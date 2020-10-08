Компанию из 9 мужчин с портативными радиостанциями задержали на границе с РФ на Сумщине, - ГПСУ

Сегодня ночью пограничники Сумского отряда помешали возможной попытке противоправной деятельности, задержав группу мужчин, которые якобы просто прогуливались.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Группу лиц обнаружил пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Поповка в Краснопольском районе. Девять мужчин по полевой дороге направлялись к границе. Во время выяснения обстоятельств и проверки документов установлено, что все задержанные - местные жители. Они сообщили, что решили вместе прогуляться. Однако трое из них имели с собой портативные радиостанции, которые не были зарегистрированы в установленном порядке.

За нарушение режимных ограничений, действующих в приграничных контролируемых районах, относительно этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 202 КУоАП.

