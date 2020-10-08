Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко
Большой Герб Украины будет использоваться высшими органами государства и не повлечет замену паспортов граждан Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 7 октября во время заседания Оргкомитета по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
"В ходе дискуссии, развернувшейся по поводу нужности и своевременности проведения конкурса, а также необходимости и рациональности общественного обсуждения до получения эскизов на конкурс, участники мероприятия выразили обеспокоенность относительно предмета использование Большого Герба Украины. В свою очередь сопредседатель Оргкомитета Александр Ткаченко отметил, что утвержденный Большой Герб Украины должен использоваться эксклюзивно высшими органами государства и не должен повлечь замену паспортов гражданам Украины и других документов, где используется Малый Герб Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время своего первого заседания члены Организационного комитета обсудили и утвердили Программу и условия проведения конкурса, а также утвердили Положение о жюри конкурса и его персональном составе.
Участники заседания назначили секретарем Оргкомитета Галину Григоренко - председателя Государственного агентства по вопросам искусств и художественного образования.
Не нужен Украине никакой "большой герб", современная тенденция идет к упрошению и строгости форм, не нужно никаких "финтифлюшек" и прочих излишеств (пережитков феодализма), наоборот нужно стилизовать к более строгой геометричности ТРЕЗУБЕЦ и вообще отказаться от любых обрамлений (типа "щита" и прочей хрени, а на флаг страны официально добавить ее герб (трезубец)!
У Украины с символикой все ok, не стоит извращаться и все портить!
"Большие гербы, как правило, имеют страны с монархическим строем и традициями. В таких государствах как Российская или Австро-Венгерская империи с новыми территориальными приобретениями менялись титулатура монарха и большой герб", - объясняет Андрей Гречило.
Большой герб обычно появляется тогда, когда в государство входят несколько самобытных территорий со своими традиционными символами.
"Украина же является унитарным государством и нам не нужен большой герб", - настаивает Алексей Руденко."Коммунисты хотели оставить старые советские символы. Они считали, что если ввести понятие двух гербов, то полноценного символа не будет", - добавляет BBC Украина первый президент Леонид Кравчук.
