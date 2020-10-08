Двое налоговиков задержаны на взятке 700 долл. на Львовщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на взятке двух главных государственных ревизоров-инспекторов ГУ ГНС во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, налоговики получили от предпринимателя 700 долларов, которые требовали в течение 2020 года, за непринятие мер по привлечению к ответственности за нарушение порядка производства и реализации подакцизных товаров и спиртосодержащей продукции на территории Львовской области.

8 октября должностных лиц задержали при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Также у одного из задержанных обнаружены денежные средства в сумме 51 795 гривен и 420 долларов, у другого - 37 700 гривен и 2 940 долларов происхождение которых выясняется.





Проводятся обыски по месту жительства фигурантов и в помещении ГУ ГНС во Львовской области, также решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.