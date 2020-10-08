РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10292 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 829 88

Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко

Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко

Реальное положение в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство. Больницы первой волны переполнены, больницы второй волны тоже находятся на грани заполнения. При такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.

Об этом сообщила Марина Порошенко, первый номер списка партии "Европейская Солидарность" в Киевсовет, после посещения Киевской городской клинической больницы №8, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы. 

По ее словам, в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных на COVID-19 увеличилась почти вдвое и составило более трех сотен.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы. "За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны - подготовить помещение, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей", - считает Марина Порошенко.

Однако, по ее словам, "на сегодняшний день ситуация "с точностью до наоборот". Помещение не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда".

"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти - выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19", - заявила Порошенко.

Как известно, сегодня в Украине впервые зафиксировано более 5000 новых больных коронавирусом. А в Киеве только последние сутки прирост составляет более 10%".

Автор: 

больница (1452) карантин (16729) Порошенко Марина (100) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Марина допомагає лікарям, а зеЛенка чим зайнята?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:23 Ответить
+14
А ти шо тим часом робив - тєлєк дививсь?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:49 Ответить
+12
Так пипл же этого и хотел. Ковида же нет, карантин не нужен, лишь бы дети в школу и бизнес работал, и маски уже капец как надоели
показать весь комментарий
08.10.2020 17:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По темі є щось сказати, чи так, аби пукнути?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:46 Ответить
И довели страну за 30 лет до такого состояния вы марина с вашим мужем . Он все эти годы работал на гос службе , а стал миллиардером.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:05 Ответить
И довели вы все за 30 лет Незалежности
показать весь комментарий
08.10.2020 17:46 Ответить
А ти шо тим часом робив - тєлєк дививсь?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:49 Ответить
Россия24 дивився !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:10 Ответить
Ну вам из- за поребрика виднее 🤣
показать весь комментарий
08.10.2020 17:53 Ответить
Дурниці. Це не для них,це для простого люду. Депутатско-керівницкій "еліті" це не загрожує.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:48 Ответить
Так Веталь ещё в апреле-мае для них все зарезервировал. Был же пруф в СМИ
показать весь комментарий
08.10.2020 17:50 Ответить
а в тебе і твоїх дітей ?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:37 Ответить
Так пипл же этого и хотел. Ковида же нет, карантин не нужен, лишь бы дети в школу и бизнес работал, и маски уже капец как надоели
показать весь комментарий
08.10.2020 17:48 Ответить
"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников.Источник: https://censor.net/ru/n3223788https://censor.net/ru/n3223788

