Сейчас в Украине из 37 тыс. коек для пациентов с COVID-19 только 13 тыс. - обеспечены кислородом, - Ляшко

Сейчас в Украине из 37 000 коек для пациентов с COVID-19 только 13 000 - обеспечены кислородом. В правительстве хотят увеличить количество коек с кислородом до 80%.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время пребывания с рабочей поездкой в ​​Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы 80% коек, отведенных под лечения больных коронавирусной болезнью, были обеспечены кислородом: или централизованным, или децентрализованным. Мы делаем все возможное, чтобы так и было. На сегодня в Украине кислородом обеспечено 13000 коек из 37 000, отведенных для лечения больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач также отметил, что если на первых этапах борьбы с коронавирусной болезнью делали приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной дотацией.

"Завтра, 9 октября, на заседании Кабинета Министров Украины планируют рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы в регионах закупили кислородные концентраторы, кислородные станции, а также трубки для разведения кислорода по больницам", - добавил главный санитарный врач Украины.