У семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты на коронавирус, - Ляшко

В Украине у семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты на антиген, чувствительность и специфичность которых будет почти такая же, как у ПЦР-тестов.

Об этом в интервью Украинской правде заявил главный санврач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Через две-три недели у нас должно появиться массовое тестирование на низшем уровне. Речь идет об экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство. У семейного врача и мобильных бригад должны появиться экспресс-тесты на антиген, у которых чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР.", – отметил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко о ситуации с COVID-19: Впереди у нас нелегкий период - эпидемиологическая ситуация осложняется

По его словам, тест будет делаться так же как и ПЦР – у пациента будут брать мазок из носоглотки для размещения в пробирке и выделения РНК. Затем жидкость из пробирки будут наносить на тест-систему, которая и будет показывать: есть COVID-19 или нет.