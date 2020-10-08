Садовый о втором туре выборов мэра Львова: Было бы лучше поставить точку в первом, так как такие расходы неполезны во время пандемии COVID-19
Действующий мэр Львова Андрей Садовый считает, что второй тур выборов мэра в городе не будет полезным, потому что это лишние расходы во время пандемии.
Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Было бы конечно лучше в первом поставить точку. Потому что это же расходы во времена пандемии, не думаю, что это полезно. Но мы готовы к разным сценариям", - сказал Садовый.
По его словам, за второй тур соревнуются два кандидата - от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и от "ЕС" Олег Синютка.
"Два человека сегодня где-то имеют 16-20% - это Кошулинский и Синютка. Они между собой соревнуются, кто будет второй", - сказал Садовый.
Полную версию интервью читайте здесь.
