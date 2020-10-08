РУС
Новости Взяточники
Двое налоговиков задержаны на взятке 700 долл. на Львовщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на взятке двух главных государственных ревизоров-инспекторов ГУ ГНС во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое налоговиков задержаны на взятке 700 долл. на Львовщине, - ГБР 01

По данным следствия, налоговики получили от предпринимателя 700 долларов, которые требовали в течение 2020 года, за непринятие мер по привлечению к ответственности за нарушение порядка производства и реализации подакцизных товаров и спиртосодержащей продукции на территории Львовской области.

Двое налоговиков задержаны на взятке 700 долл. на Львовщине, - ГБР 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине сотрудник ГНС задержан при получении 50 тыс. грн взятки, - ГБР. ВИДЕО

Двое налоговиков задержаны на взятке 700 долл. на Львовщине, - ГБР 03

8 октября должностных лиц задержали при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Также у одного из задержанных обнаружены денежные средства в сумме 51 795 гривен и 420 долларов, у другого - 37 700 гривен и 2 940 долларов происхождение которых выясняется.

Двое налоговиков задержаны на взятке 700 долл. на Львовщине, - ГБР 04
Двое налоговиков задержаны на взятке 700 долл. на Львовщине, - ГБР 05

Также смотрите: Чиновник одесской колонии задержан на взятке в $1,2 тыс., посредник пытался сбежать и рвал купюры, - ГБР. ФОТОрепортаж

Проводятся обыски по месту жительства фигурантов и в помещении ГУ ГНС во Львовской области, также решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

взятка (6229) Госпогранслужба (6859) ГБР (3211) Львовская область (3016)
08.10.2020 18:33 Ответить
стажёры ?
08.10.2020 18:36 Ответить
то тебе не ермаков щимить...гбр гыройи.
08.10.2020 18:41 Ответить
Обмельчали государственники !? Шо за сумма? В приличной малине такое не катит.
08.10.2020 18:44 Ответить
Вы будете смеяться, но во вчерашней новости:

7 октября 2020 Высший антикоррупционный суд при участии прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тыс. гривен неправомерной выгоды... Приговором суда судью Хозяйственного суда приговорили к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией. Источник: https://censor.net/ru/n3223434

Есть продолжение...решение суда является заочным, так как судья Павел Меденцев, о котором идет речь, скрывается.
08.10.2020 19:04 Ответить
Хоть бы не позорились - яка держава, такі й хабарі.
08.10.2020 19:17 Ответить
Почему они не лежат мордами в землю?
08.10.2020 19:26 Ответить
Все налоговики берут взятки, все! Все суди также, все! Что поймали двух, трьох, десятерых - погоду в стране не делает, совершенно!
08.10.2020 20:36 Ответить
 
 