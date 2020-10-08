Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины и Великобритании. ФОТО

В Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня для Украины и Великобритании исторический день: начинаем новый этап стратегического партнерства между нашими странами", - сказал Зеленский.

Документом вводятся отношения стратегического партнерства и закрепляются основные направления сотрудничества двух государств.

Учитывая отсутствие между Украиной и Великобританией базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, закрепление общеполитических принципов двустороннего сотрудничества и партнерства в новом Соглашении имеет важное стратегическое и практическое значение.

Документ предусматривает проведение ежегодных заседаний Диалога стратегического партнерства на высоком официальном или высоком правительственном уровне по всем аспектам двустороннего сотрудничества. Также предусмотрено проведение заседаний Торгового комитета, который будет состоять из представителей сторон.

