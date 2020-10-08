РУС
Новости
6 674 50

Компанию из 9 мужчин с портативными радиостанциями задержали на границе с РФ на Сумщине, - ГПСУ

Компанию из 9 мужчин с портативными радиостанциями задержали на границе с РФ на Сумщине, - ГПСУ

Сегодня ночью пограничники Сумского отряда помешали возможной попытке противоправной деятельности, задержав группу мужчин, которые якобы просто прогуливались.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Группу лиц обнаружил пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Поповка в Краснопольском районе. Девять мужчин по полевой дороге направлялись к границе. Во время выяснения обстоятельств и проверки документов установлено, что все задержанные - местные жители. Они сообщили, что решили вместе прогуляться. Однако трое из них имели с собой портативные радиостанции, которые не были зарегистрированы в установленном порядке.

За нарушение режимных ограничений, действующих в приграничных контролируемых районах, относительно этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 202 КУоАП.

Топ комментарии
+11
Вангую: скоро загориться скрізь (як на Луганщині)! А Володя буде намагатися зазирнути в очі %уйлу!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:24 Ответить
+6
Какое админнарушение? Уголовное преступление....Срок - 5 лет с конфискацией....Пусть гуляют во внутреннем дворике колонии строгого режима без права на амнистию...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:34 Ответить
+6
контробандисти
показать весь комментарий
08.10.2020 16:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вангую: скоро загориться скрізь (як на Луганщині)! А Володя буде намагатися зазирнути в очі %уйлу!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:24 Ответить
И отмазать «ту сторону « и «ополченцев «
показать весь комментарий
08.10.2020 18:41 Ответить
Очередная отрыжка совка - как в свое время пишущие машинки регистрировали.
Всё суки контролировать хотят
показать весь комментарий
08.10.2020 16:26 Ответить
Глупости не говорите! Одно дело пишущая машинка, которая другим машинкам не мешает и совсем другое дело радиоэфир, который один на всех...Поэтому полюбому требуется регулирование и даже оплата (ибо спрос рождает предложение, а предложение ограничено).
Вы ведь не возражаете против регулирования дорожного движения?!
Что касается регистрации той же радиостанции, то она необходима, чтобы вы не засрали несколько диапазонов одновременно, пользуясь какой нибудь китайской поделкой
показать весь комментарий
08.10.2020 16:46 Ответить
А есть вообще зарезервированные диапазоны (например военными) и должна быть уверенность, что вы туда не полезете
показать весь комментарий
08.10.2020 16:47 Ответить
Приведи пример хоть 1 страны в Европе где переносные рации подлежат "регистрации".
показать весь комментарий
08.10.2020 16:48 Ответить
Везде подлежат - все зависит от мощности!
У нас, до определенной мощности, так же не подлежат регистрации (не важно переносные или нет)!!
А вот свыше определенной мощности регистрации/лицензированию подлежат даже роутеры!!! Для частот Вайфая, такая мощность соответствует 20 dBm
показать весь комментарий
08.10.2020 16:55 Ответить
В статье не написано какая мощность. У переносных раций мощность небольшая, у меня например берет на 100 м и мне хватает. Рация побольше берет на 500м-1км, их никто в Европе не регистрирует. Ну а более мощные это уже большая штука, с ней не походишь.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:59 Ответить
Т.е. у вас появился вопрос о регистрации устройств ? А то что группа мужчин "прогуливается" возле границы с этими незарегестрированными рациями - вас даже не заинтересовало ?
Мне фиолетово о регистрации устройств - какого ху...дожника во время войны они шарахаются вдоль границы ?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:12 Ответить
Контрабагдисты, чего там непонятного?
И да, меня интересует почему в Украине есть отрыжка совка про "регистрацию устройств".
показать весь комментарий
08.10.2020 17:17 Ответить
Не мудруй в темі, в якій ти без найменшого поняття. Реєструються не радіостанції, а радіоаматори, які виходять в ефір згідно ліцензій укрчастотнагляду. В ліцензії є вписана апаратура, дозволені діапазони і дозволена потужність. Ніякого замаху на свободу і демократію в цьому немає. Адже ти маєш автомобіль, який зареєстрований в ДАЇ, і виконуєш ПДР?
показать весь комментарий
08.10.2020 21:30 Ответить
У тибя уровень "читать умею" есть? Тогда читай:
"
09.10.2020 10:17 Ответить
на какой автомобиль? У них судя по всему обычная портативная рация коих в любом магазине навалом и регистрации не требуют.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:19 Ответить
На какой автомобиль? Ты читать имеешь?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:10 Ответить
пока не написано что за портативная рация у них была, нет никакого основания говорить про "поставить на учет". Магазинные рации для туристов-охоьников на учет НЕ СТАВЯТСЯ.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:50 Ответить
"не написано" - неоспоримый аргумент для https://censor.net/ru/user/476276 !
показать весь комментарий
09.10.2020 12:39 Ответить
Чувак, твій великий пост це маячня. Ти намішав до купи гарбузи, понеділки і кілограми. Ось нормативні документи:
ht...tps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0205-11#Text
показать весь комментарий
09.10.2020 21:33 Ответить
И в чём мой большой пост противоречит Регламенту?
показать весь комментарий
10.10.2020 09:35 Ответить
Вы пишете бред, сами того не понимая, да еще и упорствуете!
Вот тут расписано по странам, какие частоты можно использовать до какой мощности без лицензии https://www.apwpt.org/downloads/handoutfrequencies2020.pdf
У нас абсолютно та же хрень, отличаются только частоты!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 21:07 Ответить
Я сильно сомневаюсь что они таскали с собой что-то иное чем обычная портативная рацияю
показать весь комментарий
09.10.2020 09:14 Ответить
У тибя уровень "читать умею" есть? Тогда читай:
"
скрыть комментарий
показать весь комментарий
09.10.2020 10:18 Ответить
туристические рации, для охотников и т.п., на учет НЕ СТАВЯТСЯ.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:51 Ответить
Сумел прочитать? Молодец!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:05 Ответить
я это и без тебя знал.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:30 Ответить
Так зачем твоих 33 комментария новости, в которой нет фотографии?
показать весь комментарий
09.10.2020 17:40 Ответить
У тебе ймовірно примітивна УКВ "болтушка". Але якщо ти замість штатної антени-резинки підключиш хвильовий канал на 10-12 елементів, то дуже здивуєшся, на яку відстань працює радейко.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:36 Ответить
а шже факт что у них было что-то другое? Если бы было то в новости была бы фотография.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:52 Ответить
Нвпример в штатах есть диапазоны в которых до определенной мощности регистрация walkie-talkie или CB radio не нужна

