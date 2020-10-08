РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9777 посетителей онлайн
Новости
2 865 28

Во Львове идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода, - Садовый

Во Львове идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода, - Садовый

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что в городе продолжается финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода.

Об этом Садовый сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Если вы поедете на улицу Пластовую, там уже идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода. Я хочу построить этот завод - и поставить жирную точку. Хочу закончить рекультивацию полигона. Без меня этого не сделают. К большому сожалению. Потому что - низзя, а не позволено! .. А хочу, чтобы Львов был первым городом, который сделает качественную рекультивацию", - сказал Садовый.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сегодня присоединится к акции "Всемирный день уборки"

Автор: 

Львов (4641) мусор (495) Садовый Андрей (652) мусоропереработка (108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
финальная стадия подготовительных работ ! уря !
это шо,колышки позабивали на площадке?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:14 Ответить
+9
Во Львове идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода, - Садовый - Цензор.НЕТ 8811
показать весь комментарий
08.10.2020 18:21 Ответить
+6
кацапа,не остри .ну ты ж в курсе,что у тебя получается тупо
показать весь комментарий
08.10.2020 18:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
финальная стадия подготовительных работ ! уря !
это шо,колышки позабивали на площадке?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:14 Ответить
та здрасьте! колышки - это уже начальная стадия строительства ))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:18 Ответить
Колышки могут быть на стадии землеотвода. Вынос участка в натуру!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:20 Ответить
ой...уже и пошуткувать нельзя...
(а если серьезно...то там скорее на уровне бумажной волокиты и утряски всех разрешений)
показать весь комментарий
08.10.2020 18:21 Ответить
Агас! Я думаю достали старый меморандум и оттряхнули его от пыли. Если выберут Огородника то опять положат этот меморандум на полку и пролежит он там до следующий выборов!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:24 Ответить
тогда значит включили в повестку дня выделение земли
показать весь комментарий
08.10.2020 18:21 Ответить
Проектні роботи з новобудови))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:34 Ответить
пока во Львове сидит Садовой, стройка мясоперерабатывающего завода будет "идти" (на... !)
показать весь комментарий
08.10.2020 19:17 Ответить
Ага за скількі, за 5 років? Та йому мером бути ще 200 років!
показать весь комментарий
09.10.2020 07:49 Ответить
Молодец Садовой! Львовяне его выберут, без сомнения.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:17 Ответить
кацапа,не остри .ну ты ж в курсе,что у тебя получается тупо
показать весь комментарий
08.10.2020 18:22 Ответить
Это для Украинцев тупо а для ватников искрометно как Зеленский или там Петросян!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:26 Ответить
разом з фрідманом...
показать весь комментарий
08.10.2020 18:27 Ответить
Смотрю,как пинали тебя Безмозглый,так и пинают каждый день.Пиши еще😂🌷
показать весь комментарий
08.10.2020 18:31 Ответить
...Которая продлится до следующих выборов мэра. Скромно умолчал Садовый.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:19 Ответить
А как там союз Огородника с ватником Анатоле поживает?! Или огородник думает что все забыли?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:21 Ответить
Во Львове идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода, - Садовый - Цензор.НЕТ 8811
показать весь комментарий
08.10.2020 18:21 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2020 19:19 Ответить
Завод а городе.
Значит, землю вьіделяла городская власть.
Почему она не делала этого раньше?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:24 Ответить
Потому что раньше не было выборов!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:25 Ответить
вот именно - в городе. а должен быть за городом. садовый акцент не на том ставит. да и финальная стадия подготовки, звучит очень тупо. дешёвый популизм. кстати, там горожане в суд подали, из-за места, на котором этот завод хотят построить.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:37 Ответить
После гибели людей из-из преступной бездеятельности Садового он и его Садонемочь делали виновньіми обладминистрацию и лично Порошенко.
Не помню ни одного требования Садового к ньінешней власти вьіделить землю под завод.
Вместо этого он принимает решение строить завод в городе.
Так же этот супер патриот молчал в тряпочку и при Яньіке.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:57 Ответить
5 лет прошло, а они ещё даже не начали строить.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:49 Ответить
"Мусора не люди.."
Аваков наконец-то дождался
показать весь комментарий
08.10.2020 18:50 Ответить
Всю Україну виродок загадив своїм сміттям!
показать весь комментарий
08.10.2020 20:07 Ответить
По доброму желаю успеха, но фраза улыбнула).
Мы осуществили вторую половину начала конца подготовительных к строительству работ...
показать весь комментарий
08.10.2020 20:19 Ответить
ой не любит какао садового. мармеладник мелочный мстывый ноль.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:09 Ответить
 
 