Більшість у Київраді має фракція "Солідарність - Блок Петра Порошенка" (47 депутатів)
показать весь комментарий
08.10.2020 17:49 Ответить
Это заметно. Но теперь ПЕС в пролете.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:01 Ответить
Вже зелену плісняву отримали , а на черзі зажопинці !!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:12 Ответить
Только, если им ПЕС поможет!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:31 Ответить
В тебе що паранойя ??))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:48 Ответить
Цікаво, а чому в спам? Якщо ЄС дійсно в більшості в київраді, то за що заспамили?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:36 Ответить
На самом деле это конечно же предвыборный пиар, но это так не работает. Врачи и больницы никак не подчинены ни депутатам, ни даже какому-нибуль Кличку. И требовать что-то можно, но совершенно бесполезно, нужна команда из минздрава.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:27 Ответить
Ну, я так розумію, що якщо київрада виділяла гроші, то можливість контролювати і вимагати виповнення того, на що гроші виділено є.
Команда з мінздоров'я будувати лікарні? Не думаю. Також не думаю, що вони малюють фахівців. Якщо вони хворіють і їх принципово не вистачає, то тут, я вважаю, єдина валідна претензія - це 300% окладу. Але. Для більшості лікарів то не такі великі гроші, щоб ризикувати собою і близькими.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:04 Ответить
Не, у нас это всё не так работает. У нас вообще в стране много чего работает "не так".
Если деньги выделены Киеврадой, к примеру, на зарплату медикам в больницах, то они решением киеврады за подписью Кличка с городского счета перечисляются на счет больницы. Это понятно и тут вопросов нет. А вот на какие цели потом потратит эти деньги больница, решает полностью главврач больницы. Может запросто купить себе новый мерседес. И спросить его за это, "куда деньги потрачены" может только минздрав, а вовсе не Киеврада. И то, там с реформой Супрун тоже есть нюансы, если это не очевидно нецелевые траты, когда уже виден состав преступления, то можно тупо отписками и отмазками объехать любые обвинения.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:42 Ответить
Зато дорогі! Боже, какіє дорогі!!! 😁
показать весь комментарий
08.10.2020 17:50 Ответить
Дороги, кстати, действительно местами сделали. В остальном у зелени зашквар
показать весь комментарий
08.10.2020 17:53 Ответить
Мєстамі.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:00 Ответить
У нас кладут асфальт,
Местами и немного,
Чтоб всякий оккупант
На подступах застрял.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:35 Ответить
Ті дороги, які місцями зробили, побудовані в 2018 році.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:21 Ответить
Дорогие дороги. Дорогі дороги.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:36 Ответить
ну і шо далі? як почнеться то мало що ті підготовлені лікарні зможуть допомогти
показать весь комментарий
08.10.2020 17:50 Ответить
Шлях ЗЕбіла
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні хріна в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірим отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смог;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:54 Ответить
Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 270
показать весь комментарий
08.10.2020 17:55 Ответить
Триндіж, балони носити заборонено.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:01 Ответить
Так он бревно несет ?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:09 Ответить
І що ти пропонуєш? Тягнути його по землі?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:09 Ответить
Обом: 5.2. Транспортування балонів по території установи повинно проводитися на спеціальних візках. Допускається перенесення балонів вручну при наявності пристосувань, що забезпечують повну безпеку (носилок, брезентових корсет з повстяною прокладкою, пасків для кріплення і т. ін.). Не допускається перенесення балонів на руках і на плечах.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:15 Ответить
Знаєшь скількі забороняючих знаків на дорогах, а табличек "Не влізай уб"є!" !!! Але їдут, лізуть та т. ін.!!))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:23 Ответить
Ви, номерні, як були дурниками, так і залишились. Якого кольору цей балон?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:27 Ответить
Синього!!)))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:32 Ответить
Через десять днів у лікарнях Києва може наступити повний колапс, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 6384 https://censor.net/ru/user/126283----------------------Дивно, а я в тебе в друзях ,в старих !!!)))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:35 Ответить
І шо, я маю фейки підтримувати?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:33 Ответить
Тебе б лікарем- кладовище скоро збереш.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:25 Ответить
В тебе міцні вуха, та не заздрю.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:29 Ответить
Які ж жалюгідні потуги зебілів у гілці чи то жартувати, чи то намагання відчути себе розумними.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:55 Ответить
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл

Я за вакцину від русні.Без сарказму.
Тільки щоб це було на добровільній основі і за бажанням вакцинованого.

