Во Львове идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода, - Садовый
Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что в городе продолжается финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода.
Об этом Садовый сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Если вы поедете на улицу Пластовую, там уже идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода. Я хочу построить этот завод - и поставить жирную точку. Хочу закончить рекультивацию полигона. Без меня этого не сделают. К большому сожалению. Потому что - низзя, а не позволено! .. А хочу, чтобы Львов был первым городом, который сделает качественную рекультивацию", - сказал Садовый.
Полную версию интервью читайте здесь.
это шо,колышки позабивали на площадке?
(а если серьезно...то там скорее на уровне бумажной волокиты и утряски всех разрешений)
Значит, землю вьіделяла городская власть.
Почему она не делала этого раньше?
Не помню ни одного требования Садового к ньінешней власти вьіделить землю под завод.
Вместо этого он принимает решение строить завод в городе.
Так же этот супер патриот молчал в тряпочку и при Яньіке.
Аваков наконец-то дождался
Мы осуществили вторую половину начала конца подготовительных к строительству работ...