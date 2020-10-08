У семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты на коронавирус, - Ляшко
В Украине у семейных врачей и мобильных бригад появятся экспресс-тесты на антиген, чувствительность и специфичность которых будет почти такая же, как у ПЦР-тестов.
Об этом в интервью Украинской правде заявил главный санврач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Через две-три недели у нас должно появиться массовое тестирование на низшем уровне. Речь идет об экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство. У семейного врача и мобильных бригад должны появиться экспресс-тесты на антиген, у которых чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР.", – отметил Ляшко.
По его словам, тест будет делаться так же как и ПЦР – у пациента будут брать мазок из носоглотки для размещения в пробирке и выделения РНК. Затем жидкость из пробирки будут наносить на тест-систему, которая и будет показывать: есть COVID-19 или нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.как только зебараны открывают рот, с этих идиотов ржет народ .зеленое правящее дерьмо реально облажалось в очередной раз.