Ляшко о ситуации с COVID-19: Впереди у нас нелегкий период - эпидемиологическая ситуация осложняется

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверен, что по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине впереди нелегкий период. Смягчить его сможет только соблюдение всех противоэпидемических мер.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, комплексные решения и подходы к преодолению коронавирусной болезни - это единственный выход спокойно пройти эпидемию.

"Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что это длится уже продолжительное время. Но впереди у нас довольно нелегкий период… Вы все видите, что эпидемиологическая ситуация осложняется во всем мире, в том числе и на территории Украины", - добавил Ляшко.