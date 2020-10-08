РУС
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань

Инициативная группа "1 декабря", объединение моральных авторитетов украинского общества, обратилась летом 2020 к Президенту Владимиру Зеленскому с предложением встречи для обсуждения ситуации вокруг мемориализации Бабьего Яра. Однако Офис Президента заблокировал эту возможность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в блоге пишет научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Гарань напомнил, что существует два проекта мемориализации этого трагического места:

"Один - Концепция комплексного развития (мемориализации) Бабьего Яра с расширением границ Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", разработанная Министерством культуры Украины; Институтом истории Украины НАН Украины; Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр". 14 мая текущего года сотни представителей украинской культурной и научной общественности обратились к Президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с требованием взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру".

Есть второй проект, частный. Гарань повторил не раз высказанные опасения по этому поводу, в частности: неприемлимая идеология Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", созданного по инициативе и на средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса, Германа Хана при участии Виктра Пинчука, Натана Щаранского, Леонида Кравчука, Олександра Квасьневского. Также беспокойство интеллектуалов вызвала скандальная концепция российского кинорежиссера Ильи Хржановского, которую бывший главный историк МЦГБ Карел Беркгофф назвал "Холокост-Диснеем"; выбранный для строительства участок, который расположен на территории бывших Еврейского, Кирилловского православного и Караимского кладбищ.

Группа 1 декабря выступила за установление контроля украинского государства и украинского гражданского общества над вопросом о чествовании жертв Бабьего Яра и обустройства в нем национального Мемориала. Речь шла о двойном контроле, "ведь позиция государственного аппарата слишком часто имеет признаки политического флюгера".

Гарань подчеркнул, что не обсуждаются плюсы и минусы проектов:

"Вопрос в другом. 28 июля на онлайн-встречи с Наблюдательным советом МЦГБ Президент Зеленский УЖЕ дал зеленый свет частному проекту, хотя он еще не имеет даже концепции музея, которая будет представлена ​​только в конце 2020! Более того, куратором с президентской стороны стал (не удивляйтесь!) А. Ермак. И наконец 29 сентября Министр культуры и информационной политики Украины А. Ткаченко и член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", Президент Всемирного еврейского конгресса Р. Лаудер в присутствии Президента Украины подписали Меморандум о сотрудничестве.

Зеленский свой выбор сделал. Но знает ли он вообще о существовании государственного проекта?

Знает ли, что к нему обращались ученые, интеллектуалы, общественные деятели, среди которых и украинцы, и евреи, Мирослав Маринович и Иосиф Зисельс, которые прошли через советские лагеря, а Игорь Козловский - застенки, на оккупированной Россией территории Донбасса?

Убежден, что нет. Он вообще много чего не знает, в частности, в сфере истории (думаю, как украинской, так и еврейской).

Но Ермак наверняка знает об этом обращении. Ответ офиса Президента от 25.08.2020 по номеру 22 / 045693-26 впечатляет: "с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 личный прием граждан в Офисе Президента Украины пока приостановлен... Учитывая изложенное, Ваше обращение передано в Отдел информационно-аналитической работы Департамента по вопросам обращений граждан для учета и использования в работе". Подпись - заведующий отделом О.Семиков".

Гарань отмечает, что у Зеленского есть возможность и время встречаться с разными иностранными делегациями, в этих встречах принимают участие и российские бизнесмены с капиталами сомнительного происхождения.

"Но у него нет времени встретиться с моральными авторитетами Украины. Грустно и опасно", - констатирует он.

Читайте также: Движение сопротивления капитуляции призвало Зеленского отменить меморандум с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", который "является частью гибридной войны"