https://twitter.com/g_malynovsky

https://twitter.com/g_malynovsky Глеб Малиновский

- Що ви знаєте про теперішню російсько-українську війну?
- Да ето всьо політікі посорілі братскі народи, парашенко наживался навайнє, ліпєцка фабріка, а НАТО нам непотрібно і вапщє слава пєруну.
- Зрозуміло...
Ну що ж, хлопці,тримайте його!Тихо-тихо-тихо, зараз зробим прівівочку.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:01 Ответить
А чому "ми трєбуєм от мєсних властєй", якщо в Київміськраді партія її чоловіка та партія Кличко - це правляча коаліція?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:10 Ответить
Тому шо деньги на КОВИД клоун закатывает в асфальт
показать весь комментарий
08.10.2020 18:14 Ответить
З бюджету Києва, котрим керує Київміськрада?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:16 Ответить
То так , під асфальтом надійніше !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:16 Ответить
Так там уже если нет денег будешь лежать в коридоре
показать весь комментарий
08.10.2020 18:11 Ответить
Так марынка врач, пусть идёт на помощь врачам
показать весь комментарий
08.10.2020 18:19 Ответить
Марина допомагає лікарям, а зеЛенка чим зайнята?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:23 Ответить
Сражается со второй и третьей леди...
показать весь комментарий
08.10.2020 18:25 Ответить
Порадила б купити окуляри, та в вашому випадку, не допоможе. Ви й носом уткнувшись, не побачите.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:36 Ответить
вона взагалі відсутня в житті країни
показать весь комментарий
08.10.2020 18:38 Ответить
Так она этим и занимается. Вместе с мужем защитных костюмов и прочего оборудования купили больше, чем государство во главе с Зеленским.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:30 Ответить
Прикинь, это говорит кандидат медицинских наук! "Как рассказала в интервью журналистке Янине Соколовой жена пятого президента Марина Порошенко, у мужа кровь стала слишком густой. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять, сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как он себя чувствует, как протекает болезнь", - отметила она."
показать весь комментарий
08.10.2020 18:35 Ответить
Аааа, тогда пусть не помогает лечить медикам больных.
Мощный КМН!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:47 Ответить
Кількість хворих зростає, а зростання закупівлі апаратів ШВЛ не видно.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:24 Ответить
А где фонд для ковида? На дороги пошел? Хотя я думаю, что он и до дорог не дошёл.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:28 Ответить
розкажіть їй хтось, що ВСЯ медицина України в стані колапсу ВЖЕ РОКАМИ!!! Вона ж не знає, вона ж все життя в приватно-елітних лікарнях лікується....
показать весь комментарий
08.10.2020 18:30 Ответить
Огидно таке читати, коли закривали інфекційні лікарні, а тепер співають, дуже боляче, що зараз теж нічого не роблять, а саме протиепідемічні заходи, звісно хтось помре, хтось виживе, але...
показать весь комментарий
08.10.2020 18:33 Ответить
при таком руководстве можно ожидать чего угодно, это недоумки
показать весь комментарий
08.10.2020 18:54 Ответить
Не переймайся так.Для тебе в Павлівській уже забронювали місце.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:30 Ответить
Не полный коллапс, но ...
Через десять днів у лікарнях Києва може наступити повний колапс, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 1890
показать весь комментарий
08.10.2020 19:45 Ответить
надеюсь пецю лечит самый потужный врач всех времен и нароов пани супрун, которая вместе с шакаладом типа сделала самую потужную рехформу медицины в Украине..
теперь жрите-не подавитесь...
показать весь комментарий
08.10.2020 21:12 Ответить
Дак ты Маша по мужу кручинишся аль ля попиарится надумала ля, тоски натибе не видать, аведь и твой суженный к этим делам ой да как причастен. Лучше бы ты лебёдушка да бога не гневила пока муженёк твой в тягости а то и не равен час. А от себя лично желаю Петру Алексеевичу и его дочке скорейшего выздоровления .
показать весь комментарий
08.10.2020 22:29 Ответить
У меня сын ковидом заболел, так его "семейный врач" отсоветовала делать тесты. Говорит "по моему опыту, пока ты получишь результаты, ты или выздоровеешь, или умрешь. Зато времени потеряешь выше крыши. Оно тебе надо? Просто полежи в кровати неделю и никуда не ходи, а если плохо совсем станет, звони." Почему ковид? А он нюх и вкус потерял. Если сильные запахи ещё кое как слышит, то вкус пропал совсем, я проверял, подсыпав ему в теплое пиво (горячее темное пиво очень хорошо чистит горло от слизи и всякой заразы) столовую ложку соли Выпил и не поморщился.
К чему это всё я? Да к тому, что реально больных скорее всего в десятки раз больше, чем об этом говорит официальная статистика.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:40 Ответить
И ты может быть и прав. И правда в том что никто ничего не знает, остаётся санитазер спиртовые снаружи виски во внутрь, а вось проскочим ведь на руках убивает то и в утробе победит нечистого.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:57 Ответить
Не, "в утробе" спирту надо настолько много, чтобы убить вирус, что быстрее сам коньки отдашь. Основной механизм воздействия спиртовых санитайзеров - денатурация белков в результате обезвоживания. Для этого концентрация в крови внутри должна быть минимум, как у виски в бутылке Так что все эти "протирания вовнутрь" - вирусу как мертвому припарки. Только печень зря посадишь. С другой стороны, если алкоголь позволяет сохранить душевное здоровье в этом нашем безумном мире, почему бы не считать лекарством хотя бы от этого ?
показать весь комментарий
09.10.2020 06:41 Ответить
если в клиниках через 10 дней и наступит коллапс то это будет результатом того что у здравоохранения украл деньги твой мужинек -- сивочоле гивно.....А ты наверное.иначе думала? Мол, без поросенко, крокодил не ловится не растет кокос?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:55 Ответить
Петя Порошенко правил Украиной 5 лет. Медицину уничтожил полностью.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:28 Ответить
И довели страну за 30 лет до такого состояния вы марина с вашим мужем . Он все эти годы работал на гос службе , а стал миллиардером.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:07 Ответить
 
 