Регистрация это потеря анонимности
показать весь комментарий
08.10.2020 17:00 Ответить
Именно это они и хотели - не потерять анонимность ....
показать весь комментарий
08.10.2020 17:13 Ответить
А телефон не подойдет для прогулки?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:12 Ответить
И вообще они спрашивали все время друг друга - "Как пройти в библиотеку?"
показать весь комментарий
08.10.2020 17:14 Ответить
ага, в три часа ночи.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:31 Ответить
Какое админнарушение? Уголовное преступление....Срок - 5 лет с конфискацией....Пусть гуляют во внутреннем дворике колонии строгого режима без права на амнистию...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:34 Ответить
О существовании мобильных телефонов они еще не знают.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:35 Ответить
телефони видають вашу присутність та можуть бути прослухані.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:40 Ответить
Вот то то ж и оно . Явно не обычные грибники.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:13 Ответить
станциями пользоваться удобнее. Они скорее всего координировали действия по переходу границы и приближающимся патрулям. Один кнопку нажал - сказал, что мол вижу патруль в вашем направлении - вся толпа услышала!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:50 Ответить
Не знаю, не пробовал.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:50 Ответить
Всегда торопятся поймать, надо было дождаться что они встречать собирались.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:38 Ответить
контробандисти
показать весь комментарий
08.10.2020 16:39 Ответить
Гебня путлерастная
показать весь комментарий
08.10.2020 18:44 Ответить
Який гарний прикордонний пес... Якраз для супроводження на прогулянках... На максимальній швидкості... От тільки собака бігає швидше...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:39 Ответить
Эээ... А что, радиостанции которые продаются в любом ларьке, надо "регистрировать"?
Отрыжка совка.
Хожу в походы и всегда с собой рации, чтобы поддерживать связь.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:47 Ответить
Ниже среднего , не рви ж…
показать весь комментарий
08.10.2020 18:45 Ответить
У тибя уровень "читать умею" есть? Тогда читай:
"
скрыть комментарий
показать весь комментарий
09.10.2020 10:19 Ответить
Спортивного телосложения?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:56 Ответить
С удочками и ледобурами
показать весь комментарий
08.10.2020 18:01 Ответить
Коренные или регистрация после 14-го года?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:07 Ответить
А что нынче выгодно контрабандой из Расии?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:19 Ответить
Это музыканты местной самодеятельности. Ждали контрабас из Раши
показать весь комментарий
09.10.2020 16:19 Ответить
 
 