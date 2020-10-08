РУС
У семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты на коронавирус, - Ляшко

В Украине у семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты на антиген, чувствительность и специфичность которых будет почти такая же, как у ПЦР-тестов.

Об этом в интервью Украинской правде заявил главный санврач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Через две-три недели у нас должно появиться массовое тестирование на низшем уровне. Речь идет об экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство. У семейного врача и мобильных бригад должны появиться экспресс-тесты на антиген, у которых чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР.", – отметил Ляшко.

По его словам, тест будет делаться так же как и ПЦР – у пациента будут брать мазок из носоглотки для размещения в пробирке и выделения РНК. Затем жидкость из пробирки будут наносить на тест-систему, которая и будет показывать: есть COVID-19 или нет.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) тест (285) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+4
Вопрос: "Через сколько лет?". Ляшко уже выйдет на пенсию?
08.10.2020 16:51 Ответить
+3
А на хрена они им нужны ? Семейники доплаты за ковид не получают ( по вашей логике они с ними не работают )... зачем им твои тесты тестируй сам ?
08.10.2020 16:55 Ответить
+3
это те, у которых точность 50%... с таким же успехом можна потрогать лоб и сказать "болен / здоров". эффективность абс. та же.
08.10.2020 17:11 Ответить
08.10.2020 16:51 Ответить
Как раз это они сделают очень быстро. Пока все не опомнились. Это ж прямые откаты за бессмысленный тест, у которого погрешность 40-50 процентов.
08.10.2020 19:37 Ответить
О жінка стєПанова поставляти буде! Вгадав?
08.10.2020 20:26 Ответить
По прошествии полгода, они наконец то додумались...
08.10.2020 16:54 Ответить
08.10.2020 16:55 Ответить
Не верю, подробности в студию. Чьё, откуда, какая погрешность. Примерная цена
08.10.2020 16:56 Ответить
08.10.2020 16:58 Ответить
08.10.2020 17:11 Ответить
Да, можно монетку бросить...
08.10.2020 17:49 Ответить
А кого они тестировать будут? Домой к температурящим им ходить запретили, температурящим запретили ходить к врачам.
08.10.2020 17:14 Ответить
Онлайн да и обещанного хрен дождёмся
08.10.2020 17:22 Ответить
Не прошло и десяти лет.... уроды! На тесты денег нет, про лечение и лекарства вообще молчу, на содержание чинуш-дармоедов деньги есть. Уродское государство
08.10.2020 17:21 Ответить
Бреше
08.10.2020 18:09 Ответить
страна не пуганных правящих идиотов

.как только зебараны открывают рот, с этих идиотов ржет народ .зеленое правящее дерьмо реально облажалось в очередной раз.
08.10.2020 18:28 Ответить
Бред. По6решность-около 50 процентов. Они вообще не имеют смысла в приминении. Это просто распил ковидного бюджета. Ляжко и Степанидзе оочень хорошо поимеют на этом.
08.10.2020 19:31 Ответить
 
 