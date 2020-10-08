РУС
Новости Коронавирус и карантин
Сейчас в Украине из 37 тыс. коек для пациентов с COVID-19 только 13 тыс. - обеспечены кислородом, - Ляшко

Сейчас в Украине из 37 000 коек для пациентов с COVID-19 только 13 000 - обеспечены кислородом. В правительстве хотят увеличить количество коек с кислородом до 80%.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время пребывания с рабочей поездкой в ​​Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы 80% коек, отведенных под лечения больных коронавирусной болезнью, были обеспечены кислородом: или централизованным, или децентрализованным. Мы делаем все возможное, чтобы так и было. На сегодня в Украине кислородом обеспечено 13000 коек из 37 000, отведенных для лечения больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В больницах Украины есть более 4 тыс. аппаратов ИВЛ, из них сейчас задействованы менее 10%, - Минздрав

Главный санитарный врач также отметил, что если на первых этапах борьбы с коронавирусной болезнью делали приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной дотацией.

"Завтра, 9 октября, на заседании Кабинета Министров Украины планируют рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы в регионах закупили кислородные концентраторы, кислородные станции, а также трубки для разведения кислорода по больницам", - добавил главный санитарный врач Украины.

больница (1452) госзакупки (961) карантин (16729) закупки (817) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+3
полгода для зебилов мало... сколько можно "хотеть"?? пора делать!
08.10.2020 17:05 Ответить
+3
Зашевелились,думали сам рассосется,деньги с ковид фонда важнее на дороги и мусоров Авакова потратить зная что вирус в разгаре
08.10.2020 17:16 Ответить
+2
Ляшко, так это ты хвастаешься, что пр-бал время и деньги из фонда и н-уя не сделал? По идеи следующее заявление должно быть об отставке.
08.10.2020 17:28 Ответить
08.10.2020 17:05 Ответить
А Юзику или Стефанчуку сразу 2 аппарата ИВЛ нужно, поди такую тушу провинтелируй
показать весь комментарий
08.10.2020 17:10 Ответить
Уже представляю, как их двумя вентилировать будут сквозняком.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:17 Ответить
08.10.2020 17:11 Ответить
Та ты шо! А Степка говорил, что ИВЛ с избытком!
показать весь комментарий
08.10.2020 17:14 Ответить
Подведение кислородной линии и аппарат ШВЛ - это далеко не одно и то же.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:54 Ответить
08.10.2020 17:16 Ответить
Вторая волна только разворачивается
Во Франции 19 тыс заболевших ЗА СУТКИ
показать весь комментарий
08.10.2020 18:04 Ответить
Вот и полуправда
24 тысячи коек без кислорода . А при Ковид 19 люди задыхаются
И думаю, что 13 тысяч тоже число с потолка .
ИТАК - прошло 6 месяцев С начала карантина , а власть только сейчас поняла , что больным нужен кислород ????
И кому такие дурные министры нужны?
08.10.2020 17:26 Ответить
В чем проблема - протянуть шланги вдоль наружных стен , просверлить перегородки, и пустить кислород к койкам ?????

Может строителей хоть бы спросили ?
08.10.2020 17:28 Ответить
В Одесской области проблема с жидким кислородом. Не хватает для больниц. Как бы не начали технический вместо медицинского использовать.
08.10.2020 17:56 Ответить
Я думаю , что во всех областях такая же фигня.

Мне рассказывал человек , что когда-то Запорожсталь отдавала кислород больницам БЕСПЛАТНО
Но кто-то в Минздраве ( вроде при Богатыреврй) придумал , что отпускать кислород можно по лицензии ( вроде , чи госты ) и за жто платить . Запорожсталь плюнулА и пересталА отдавать кислород в больницы
Со всем этим надо разбираться уже серьезно
08.10.2020 18:01 Ответить
08.10.2020 17:28 Ответить
Ситуація яка склалася сьогодні в Україні , є наслідком злочинної бездіяльності МОЗ: "Як пан міністр міг допустити використання коштів платників податків, виділених для боротьби з пандемією, а це 65 млрд грн - для будівництва доріг?
Де розрекламована закупівля пристроїв для проведення штучної вентиляції легень?
Де справжній захист медпрацівників?
08.10.2020 17:32 Ответить
Да: Степанова и Ляшко под суд надо
08.10.2020 18:02 Ответить
Наконец ( через полгода с начала карантина) стали появляются фотки необходимого мобильного оборудования , которым оборудована вся Европа
Зараз в Україні з 37 тис. ліжок для пацієнтів із COVID-19 тільки 13 тис. - забезпечені киснем, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2032
08.10.2020 18:07 Ответить
Такой аппарат занят одним человеком минимум 2 недели
08.10.2020 18:08 Ответить
Весной от рейтингов слуг и их предводителя ничего не останется. Осенью и зимой будет торба. С одной стороны Ковид, с другой - разрушенная экономика.
08.10.2020 18:33 Ответить
 
 