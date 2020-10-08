Глава Минюста Малюська обсудил со временным поверенным в делах США Квин продвижение судебной реформы
Временно поверенная в делах США Кристина Квин и министр юстиции Украины Денис Малюська в ходе встречи обсудили судебную реформу, усилия по борьбе с коррупцией и систему бесплатной правовой помощи в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине.
"Сегодня в Украине отмечают День юриста! Временный поверенный в делах США Кристина Квин встретилась с министром юстиции Малюськой и обсудила судебную реформу, усилия по борьбе с коррупцией и устойчивое развитие украинской системы бесплатной правовой помощи. Предоставление уязвимым слоям расширенного доступа к правовой системы является важной составляющей развития Украины", - сказано в сообщении посольства.
" Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
Был бы министром здравоохранения - торговал бы ПАЛАТАМИ.
Спочатку 2020 року він обмежив видатки на суди з метої їх дескридитації.
Сьогодні це призвело до того, що відсутні кошти на папір, на відправку судових рішень, конверти, оплату поштових послуг. Працівники судів тепер побираються по відвідувачах з проханням принести папер та конверти.
Такого безладу з фінансуванням судів не було ніколи.
Звісно, тепер всі громадяни невдоволені судами, а все чому, бо Зеленський обмежив видатки на суди залишивши при цьому видатки на поліцаїв.
