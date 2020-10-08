Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань

Инициативная группа "1 декабря", объединение моральных авторитетов украинского общества, обратилась летом 2020 к Президенту Владимиру Зеленскому с предложением встречи для обсуждения ситуации вокруг мемориализации Бабьего Яра. Однако Офис Президента заблокировал эту возможность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в блоге пишет научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Гарань напомнил, что существует два проекта мемориализации этого трагического места:

"Один - Концепция комплексного развития (мемориализации) Бабьего Яра с расширением границ Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", разработанная Министерством культуры Украины; Институтом истории Украины НАН Украины; Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр". 14 мая текущего года сотни представителей украинской культурной и научной общественности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с требованием взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру".



Есть второй проект, частный. Гарань повторил не раз высказанные опасения по этому поводу, в частности: неприемлимая идеология Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", созданного по инициативе и на средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса, Германа Хана при участии Виктра Пинчука, Натана Щаранского, Леонида Кравчука, Олександра Квасьневского. Также беспокойство интеллектуалов вызвала скандальная концепция российского кинорежиссера Ильи Хржановского, которую бывший главный историк МЦГБ Карел Беркгофф назвал "Холокост-Диснеем"; выбранный для строительства участок, который расположен на территории бывших Еврейского, Кирилловского православного и Караимского кладбищ.



Группа 1 декабря выступила за установление контроля украинского государства и украинского гражданского общества над вопросом о чествовании жертв Бабьего Яра и обустройства в нем национального Мемориала. Речь шла о двойном контроле, "ведь позиция государственного аппарата слишком часто имеет признаки политического флюгера".

Гарань подчеркнул, что не обсуждаются плюсы и минусы проектов:

"Вопрос в другом. 28 июля на онлайн-встречи с Наблюдательным советом МЦГБ Президент Зеленский УЖЕ дал зеленый свет частному проекту, хотя он еще не имеет даже концепции музея, которая будет представлена ​​только в конце 2020! Более того, куратором с президентской стороны стал (не удивляйтесь!) А. Ермак. И наконец 29 сентября Министр культуры и информационной политики Украины А. Ткаченко и член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", Президент Всемирного еврейского конгресса Р. Лаудер в присутствии Президента Украины подписали Меморандум о сотрудничестве.



Зеленский свой выбор сделал. Но знает ли он вообще о существовании государственного проекта?



Знает ли, что к нему обращались ученые, интеллектуалы, общественные деятели, среди которых и украинцы, и евреи, Мирослав Маринович и Иосиф Зисельс, которые прошли через советские лагеря, а Игорь Козловский - застенки, на оккупированной Россией территории Донбасса?



Убежден, что нет. Он вообще много чего не знает, в частности, в сфере истории (думаю, как украинской, так и еврейской).



Но Ермак наверняка знает об этом обращении. Ответ офиса Президента от 25.08.2020 по номеру 22 / 045693-26 впечатляет: "с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 личный прием граждан в Офисе Президента Украины пока приостановлен... Учитывая изложенное, Ваше обращение передано в Отдел информационно-аналитической работы Департамента по вопросам обращений граждан для учета и использования в работе". Подпись - заведующий отделом О.Семиков".



Гарань отмечает, что у Зеленского есть возможность и время встречаться с разными иностранными делегациями, в этих встречах принимают участие и российские бизнесмены с капиталами сомнительного происхождения.

"Но у него нет времени встретиться с моральными авторитетами Украины. Грустно и опасно", - констатирует он.

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.