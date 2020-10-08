РУС
7 342 41

Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко

Большой Герб Украины будет использоваться высшими органами государства и не повлечет замену паспортов граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 7 октября во время заседания Оргкомитета по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

"В ходе дискуссии, развернувшейся по поводу нужности и своевременности проведения конкурса, а также необходимости и рациональности общественного обсуждения до получения эскизов на конкурс, участники мероприятия выразили обеспокоенность относительно предмета использование Большого Герба Украины. В свою очередь сопредседатель Оргкомитета Александр Ткаченко отметил, что утвержденный Большой Герб Украины должен использоваться эксклюзивно высшими органами государства и не должен повлечь замену паспортов гражданам Украины и других документов, где используется Малый Герб Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время своего первого заседания члены Организационного комитета обсудили и утвердили Программу и условия проведения конкурса, а также утвердили Положение о жюри конкурса и его персональном составе.

Участники заседания назначили секретарем Оргкомитета Галину Григоренко - председателя Государственного агентства по вопросам искусств и художественного образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба

+21
Когда собаке делать нечего, она лижет яйца (С)
08.10.2020 17:59
+21
Зайчика не забудьте на гербе изобразить.
Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8272
08.10.2020 17:59
+15
Чем вас не устраивает "малый герб", как вы его называете с..и уродные ?..
Тем, что кремлядские воши и гнидота от него сцытся ?
Или решили как-то в истории отметиться ? Вы уже отметились своими зедебилмордами, -
такими и запомнитесь. Фигляры и скоморохи будут решать каким быть главному символу страны ?!
08.10.2020 18:13
Блин, а БЕНЯ будет в том гербе ???
08.10.2020 17:57
У Вас описка. Вместо слова "гербе" нужно "гробу")))
08.10.2020 18:24
А бубочку куда?
08.10.2020 18:39
Бубочка, приняв большой герб, хочет вписать себя в историю. За всю историю Украины, начиная с Грушевского, большой герб так и не был принят, за него вечно шли споры, что на нем должно быть изображено..
Очевидно Клоун решил злоупотребить властью и принять свой эскиз (вся эта комиссия только для вида, сам эскиз уже явно готов)
08.10.2020 20:44
Там, по условиям конкурса, только пианина и ***!
08.10.2020 21:34
Зенечисть прийми свої зелені брудні руки від нашого Українського Герба.
09.10.2020 05:28
Когда собаке делать нечего, она лижет яйца (С)
08.10.2020 17:59
Зайчика не забудьте на гербе изобразить.
Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8272
08.10.2020 17:59
клоуна краще
08.10.2020 18:19
Зайчики и клоуны на фамильном гербе зеленских)))
На фоне рояля.
08.10.2020 18:21
Зайчик на фоні ув'язненого воїна.
08.10.2020 18:29
Война - войной, а вот герб на первом плане...
08.10.2020 18:00
Презентація гербу
На сценi стоїть рояль "Стiнвей". На ньому лежать
шпроти. Посеред сцени стоїть величезне кацапське крiсло, поз-
бавлене будь-якого художнього смаку. Над ним герб висить
нацiональний. На гербi зображено ведмедя. В однiй руцi ведме-
дя серп, у другiй балалайка. Це символiзуe працелюбнiсть i
незакомплексованiсть тварюки.
08.10.2020 18:00
Это тот, который с "рожей маньяка".
08.10.2020 18:05
Большого Герба страны/ На большом гербе изображён козак-запорожец как символ военной славы Украины. Но слуги Коломойского на должность министра обороны Украины трижды приглашали американского еврея. А как бы директор Украинского института национальной памяти Дробович рассуждает так : Большой герб имеют бывшие империи. Украине он не нужен, - Дробович .27.08.20 .
08.10.2020 18:07
Он красиво смотрится, но он - не историчен.
Статус этой мультипликации не обязательно придавать.
08.10.2020 18:07
Украина прекрасно обходится единым гербом.Зебилам во время войны и пандемии занятся больше нечем.
08.10.2020 18:08
Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 915

