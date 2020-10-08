РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6673 посетителя онлайн
Новости
4 311 27

Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины и Великобритании. ФОТО

В Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня для Украины и Великобритании исторический день: начинаем новый этап стратегического партнерства между нашими странами", - сказал Зеленский.

Документом вводятся отношения стратегического партнерства и закрепляются основные направления сотрудничества двух государств.

Учитывая отсутствие между Украиной и Великобританией базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, закрепление общеполитических принципов двустороннего сотрудничества и партнерства в новом Соглашении имеет важное стратегическое и практическое значение.

Документ предусматривает проведение ежегодных заседаний Диалога стратегического партнерства на высоком официальном или высоком правительственном уровне по всем аспектам двустороннего сотрудничества. Также предусмотрено проведение заседаний Торгового комитета, который будет состоять из представителей сторон.

Также читайте: Зеленский встретился с Джонсоном: Обсудили ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами. ФОТО

Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины и Великобритании 01
Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве Украины и Великобритании 02

Автор: 

Великобритания (5140) Зеленский Владимир (21990) соглашение (1372) Джонсон_Борис (510)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А секретарку Ермака не взял с собой
И правильно . Ермак только приносит несчастья
показать весь комментарий
08.10.2020 16:52 Ответить
+3
Зеленський і Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 518
показать весь комментарий
08.10.2020 17:10 Ответить
+2
свободная торговля действовала в рамках свободной торговли с ЕС (пока ВБ была там) благодаря Порошенко!
зачем подавать эту туфту как достижение?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А секретарку Ермака не взял с собой
И правильно . Ермак только приносит несчастья
показать весь комментарий
08.10.2020 16:52 Ответить
Несчастье мендель?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:13 Ответить
свободная торговля действовала в рамках свободной торговли с ЕС (пока ВБ была там) благодаря Порошенко!
зачем подавать эту туфту как достижение?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:15 Ответить
Шо вы предлогашь?... Отпугнуть зебика от Запада?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:27 Ответить
а, ну тогда - слава зеббуинам, шо взошло солнце!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 17:38 Ответить
Тому що на Заході усім відомо, що він агент фсб.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:09 Ответить
да что ж у него такая кипа документов... может для того ,чтоб не понял ,шо зраджує пуйло...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:55 Ответить
там шрифт крупнее и расскраски
показать весь комментарий
08.10.2020 17:16 Ответить
Больц, Зельц и Мендель.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:07 Ответить
Да, Ленчик просмотрела-опростоволосилась.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:14 Ответить
Зеленський і Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 2560
показать весь комментарий
08.10.2020 17:20 Ответить
опс... Юлина школа, в лабутенах на пiдборах...
показать весь комментарий
08.10.2020 17:22 Ответить
Ничего личного - но исторический момент- Британцы посмотрите и сравните - сразу поймёте что неправильно своего Бориса называли... Зеля настоящий клоун- там на лицеума написано
показать весь комментарий
08.10.2020 17:54 Ответить
Да еще и крупным планом... Це не фейк? Бульо-бульо, а такого ще не бульо... Хорошо быть тупо непробиваемой женой.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:20 Ответить
мендель сама в тви выставила
показать весь комментарий
08.10.2020 17:26 Ответить
Тоже мне "пэрэмога". Договорились дружить за всё хорошее против всего плохого и "проводить заседания" (катать несколько раз в год провластных упырей в Лондон за казённый счёт). Абсолютно ни к чему не обязывающая кучка бумаги.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:08 Ответить
Зеленський і Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 518
показать весь комментарий
08.10.2020 17:10 Ответить
Я бы сказал скромно, но коротко и ясно, а то чего хотеть от шлепер-2... БУБОЧКА - НАБОР СЛОВ для туалета, в аршинахЪ
показать весь комментарий
08.10.2020 17:19 Ответить
На першому фото клоун рже, а Джонсон дивиться на нього, як на ідіота
показать весь комментарий
08.10.2020 18:22 Ответить
Была бы хорошая новость, если бы это не было исключением из правил Зе команды. Скорее всего предвыборный пиар, рассчитанный оторвать хоть какие то голоса у ЕС. Президент окружил себя предателями Украины, которые успешно провалят этот договор в дальнейшем. Останется только кипа бумаги, чтоб в туалет сходить.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:51 Ответить
Зеленський і Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 5898
показать весь комментарий
08.10.2020 19:01 Ответить
Коли ідіот щось "підпісює" і саме з ним укладають угоду заздалегідь знаючи що він ідіот то виникає питання щодо самої угоди і кількості "прихованих ніштяків" для Британії. Те що ЗЕчмо некомпетентне опудало на міжнародній арені ми вже мали неодноразову нагоду переконатись. Чим скоріше воно знайде привід для своєї відставки тим цілішим буде він та його родина. Такої масової зневаги не було ще до жодного президента. Він навіть дурніший за Януковича, але тому таки вдалось втекти...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:44 Ответить
Такими темпами будем в Евросоюзе уже при Зеленском! Кондитер удавится!
😂
показать весь комментарий
08.10.2020 21:14 Ответить
Одні кацапи на Цензорі.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:17 Ответить
 
 