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

+24
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань - Цензор.НЕТ 5250
08.10.2020 17:47 Ответить
+20
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань - Цензор.НЕТ 8843
08.10.2020 17:41 Ответить
+16
Діти мої, квіти мої
Що ж ви наробили?
На святе місце у Державі
Блазня посадили...
08.10.2020 17:49 Ответить
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань - Цензор.НЕТ 8843
08.10.2020 17:41 Ответить
Офис Президента заблокировал встречу Зеленского с группой ''1 декабря'' по поводу Бабьего Яра, - Гарань - Цензор.НЕТ 5250
08.10.2020 17:47 Ответить
У "штабі Зеленського" НЕМАЄ "євреїв"!!! Там сидять "русскаязичниє маланци", ні один з яких не володіє не тільки "івритом", а й "ідіш"...
08.10.2020 18:08 Ответить
В українській мові ніколи не було слова"єврей", одвіку представників цього народу називали жидами.
08.10.2020 18:18 Ответить
Як і в Польщі називають і жодних проблем в цьому не бачать...
08.10.2020 18:26 Ответить
Ти хочеш себе "розумним" показать?... В українській мові слово "жид" вживалося у негативному сенсі... Тому після революції слово, що до революції вживалося в якості назви віросповідання окремої групи людей, було видозмінене і застосоване у сенсі "нація"... Ти привів "картинку"... В якому сенсі там застосоване слово "єврей"? А тепер тобі - для "розвитку" - в Одесі, де виникло слово "маланець", воно було придумане і застосовувалося, ще до революції, самими "іудеями", як визначення для євреїв-"вихрестів", що відреклися від віри своїх предків та їх мови і культури... А "ідіш", щоб ти знав, на відміну від інших мов, ЗАБОРОНЕНИЙ для застосувавння в Ізраїлі, бо є "суржиком" ашкеназі, створеним на основі німецької мови...
08.10.2020 18:32 Ответить
Якої віри чи невіруючий, по крові, тобто етнічно, єврей є єврей, проти своїх не піде. Українцям треба повчитись в євреїв бути відданим своїй нації.
08.10.2020 20:16 Ответить
Тамара, відбором людей для концтаборів знищення у гетто Польщі та інших окупованих німцями країн займалася єврейська поліція та місцева адміністрація з євреїв... Почитайте історію Варшавського гетто... І "капо" в таборах, часто, були з євреїв...
08.10.2020 20:39 Ответить
Коли мова йде про життя чи смерть, все може бути. Але українці зраджують свою націю і в менш трагічних ситуаціях. Наприклад, коли обирають антиукраїнця-єврея Президентом України.
08.10.2020 23:03 Ответить
"ідіш", щоб ти знав, на відміну від інших мов, ЗАБОРОНЕНИЙ для застосувавння в Ізраїлі, бо є "суржиком" ашкеназі, створеним на основі німецької мови...



нiчого вiн не заборонений. є навiть товариства по вивченню маме лошн.
08.10.2020 22:36 Ответить
Одна справа - побутовий рівень, і зовсім інший - "публічний"... Дай бог, доживемо і ми до нього, з російською мовою...
09.10.2020 02:24 Ответить
В українській мові слово "жид" вживалося у негативному сенсі...



тiльки за часiв сесеСеру
08.10.2020 22:37 Ответить
Та ти що? Почитай Шевченка, Нечуя-Левицького...
09.10.2020 02:23 Ответить
Діти мої, квіти мої
Що ж ви наробили?
На святе місце у Державі
Блазня посадили...
08.10.2020 17:49 Ответить
Гарань и Государство -едины!!.Самореклама Гараня и товарищей достойна уважения.
08.10.2020 17:56 Ответить
По темі статті є що сказати?
08.10.2020 18:03 Ответить
Закін, иться це плачквно для самих євреїв. Євреї, в тому числі і українські замість мирного і вжаємоповажного існування з автохтонами-українцями хочуть і даліиплювати на їхню думку. Тому може прийти час, коли Коліївшина для них здасться просто фестивалем. І головне - вони не розуміють, що таким чином граюиють на руку кацапам, які сплять - і бачать єврейські погроми в Україні.
08.10.2020 18:01 Ответить
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
08.10.2020 18:12 Ответить
І знову зеленський - єрмак. І знову співпраця з запоребриковим ворогом.
08.10.2020 18:01 Ответить
Сьогодні ще гравець Шахтаря з ізраїльським паспортом повчав - Динамо не має монополії на Олімпійський...
08.10.2020 18:28 Ответить
Так, а навіщо ...резиденту ЗЕбілу - Юді - капітулянту група "1 грудня", що складається з термосів які ще і несамовито ******* Україну - повію?
08.10.2020 18:47 Ответить
Очень многие патриоты находятся под санкциями США.
08.10.2020 19:11 Ответить
Не дуріть.
08.10.2020 20:18 Ответить
Що - "не дуріть"? Доказів реально не існує. Навпаки: є докази (в тому числі й тогочасні аерофотознімки) відсутності в тому районі хоч яких-небудь масових поховань. Тим більше, що практично всіх юдеїв завчасно евакуювали з Києва.
08.10.2020 20:26 Ответить
Сусіди розповідали про своїх родичів. Ну не треба. Ніхто ж цього від німців не чекав - культурна ж нація.
08.10.2020 23:07 Ответить
Ми живемо в Києві пять поколінь і під час окупації також родичі залишались в Києві. Ніяких розстрілів там не проводилось.
09.10.2020 03:16 Ответить
https://pt.slideshare.net/Forisson/ss-10447676
09.10.2020 03:13 Ответить
Просто гауляйтеру Украины Ермаку-Козырю виднее.
Офіс президента заблокував зустріч Зеленського з групою "1 грудня'' з приводу Бабиного Яру, - Гарань - Цензор.НЕТ 7894
09.10.2020 00:40 Ответить
 
 