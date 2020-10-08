РУС
Садовый о втором туре выборов мэра Львова: Было бы лучше поставить точку в первом, так как такие расходы неполезны во время пандемии COVID-19

Действующий мэр Львова Андрей Садовый считает, что второй тур выборов мэра в городе не будет полезным, потому что это лишние расходы во время пандемии.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Было бы конечно лучше в первом поставить точку. Потому что это же расходы во времена пандемии, не думаю, что это полезно. Но мы готовы к разным сценариям", - сказал Садовый.

По его словам, за второй тур соревнуются два кандидата - от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и от "ЕС" Олег Синютка.

"Два человека сегодня где-то имеют 16-20% - это Кошулинский и Синютка. Они между собой соревнуются, кто будет второй", - сказал Садовый.

Полную версию интервью читайте здесь.

Львов (4641) местные выборы (2753) Садовый Андрей (652)
+6
Мы уже раз сэкономили,на втором туре...
08.10.2020 17:31 Ответить
+5
Пора Андрюше и честь знать А то будет как Лукашенко. В последнее время только пиарится , а конкретики никакой .Одни обещания .ВруХ , перед выборами затеял грандиозные деяния... Пытается урвать ещё что не успел до этого. . Мусороперерабатывающий завод строит уже второй десяток лет . Уже и участок выделен. А воз и ныне там Дорогу , с микрорайона *Левандовка * в микрорайон * Рясне * проектирует 4 года Там дороги той всего 4 км. И вот новые выборы..Андрейка вспомнил о дороге..появились геодезисты .В реале , среди кандидатов в меры Львова, только один хозяйственник .Это Синютка, бывший зам.Садового Именно он имеет все шансы стать новым мером Львова. Кошулинсский не пройдет. Львов разочарован в СВОБОДЕ.
08.10.2020 17:50 Ответить
+4
По мусорной части.Как кукушка-подбрасывать в другие регионы.
08.10.2020 17:33 Ответить
Крепкий хозяйственник.
08.10.2020 17:31 Ответить
Очень.
08.10.2020 17:32 Ответить
Рейтинги показують інше: у Синютки - під 30%. А Садовий до 50-ти не дотягує, і багато. Так що, якщо буде другий тур з Синюткою - переможець в тумані...
08.10.2020 17:57 Ответить
Срут садовому в штаны с 2006г и ничего поделать не может... Мешают работать крепкому хозяйственнику
08.10.2020 18:02 Ответить
Львов это пирожено.
А чте это пирожено?
Серожено пирожено?
Андрушено пирожено!
08.10.2020 18:06 Ответить
Сирожено пирожино - это наш винницкий Сирожа. Его и выберут, без сомнений. Та й нормально, хай буде.
08.10.2020 21:05 Ответить
Мер що нездатний за багато років вирішити проблему сміття повинен піти у відставку.
08.10.2020 18:34 Ответить
"Доля", де сміттєзвалище? По усій Україні? Не хочемо тебе більше !
08.10.2020 19:29 Ответить
А Ви у Синютки спитайте!
08.10.2020 19:56 Ответить
Нехай цей корупціонер знімется з виборів і зекономить кошти. Всі заводи порізав у Львові, а натомість все забудували друзі висотками. 15років він будує мусоропереробний забою і з цією лапшою для львів'ян знову іде на вибори.Людина яка привела до Львова нуль інвестицій.
08.10.2020 20:42 Ответить
Ти ще попади у другий тур
Три сроки відсидів - пора і честь знати Бо від багатостроковиків ( синонім - рецидивістів) - нічого доброго чекати вже не можна ! Приклади привести ?
08.10.2020 21:51 Ответить
 
 