.1918 р.
Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3968

.
08.10.2020 18:10
Чем вас не устраивает "малый герб", как вы его называете с..и уродные ?..
Тем, что кремлядские воши и гнидота от него сцытся ?
Или решили как-то в истории отметиться ? Вы уже отметились своими зедебилмордами, -
такими и запомнитесь. Фигляры и скоморохи будут решать каким быть главному символу страны ?!
08.10.2020 18:13
Конституцией Украины предусмотрено, кроме малого герба, и наличие большого. Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского./Положено-дай.
08.10.2020 18:22
Війська Запорізького та Малоросії?
Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9210
08.10.2020 19:24
И наоборот?
08.10.2020 19:27
та яка різниця) якщо на чолі держави ...
08.10.2020 19:35
на военной печати 1592 года видим неизменное в дальнейшем изображение казака с мушкетом - символический образ всего славного запорожского войска и его милитарного могущества. Казацкий герб представлял Запорожье перед внешним миром как внешний атрибут, как признак привилегированного статуса, как средство подтверждения казацкой вольности./ Большой Государственный герб Украины, - говорится в статье 20-й Конституции Украины, - устанавливается с учетом Малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского (казак с мушкетом).
08.10.2020 19:50
ви так побачили,а узеленського інше сприйняття.
08.10.2020 20:35
Зрозуміло. Щоб не перепутати низи з верхами у кожних буде свій окремий герб. Як завжди все робиться "своєчасно"-газ дорожчає,герби малюють,гривня падає,інфляцію розганяють,звичайно,без індексаціі,субсидіі самі по собі зникли.....
08.10.2020 18:24
И нах. нам потрібен той великий герб??? нам і тризуба достатньо. Тризуб - стилізоване зображення сокола в атаці.
08.10.2020 18:32
НЕ НАДО ХЕРНЕЙ СТРАДАТЬ!
Не нужен Украине никакой "большой герб", современная тенденция идет к упрошению и строгости форм, не нужно никаких "финтифлюшек" и прочих излишеств (пережитков феодализма), наоборот нужно стилизовать к более строгой геометричности ТРЕЗУБЕЦ и вообще отказаться от любых обрамлений (типа "щита" и прочей хрени, а на флаг страны официально добавить ее герб (трезубец)!
У Украины с символикой все ok, не стоит извращаться и все портить!
08.10.2020 18:38
НЕ НАДО ХЕРНЕЙ СТРАДАТЬ! Не нужен Украине никакой "большой герб".-Дробовичам -внучкАм кодлана Ленина-Троцкого-Свердлова-герб УНР как серпом по определённым частям тела. Уверен, мигрант,что имеешь право гневно требовать изменения Конституции Украины в части её гербов?
08.10.2020 19:19
Я гражданин Украины (с рождения) им и остался по сей день, другого паспорта у меня нет (хотя имею все права получить иностранное гражданство). Конституция - это не икона, а свод основных законов, которую должен писать ВООРУЖЕННЫЙ НАРОД кровью врагов и узурпаторов власти, а не крючкотворцы лжеци-юристы или депутаты-пройдохи или бывшие совдеповские коммуняки (с потолка, как красивую скпзку)!
08.10.2020 19:27
В Украине сейчас трудное время. Пора вернуться и присоединиться к украинцам, воюющим на фронте и работающим в тылу.
08.10.2020 19:39
Нет, ни пора! первый майдан меня воодушевил ("не ужели не РАБЫ!?"), второй воодушевил, но после "мусорной люстпации" (а не "эшафотной")и выбора "президента" олигпрха-номеклатурщика (ГЛАВНОТОРГУЮЩЕГО) понял, что ЛОХИ (а я чуть было не приехал добровольцем на фпонт и не погиб за нефтепродукты из Мордора). Что Зе выбирут в президенты не сомневался,мпо скольку из слов его же персонажа: "из двух ПИД@Р@СОВ выбирут меньшего ПИД@Р@С@!" Короля делает его свита, а вот со свитой - полная жопа (безответмтвенных дилетантов, а не прагматиков), ужасный провал кадровой политики + плюс наивное непонимание и грубейшая ошибка,что нельзя с дьяволом садится за стол и играть его крапленеыми картами (все равно проиграешь) Мир ради мира не нужен, мы все умрем, но важно как проживем свою жизнь, а не насколько долго оттянем срок!
08.10.2020 20:44
вот как-то стремно, что эти дебилы там могут понамалёвывать, а потом ещё утвердить..малый герб, прошел испытание временем и, как по мне, заслуживает быть единственным гербом
08.10.2020 18:48
Шурік, відчепись від герба! Бо...
08.10.2020 18:49
Лохи прокацапские решили большой герб сделать, это просто писец какой то.
08.10.2020 18:51
Не лезли б вы к гербу. Авторитет у вас в народе, скажем так, не ахти какой. А герб должны править, как минимум, не пишущие друг другу сообщения в виде зоосексуальных извращений.
08.10.2020 19:25
Зебанда намагається все українське спаскудити. Коли вже українці це зрозуміють? Соромно.
08.10.2020 19:32
Ми б про таке і не подумали, як би ви не розповіли.
08.10.2020 20:30
При этом эксперты признают, что с точки зрения геральдики, большой государственный герб Украине не свойствен.
"Большие гербы, как правило, имеют страны с монархическим строем и традициями. В таких государствах как Российская или Австро-Венгерская империи с новыми территориальными приобретениями менялись титулатура монарха и большой герб", - объясняет Андрей Гречило.
Большой герб обычно появляется тогда, когда в государство входят несколько самобытных территорий со своими традиционными символами.
"Украина же является унитарным государством и нам не нужен большой герб", - настаивает Алексей Руденко."Коммунисты хотели оставить старые советские символы. Они считали, что если ввести понятие двух гербов, то полноценного символа не будет", - добавляет BBC Украина первый президент Леонид Кравчук.Громадянам не потрібно буде міняти паспорти після затвердження Великого Герба країни, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1791
08.10.2020 21:25
Про багато інших та суттєвих проблем треба думати !
Про таке - українська приповідка - голий, босий і в вінку
08.10.2020 22:07
 
 