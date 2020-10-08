РУС
Титушки напали на мэра Днепра Филатова после приезда камеры телеканала Коломойского. ВИДЕО

В четверг, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе бросили нашатырный спирт. Мэр сообщил, что правоохранители задержали четверых нападавших.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Инцидент случился во дворе дома №18 на улице Сторителей. Видео задержания предоставили очевидцы инцидента.

Борис Филатов предполагает, что это может быть провокация Игоря Коломойского.

"Только что на встрече в Чечеловском районе, во дворе на ул. Строителей, 18 в меня бросили нашатырь. Все это происходило под камеры "1+1", которые "случайно" первый раз решили посетить мою встречу с избирателями.

Коломойский — ты мразь.И твои "журналисты" тоже", — написал мэр Днепра на своей странице в Фейсбук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэра Днепра Филатова облили зеленкой. ФОТОрепортаж

Отметим, что нашатырный спирт — это водный раствор гидроксида аммония, бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом. Неразбавленный нашатырный спирт может вызвать ожоги кожного покрова. Проникая в кровь, аммиак действует как яд.

Автор: 

Днепр (4502) Коломойский Игорь (1801) местные выборы (2753) титушки (508) Филатов Борис (567)
+68
плюси взяли на озброєння тактику росіских пропагандонів.
08.10.2020 19:34 Ответить
+63
и Г+Г участвует в его самопиаре ?
08.10.2020 19:39 Ответить
+50
Титушки напали на мэра Днепра Филатова после приезда камеры телеканала Коломойского - Цензор.НЕТ 2431
08.10.2020 19:37 Ответить
Тітушки напали на мера Дніпра Філатова після приїзду камери телеканалу Коломойського - Цензор.НЕТ 1396
08.10.2020 21:43 Ответить
... 4 марта 2014 года Филатов Борис назначен заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации Коломойского по внутренней политике....
...Коломойский - ты мразь.И твои "журналисты" тоже", - написал мэр Днепра на своей https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088 странице в Фейсбук.Источник: https://censor.net/ru/n3223827

08.10.2020 22:37 Ответить
Коломойша и дальше хотел царювать в Днепре, но Филатов не дает
09.10.2020 18:51 Ответить
Та нафик ты им нужен, чтоб ради тебя такие спектакли разыгрывать. Новая власть тупо сцыт в очи и на большее не способна.
08.10.2020 23:07 Ответить
Вот бы так со всей титушнёй! Цены бы ментам не было.
08.10.2020 23:04 Ответить
таки да! радует что наконец то титушню стали жостко задерживать!
людям надоело толерастие полиции
09.10.2020 02:28 Ответить
Задержание хорошее и правильное: приятное зрелище, когда подлую продажно-уголовную сволочь полиция вдавливает мордой в землю. Надо бы для задержания всей этой титушни использовать опыт американского офицера полиции Дарека Шовэна, который задерживал ублюдка-рецидивиста Флойда.

Кстати, вчера Шовэн освобожден из под стражи и скорее всего будет оправдан по суду.
09.10.2020 03:55 Ответить
Народ, не будьте наивными и легковерными. Это все маланские хитрости. Он был и полагаю, что и есть связанным с коломоем. А эти выступления против коломоя это часть общей с коломоем технологии удержания у власти их клана. Для этого как бы бранятся, а деньги в общий мешок. А г+г там было, что сильный аргумент в пользу того что я говорю. Это их общий проект ради бабла. Главное надурить лохов перед выборами.
08.10.2020 23:06 Ответить
+++100500 !!
08.10.2020 23:39 Ответить
Твой "народ" лошадь в овраге доедате, набутылочник лишнехромосомный
08.10.2020 23:53 Ответить
Кстати у пальчевского подобные технологии. Он и беню и зельцмана поливает. Но не дай Бог ему власть и он будет действовать на их общий клан.
09.10.2020 00:17 Ответить
какая власть неудачнику. за него не проголосуют женщины всех "религий" (политических), бо мурло кинуло без средств на существование свою жену с четырьмя детками, злигався с молодухой(18 лет младше) - купил ей и своим байстрюкам (брак не зарегистрирован) на Майорке незадекларированую виллу.
09.10.2020 04:04 Ответить
Всего-то пузырек с нашатырем бросили? Не факт, что добросили. А заголовок такой, что можно подумать, что Филатова на куски разорвали.
09.10.2020 00:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/404689,ты тупой! нашатырь мог запросто выжечь глаза и лишить зрения
09.10.2020 02:30 Ответить
Ого! Где-то нашатырь нашли. А мы-то думали, его весь вынюхал Зеленский
09.10.2020 00:50 Ответить
На Новічок у Бєні грошей не вистачило, вирішив Борю-космоса "труїти" нашатирем...
09.10.2020 02:11 Ответить
Якось це по-дрібному виглядає, треба було як в "Убойній силі" (https://www.youtube.com/watch?v=papguWY56D0&t ). Хоча, як я розумію, Боря вдруге у звичайну лікарню не ліг би...
09.10.2020 02:42 Ответить
рыГИ РАЗБИРАЙТЕСЬ САМИ ПРОМЕЖ СОБОВ
09.10.2020 04:00 Ответить
Мразь, это в точку
09.10.2020 07:20 Ответить
Друг друга стоят.
09.10.2020 08:03 Ответить
Ну да, зеленка то плохо отмывается)))
09.10.2020 08:21 Ответить
анализ делали спирта? Представьте при анализе находят корону. И тогда это уже не совсем простое хулиганство
09.10.2020 08:40 Ответить
памахити! )))
09.10.2020 09:58 Ответить
Якщо на мера напали бандити Бені, то які вони тітушки, вони або калатушкі, а краще напряму гавнотушки!
09.10.2020 10:23 Ответить
куклавод зе-вавки еще живет в 90-х, недоразвитая ж2
09.10.2020 10:47 Ответить
Пора бы и смыть, наконец, это Кало-Зеленое говно. Воняем уже на весь мир.
09.10.2020 11:12 Ответить
скоріше б вже ті чортові вибори відбулись, бо рівень срачу, кількість рил, розвішаних на білбордах по всьому місту вже зашкалює, в Ютубі нічого не можна подивитись - всюди агітація... На плакатікі завжди у всіх є гроші. Остогидли вже! ВСІ остогидли !
09.10.2020 12:16 Ответить
Чудна людина. Невже ви думаєте що це закінчиться після виборів?
09.10.2020 14:17 Ответить
ну, мордяки з білбордів на вулицях точно зникнуть ))
09.10.2020 14:31 Ответить
Оххохо! Титушки облили Филатова монооксидом дигидрогена! В высоких концентрациях это вещество может вызывать отёки и даже смерть!
Страшно переживаю за Филатова!
09.10.2020 12:52 Ответить
Титушки коломойши наткнулись на титушек филатого.
09.10.2020 20:05 Ответить
