Впереди у нас нелегкий период - эпидемиологическая ситуация осложняется

Ляшко о ситуации с COVID-19: Впереди у нас нелегкий период - эпидемиологическая ситуация осложняется

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверен, что по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине впереди нелегкий период. Смягчить его сможет только соблюдение всех противоэпидемических мер.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, комплексные решения и подходы к преодолению коронавирусной болезни - это единственный выход спокойно пройти эпидемию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повторное инфицирование коронавирусом больше исключение, чем правило, - Ляшко

"Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что это длится уже продолжительное время. Но впереди у нас довольно нелегкий период… Вы все видите, что эпидемиологическая ситуация осложняется во всем мире, в том числе и на территории Украины", - добавил Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
главное выборы протянуть
показать весь комментарий
08.10.2020 16:02 Ответить
Значит, давайте еще больше будем строить дорог
показать весь комментарий
08.10.2020 16:06 Ответить
И опять этот... без маски.
Какого хрена?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:07 Ответить
Переведите на дистанционное обучение учащихся. Ибо поперезаражаются, заразят домашних, те на работе и все... Снова тотальный карантин.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:15 Ответить
Ляшко про ситуацію з COVID-19: Попереду у нас нелегкий період - епідеміологічна ситуація ускладнюється - Цензор.НЕТ 6971
показать весь комментарий
08.10.2020 16:29 Ответить
Дороги строим. Бабло пилим
показать весь комментарий
08.10.2020 16:16 Ответить
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты долбодятлы .
а ********** впереди всей этой зеленой шоблы слуг сброда на лихом велосипеде
показать весь комментарий
08.10.2020 18:50 Ответить
 
 