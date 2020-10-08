Через десять дней в больницах Киева может наступить полный коллапс, - Марина Порошенко

Реальное положение в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство. Больницы первой волны переполнены, больницы второй волны тоже находятся на грани заполнения. При такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.

Об этом сообщила Марина Порошенко, первый номер списка партии "Европейская Солидарность" в Киевсовет, после посещения Киевской городской клинической больницы №8, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее словам, в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных на COVID-19 увеличилась почти вдвое и составило более трех сотен.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы. "За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны - подготовить помещение, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей", - считает Марина Порошенко.

Однако, по ее словам, "на сегодняшний день ситуация "с точностью до наоборот". Помещение не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда".

"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти - выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19", - заявила Порошенко.

Как известно, сегодня в Украине впервые зафиксировано более 5000 новых больных коронавирусом. А в Киеве только последние сутки прирост составляет более 10%".