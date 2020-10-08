Гражданам не нужно будет менять паспорта после утверждения Большого Герба страны, - Ткаченко

Большой Герб Украины будет использоваться высшими органами государства и не повлечет замену паспортов граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 7 октября во время заседания Оргкомитета по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

"В ходе дискуссии, развернувшейся по поводу нужности и своевременности проведения конкурса, а также необходимости и рациональности общественного обсуждения до получения эскизов на конкурс, участники мероприятия выразили обеспокоенность относительно предмета использование Большого Герба Украины. В свою очередь сопредседатель Оргкомитета Александр Ткаченко отметил, что утвержденный Большой Герб Украины должен использоваться эксклюзивно высшими органами государства и не должен повлечь замену паспортов гражданам Украины и других документов, где используется Малый Герб Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время своего первого заседания члены Организационного комитета обсудили и утвердили Программу и условия проведения конкурса, а также утвердили Положение о жюри конкурса и его персональном составе.

Участники заседания назначили секретарем Оргкомитета Галину Григоренко - председателя Государственного агентства по вопросам искусств и художественного образования.

