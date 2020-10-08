РУС
Глава Минюста Малюська обсудил со временным поверенным в делах США Квин продвижение судебной реформы

Временно поверенная в делах США Кристина Квин и министр юстиции Украины Денис Малюська в ходе встречи обсудили судебную реформу, усилия по борьбе с коррупцией и систему бесплатной правовой помощи в Украине.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине.

"Сегодня в Украине отмечают День юриста! Временный поверенный в делах США Кристина Квин встретилась с министром юстиции Малюськой и обсудила судебную реформу, усилия по борьбе с коррупцией и устойчивое развитие украинской системы бесплатной правовой помощи. Предоставление уязвимым слоям расширенного доступа к правовой системы является важной составляющей развития Украины", - сказано в сообщении посольства.

" Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
Манюська вип-камерами похвастолсо???)))
" Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
Манюська вип-камерами похвастолсо???)))
а там есть что обсуждать? Или американцы приехали сказать в очередной раз-"Или реформы,или пошли вы нах и ещё без денег" ? )
Не давайте деньги , бандюги 💩🤢🤡 калопомойные ,разграбят , даже при строжайшем контроле ,у них на все есть «схемы»
ну а платную камеру удалось всучить? за баксы
Не повезло Малюське - камерами торгует..
Был бы министром здравоохранения - торговал бы ПАЛАТАМИ.
Зеленський не може керувати судовою системою, в нього є виконавча влада і законодавча "монобільшість", а судової немає.

Спочатку 2020 року він обмежив видатки на суди з метої їх дескридитації.

Сьогодні це призвело до того, що відсутні кошти на папір, на відправку судових рішень, конверти, оплату поштових послуг. Працівники судів тепер побираються по відвідувачах з проханням принести папер та конверти.
Такого безладу з фінансуванням судів не було ніколи.

Звісно, тепер всі громадяни невдоволені судами, а все чому, бо Зеленський обмежив видатки на суди залишивши при цьому видатки на поліцаїв.
вовка брал на обсуждение? без вовка обсуждение "реформы", а так же ее "продвижение" не легитимное.
