Титушки напали на мэра Днепра Филатова после приезда камеры телеканала Коломойского. ВИДЕО
В четверг, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в Чечеловском районе бросили нашатырный спирт. Мэр сообщил, что правоохранители задержали четверых нападавших.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.
Инцидент случился во дворе дома №18 на улице Сторителей. Видео задержания предоставили очевидцы инцидента.
Борис Филатов предполагает, что это может быть провокация Игоря Коломойского.
"Только что на встрече в Чечеловском районе, во дворе на ул. Строителей, 18 в меня бросили нашатырь. Все это происходило под камеры "1+1", которые "случайно" первый раз решили посетить мою встречу с избирателями.
Коломойский — ты мразь.И твои "журналисты" тоже", — написал мэр Днепра на своей странице в Фейсбук.
Отметим, что нашатырный спирт — это водный раствор гидроксида аммония, бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом. Неразбавленный нашатырный спирт может вызвать ожоги кожного покрова. Проникая в кровь, аммиак действует как яд.
