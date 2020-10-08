Сейчас в Украине из 37 тыс. коек для пациентов с COVID-19 только 13 тыс. - обеспечены кислородом, - Ляшко
Сейчас в Украине из 37 000 коек для пациентов с COVID-19 только 13 000 - обеспечены кислородом. В правительстве хотят увеличить количество коек с кислородом до 80%.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время пребывания с рабочей поездкой в Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы хотим, чтобы 80% коек, отведенных под лечения больных коронавирусной болезнью, были обеспечены кислородом: или централизованным, или децентрализованным. Мы делаем все возможное, чтобы так и было. На сегодня в Украине кислородом обеспечено 13000 коек из 37 000, отведенных для лечения больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.
Главный санитарный врач также отметил, что если на первых этапах борьбы с коронавирусной болезнью делали приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной дотацией.
"Завтра, 9 октября, на заседании Кабинета Министров Украины планируют рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы в регионах закупили кислородные концентраторы, кислородные станции, а также трубки для разведения кислорода по больницам", - добавил главный санитарный врач Украины.
Во Франции 19 тыс заболевших ЗА СУТКИ
24 тысячи коек без кислорода . А при Ковид 19 люди задыхаются
И думаю, что 13 тысяч тоже число с потолка .
ИТАК - прошло 6 месяцев С начала карантина , а власть только сейчас поняла , что больным нужен кислород ????
И кому такие дурные министры нужны?
Может строителей хоть бы спросили ?
Мне рассказывал человек , что когда-то Запорожсталь отдавала кислород больницам БЕСПЛАТНО
Но кто-то в Минздраве ( вроде при Богатыреврй) придумал , что отпускать кислород можно по лицензии ( вроде , чи госты ) и за жто платить . Запорожсталь плюнулА и пересталА отдавать кислород в больницы
Со всем этим надо разбираться уже серьезно
Де розрекламована закупівля пристроїв для проведення штучної вентиляції легень?
Де справжній захист медпрацівників?