Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко
Реальное положение в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство. Больницы первой волны переполнены, больницы второй волны тоже находятся на грани заполнения. При такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.
Об этом сообщила Марина Порошенко, первый номер списка партии "Европейская Солидарность" в Киевсовет, после посещения Киевской городской клинической больницы №8, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По ее словам, в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных на COVID-19 увеличилась почти вдвое и составило более трех сотен.
Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы. "За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны - подготовить помещение, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей", - считает Марина Порошенко.
Однако, по ее словам, "на сегодняшний день ситуация "с точностью до наоборот". Помещение не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда".
"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти - выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19", - заявила Порошенко.
Как известно, сегодня в Украине впервые зафиксировано более 5000 новых больных коронавирусом. А в Киеве только последние сутки прирост составляет более 10%".
Більшість у Київраді має фракція "Солідарність - Блок Петра Порошенка" (47 депутатів)
Команда з мінздоров'я будувати лікарні? Не думаю. Також не думаю, що вони малюють фахівців. Якщо вони хворіють і їх принципово не вистачає, то тут, я вважаю, єдина валідна претензія - це 300% окладу. Але. Для більшості лікарів то не такі великі гроші, щоб ризикувати собою і близькими.
Если деньги выделены Киеврадой, к примеру, на зарплату медикам в больницах, то они решением киеврады за подписью Кличка с городского счета перечисляются на счет больницы. Это понятно и тут вопросов нет. А вот на какие цели потом потратит эти деньги больница, решает полностью главврач больницы. Может запросто купить себе новый мерседес. И спросить его за это, "куда деньги потрачены" может только минздрав, а вовсе не Киеврада. И то, там с реформой Супрун тоже есть нюансы, если это не очевидно нецелевые траты, когда уже виден состав преступления, то можно тупо отписками и отмазками объехать любые обвинения.
08.10.20.
Я за вакцину від русні.Без сарказму.
Тільки щоб це було на добровільній основі і за бажанням вакцинованого.
- Що ви знаєте про теперішню російсько-українську війну?
- Да ето всьо політікі посорілі братскі народи, парашенко наживался навайнє, ліпєцка фабріка, а НАТО нам непотрібно і вапщє слава пєруну.
- Зрозуміло...
Ну що ж, хлопці,тримайте його!Тихо-тихо-тихо, зараз зробим прівівочку.
Мощный КМН!!!
теперь жрите-не подавитесь...
К чему это всё я? Да к тому, что реально больных скорее всего в десятки раз больше, чем об этом говорит официальная статистика.