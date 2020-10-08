Во Львове идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода, - Садовый

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что в городе продолжается финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода.

Об этом Садовый сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Если вы поедете на улицу Пластовую, там уже идет финальная стадия подготовительных работ по строительству мусороперерабатывающего завода. Я хочу построить этот завод - и поставить жирную точку. Хочу закончить рекультивацию полигона. Без меня этого не сделают. К большому сожалению. Потому что - низзя, а не позволено! .. А хочу, чтобы Львов был первым городом, который сделает качественную рекультивацию", - сказал Садовый.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сегодня присоединится к акции "Всемирный день уборки"